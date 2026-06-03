Ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα: 25 γυναίκες δολοφονήθηκαν μέσα σε 22 μήνες
Μια αλυσίδα από υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας που κατέληξαν σε θανάτους καταγράφεται στην Ελλάδα την περίοδο 2025-2026, αποτυπώνοντας ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο βίας μέσα στο σπίτι, με θύματα γυναίκες κάθε ηλικίας αλλά και ηλικιωμένα άτομα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δράστες είναι σύντροφοι, σύζυγοι ή στενά συγγενικά πρόσωπα, ενώ αρκετές υποθέσεις καταλήγουν και σε αυτοχειρία του δράστη.
Η χρονιά ξεκινά με υποθέσεις όπου η βία είχε προηγηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Ευγενία από τη Ροδόπη κατέληξε μετά από βαριά και συστηματική κακοποίηση από τον σύντροφό της, ενώ στην υπόθεση της Γεωργίας από την Κάρυστο η βία είχε καταγραφεί ως χρόνια και επαναλαμβανόμενη, πριν οδηγήσει τελικά στον θάνατό της μετά από παρατεταμένη νοσηλεία.
Σε πολλές περιπτώσεις η βία εκδηλώνεται αιφνίδια αλλά μέσα σε ήδη τεταμένες σχέσεις.
- Στη Σίνδο, η 44χρονη Βαλεντίνη δολοφονείται από τον σύζυγό της και εκείνος αυτοκτονεί.
- Στη Νέα Χαλκηδόνα, 48χρονη γυναίκα εντοπίζεται νεκρή με ενδείξεις στραγγαλισμού από πρώην σύντροφο.
- Στο Βόλο, 36χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών δολοφονείται από τον σύζυγό της μπροστά στο σπίτι.
- Στο Χαλάνδρι, 46χρονη πέφτει νεκρή από επανειλημμένες μαχαιριές από 28χρονο άνδρα.
Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις, οι δράστες είτε διαφεύγουν είτε αυτοτραυματίζονται, ενισχύοντας το μοτίβο της «διπλής κατάληξης» (δολοφονία - αυτοχειρία).
Θάνατοι ηλικιωμένων γυναικών από συγγενικά πρόσωπα
Ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο αποτελεί η συχνή εμπλοκή παιδιών ή συγγενών πρώτου βαθμού.
- Στο Παγκράτι, 84χρονη δολοφονείται από τον γιο της.
- Στη Λάρισα, 52χρονη μητέρα σκοτώνεται από τον γιο της μετά από καβγά.
- Στο Χαϊδάρι, 84χρονη γυναίκα δολοφονείται επίσης από τον γιο της.
- Στα Τρίκαλα, 54χρονη γυναίκα χάνει τη ζωή της από τον 18χρονο γιο της.
Όταν η φροντίδα μετατρέπεται σε βία (ηλικιωμένα ζευγάρια)
Σε αρκετές υποθέσεις, η φροντίδα της ασθένειας ή της ηλικίας φαίνεται να λειτουργεί ως καταλύτης τραγωδίας.
- Στο Ρέθυμνο, 85χρονη δολοφονείται από τον σύζυγό της που επικαλείται «λύτρωση από τον πόνο».
- Στον Βόλο, ηλικιωμένο ζευγάρι εντοπίζεται νεκρό με ένδειξη δολοφονίας της συζύγου και αυτοχειρίας του δράστη.
- Στον Νέο Κόσμο, παρόμοιο σενάριο σημειώθηκε με ζευγάρι σε προχωρημένη ηλικία.
Δολοφονίες με εμπλοκή τρίτων ή «εξωτερικών» σχέσεων
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η σχέση δεν είναι αποκλειστικά συζυγική αλλά περιλαμβάνει τρίτα πρόσωπα.
Στην Αμφιλοχία, 51χρονη δολοφονείται από κουμπάρο με τον οποίο υπήρχε εμμονική σχέση.
Επιπλέον, η υπόθεση του Δαφνίου αναδεικνύει ένα διαφορετικό αλλά εξίσου σοβαρό πεδίο: 43χρονη τρόφιμος δολοφονείται μέσα σε ψυχιατρική δομή από άλλον ασθενή.
Συνολικά τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας με θανατηφόρα κατάληξη (2025-2026)
- 27 Φεβρουαρίου 2025. Παγκράτι, 84χρονη γυναίκα εντοπίζεται νεκρή στο σπίτι της, με τον 56χρονο γιο της να ομολογεί τη δολοφονία, επικαλούμενος οικογενειακές εντάσεις.
- 12 Μαρτίου 2025. Σίνδος, η 44χρονη Βαλεντίνη δολοφονείται από τον σύζυγό της μετά από έντονο καβγά. Ο δράστης στη συνέχεια αυτοκτονεί, αφήνοντας πίσω του δύο παιδιά.
- 15 Απριλίου 2025. Μενίδι, 78χρονη γυναίκα καταλήγει μετά από σοβαρό επεισόδιο μέσα στο σπίτι της, σε υπόθεση που εξετάζεται ως ενδοοικογενειακή βία.
- 12 Μαΐου 2025. Λάρισα, η 52χρονη Λουίζα δολοφονείται από τον γιο της, έπειτα από διαπληκτισμό μέσα στο οικογενειακό σπίτι.
- 26 Μαΐου 2025. Χαϊδάρι, 84χρονη γυναίκα βρίσκεται νεκρή με δράστη τον γιο της, ο οποίος συνελήφθη και ομολόγησε.
- 27 Μαΐου 2025. Νέα Χαλκηδόνα, 48χρονη γυναίκα δολοφονείται από τον σύντροφό της, σε υπόθεση που σχετίζεται με έντονη συναισθηματική και προσωπική ένταση.
- 30 Μαΐου 2025. Ρέθυμνο, 85χρονη γυναίκα δολοφονείται από τον σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια αποπειράται να αυτοκτονήσει, επικαλούμενος σοβαρά προβλήματα υγείας της γυναίκας.
- 24 Ιουνίου 2025. Αιτωλοακαρνανία, η 51χρονη Άννα πυροβολείται θανάσιμα από τον κουμπάρο της, σε υπόθεση που αποδίδεται σε εμμονική συμπεριφορά.
- 17 Ιουλίου 2025. Βόλος, 85χρονη γυναίκα δολοφονείται από τον σύζυγό της, ο οποίος αυτοκτονεί αμέσως μετά την πράξη.
- 21 Ιουλίου 2025. Καλαμάτα, 40χρονη γυναίκα καταλήγει έπειτα από χορήγηση ναρκωτικής ουσίας από τον σύντροφό της, σε υπόθεση που διερευνάται ως ανθρωποκτονία.
- 18 Αυγούστου 2025. Χαλάνδρι, η 46χρονη Ρούλα δολοφονείται έξω από την πολυκατοικία της από 28χρονο άνδρα, με επανειλημμένες μαχαιριές.
- 22 Αυγούστου 2025. Βόλος, 36χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών δολοφονείται από τον σύζυγό της μέσα σε οικογενειακή διαμάχη.
- 4 Σεπτεμβρίου 2025. Νέος Κόσμος, 88χρονη γυναίκα εντοπίζεται νεκρή μαζί με τον σύζυγό της, με τις αρχές να εξετάζουν σενάριο γυναικοκτονίας και αυτοχειρίας.
- 20 Σεπτεμβρίου 2025. Θεσσαλονίκη, η 59χρονη Δέσποινα δολοφονείται από τον αδελφό της μέσα στο σπίτι, σε υπόθεση οικογενειακής έντασης.
- 13 Οκτωβρίου 2025. Κάρυστος / Λάρισα, 53χρονη γυναίκα καταλήγει έπειτα από μακροχρόνια κακοποίηση από τον σύζυγό της.
- 21 Οκτωβρίου 2025. Τρίκαλα, 54χρονη γυναίκα δολοφονείται από τον 18χρονο γιο της, ο οποίος συλλαμβάνεται άμεσα.
- 28 Φεβρουαρίου 2026. Κολωνός, γυναίκα με ιστορικό κακοποίησης βρίσκεται νεκρή, με βασικό κατηγορούμενο τον σύντροφό της.
- 30 Μαρτίου 2026. Ζωγράφου, μητέρα και κόρη δολοφονούνται μέσα στο σπίτι τους από μέλος της οικογένειας.
- 30 Μαρτίου 2026. Εύοσμος, 59χρονη Μαρία Κιοσέ εντοπίζεται στραγγαλισμένη στο σπίτι της, σε υπόθεση ενδοοικογενειακής δολοφονίας.
- 19 Απριλίου 2026. Κρήτη, γυναίκα δολοφονείται μέσα στο αυτοκίνητό της από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτονεί.
- 1 Ιουνίου 2026. Καλαμάτα, 39χρονη γυναίκα δολοφονείται από τον σύζυγό της με πολλαπλές μαχαιριές μέσα στο σπίτι, ενώ στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονται τα δύο ανήλικα παιδιά της.