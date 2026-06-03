Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η περιπέτεια με την υγεία του και οι πρώτες δηλώσεις

Μία περιπέτεια υγείας, που τον ανάγκασε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, είχε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Έπειτα από αφόρητους πόνους που ένιωσε το μεσημέρι της Δευτέρας, ο παρουσιαστής νοσηλεύθηκε, έκανε εξετάσεις και τελικά διαγνώσθηκε με κολικό νεφρού.



«Νιώθω λίγο άσχημα που δεν είμαι εκεί. Έπαθα κολικό νεφρού τη Δευτέρα το μεσημέρι. Είναι το πιο επώδυνο πράγμα που έχω βιώσει στα 52 μου χρόνια. Δεν έχω ξανανιώσει τέτοιο πόνο», παραδέχθηκε ο παρουσιαστής στη ραδιοφωνική του εκπομπή.



«Ήρθαμε στο νοσοκομείο, περιμέναμε μήπως πέσει με τα ούρα. Τελικά σταμάτησε σε ένα σημείο που δεν πονούσε και από την τρέλα τη δική μου είπα ότι, αφού δεν πονάω, θα πάω για γύρισμα στο 2Night. Κάναμε και μια μαγνητική, έδειξε ότι έχει φύγει», ανέφερε στη συνέχεια ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.



«Και οι γιατροί το λένε ότι ο πόνος στον κολικό νεφρού είναι παρόμοιος με εκείνον της γέννας. Είχα πέσει κάτω, περίμενα ότι κάτι θα βγάλω», κατέληξε για την περιπέτειά του ο παρουσιαστής.

Δείτε το απόσπασμα από τη Super Κατερίνα:

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