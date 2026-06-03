Ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα: 25 γυναίκες δολοφονήθηκαν μέσα σε 22 μήνες

Μια αλυσίδα από υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας που κατέληξαν σε θανάτους καταγράφεται στην Ελλάδα την περίοδο 2025-2026, αποτυπώνοντας ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο βίας μέσα στο σπίτι, με θύματα γυναίκες κάθε ηλικίας αλλά και ηλικιωμένα άτομα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δράστες είναι σύντροφοι, σύζυγοι ή στενά συγγενικά πρόσωπα, ενώ αρκετές υποθέσεις καταλήγουν και σε αυτοχειρία του δράστη.

Η χρονιά ξεκινά με υποθέσεις όπου η βία είχε προηγηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Ευγενία από τη Ροδόπη κατέληξε μετά από βαριά και συστηματική κακοποίηση από τον σύντροφό της, ενώ στην υπόθεση της Γεωργίας από την Κάρυστο η βία είχε καταγραφεί ως χρόνια και επαναλαμβανόμενη, πριν οδηγήσει τελικά στον θάνατό της μετά από παρατεταμένη νοσηλεία.

Σε πολλές περιπτώσεις η βία εκδηλώνεται αιφνίδια αλλά μέσα σε ήδη τεταμένες σχέσεις.

Στη Σίνδο, η 44χρονη Βαλεντίνη δολοφονείται από τον σύζυγό της και εκείνος αυτοκτονεί.

Στη Νέα Χαλκηδόνα, 48χρονη γυναίκα εντοπίζεται νεκρή με ενδείξεις στραγγαλισμού από πρώην σύντροφο.

Στο Βόλο, 36χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών δολοφονείται από τον σύζυγό της μπροστά στο σπίτι.

Στο Χαλάνδρι, 46χρονη πέφτει νεκρή από επανειλημμένες μαχαιριές από 28χρονο άνδρα.

Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις, οι δράστες είτε διαφεύγουν είτε αυτοτραυματίζονται, ενισχύοντας το μοτίβο της «διπλής κατάληξης» (δολοφονία - αυτοχειρία).

Θάνατοι ηλικιωμένων γυναικών από συγγενικά πρόσωπα

Ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο αποτελεί η συχνή εμπλοκή παιδιών ή συγγενών πρώτου βαθμού.

Στο Παγκράτι, 84χρονη δολοφονείται από τον γιο της.

Στη Λάρισα, 52χρονη μητέρα σκοτώνεται από τον γιο της μετά από καβγά.

Στο Χαϊδάρι, 84χρονη γυναίκα δολοφονείται επίσης από τον γιο της.

Στα Τρίκαλα, 54χρονη γυναίκα χάνει τη ζωή της από τον 18χρονο γιο της.

Η 54χρονη που δολοφονήθηκε από τον 18χρονο γιο της στα Τρίκαλα

Όταν η φροντίδα μετατρέπεται σε βία (ηλικιωμένα ζευγάρια)

Σε αρκετές υποθέσεις, η φροντίδα της ασθένειας ή της ηλικίας φαίνεται να λειτουργεί ως καταλύτης τραγωδίας.

Στο Ρέθυμνο, 85χρονη δολοφονείται από τον σύζυγό της που επικαλείται «λύτρωση από τον πόνο».

Στον Βόλο, ηλικιωμένο ζευγάρι εντοπίζεται νεκρό με ένδειξη δολοφονίας της συζύγου και αυτοχειρίας του δράστη.

Στον Νέο Κόσμο, παρόμοιο σενάριο σημειώθηκε με ζευγάρι σε προχωρημένη ηλικία.

Δολοφονίες με εμπλοκή τρίτων ή «εξωτερικών» σχέσεων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η σχέση δεν είναι αποκλειστικά συζυγική αλλά περιλαμβάνει τρίτα πρόσωπα.

Στην Αμφιλοχία, 51χρονη δολοφονείται από κουμπάρο με τον οποίο υπήρχε εμμονική σχέση.

Η δολοφονηθείσα 51χρονη μητέρα τριών παιδιών στην Αμφιλοχία

Επιπλέον, η υπόθεση του Δαφνίου αναδεικνύει ένα διαφορετικό αλλά εξίσου σοβαρό πεδίο: 43χρονη τρόφιμος δολοφονείται μέσα σε ψυχιατρική δομή από άλλον ασθενή.

Συνολικά τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας με θανατηφόρα κατάληξη (2025-2026)