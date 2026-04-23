Κρήτη: Προσχεδιασμένο ραντεβού θανάτου – Πήγε να τη βρει με όπλο

Snapshot Ο δράστης της δολοφονίας της Ελευθερίας είχε προσχεδιάσει το έγκλημα και πήγε να τη συναντήσει με όπλο στο παρεκκλήσι Αγίου Παντελεήμονα.

Η δολοφονία έγινε μέσα στο αυτοκίνητο της Ελευθερίας, το οποίο στη συνέχεια εγκατέλειψε σε χωράφια κοντά στο χωριό του δράστη.

Ο δράστης προσπάθησε να παραπλανήσει την αστυνομία με σκηνοθετημένο τροχαίο και ύποπτη συμπεριφορά, ενώ έδειχνε ψεύτικη αγωνία στην οικογένεια της Ελευθερίας.

Δύο ημέρες μετά το έγκλημα, ο δράστης αυτοκτόνησε σε ερειπωμένο παρεκκλήσι στον Προφήτη Ηλία, πιθανώς υπό το βάρος της ενοχής και της πίεσης της αστυνομικής έρευνας.

Η Ελευθερία είχε υποστεί επανειλημμένες μορφές βίας και καταπίεσης από τον πρώην σύντροφό της, που χαρακτηριζόταν από ζηλοτυπία, βίαιη συμπεριφορά και έλεγχο της ζωής της.

«Την βρήκατε την Ελευθερία; Ελπίζω να πάνε όλα καλά...» ήταν τα λόγια του σε μια από τις επικοινωνίες που είχε με την οικογένεια της Ελευθερίας, της πρώην συντρόφου του. Έδειχνε να αγωνία μαζί τους για να ρίξει στάχτη στα μάτια των τριών παιδιών της και του αδερφού της.

Εμφανίστηκε στην αστυνομία με αμυχές και έπεισε την ασφάλεια ότι είχε τροχαίο με τους αστυνομικούς να τον αφήνουν ελεύθερο και μάλιστα χωρίς καμία διακριτική παρακολούθηση τις επόμενες ώρες.

Ο δολοφόνος της Ελευθερίας και αυτόχειρας είχε προσχεδιάσει τα πάντα αλλιώς γιατί να συναντηθεί μαζί της έχοντας πάνω του ένα πιστόλι;

Έδωσε ραντεβού στην γυναίκα στο αγαπημένο τους παρεκκλήσι στον Άγιο Παντελεήμονα το πρωί της 19ης Απριλίου. Το ρολόι έδειχνε 11 το πρωί. Εκείνος με μηχανή, εκείνη με το αυτοκίνητο της.

Ένα σημείο ήσυχο, σχεδόν απομονωμένο. Ένα πακέτο τσιγάρα πεταμένο και μια γόπα αποκαλύπτουν ότι υπήρξε μια αμήχανη αλλά αρχικά ήρεμη συζήτηση. Αυτό όμως κράτησε λίγα λεπτά. Η κατάσταση ξέφυγε και κατέληξε σε τραγωδία.

Η αστυνομία εξετάζει το εξής σενάριο :

Σκοτώνει την Ελευθερία μέσα στο αυτοκίνητο της εκεί στο παρεκκλήσι. Εκείνη κάθεται στη θέση του οδηγού και το πιθανότερο προσπαθεί να φύγει. Αυτός απ’ έξω βγάζει το πιστόλι και την εκτελεί. Την μετακινεί στα πίσω καθίσματα και ψάχνει να βρει τρόπο να κρύψει το αυτοκίνητο, το πτώμα και να φύγει από το σημείο. Σκηνοθετεί τροχαίο και καλεί ταξί για να πάει σπίτι του στο Ηράκλειο. Για να έχει άλλοθι. Η οδηγός του ταξί αντιλαμβάνεται ότι κάτι του συμβαίνει. Έχει τραύματα στο σώμα, σκισμένα ρούχα και φαίνεται ταλαιπωρημένος.

Της λέει ότι έχει προβλήματα με τη γυναίκα του και δεν αναφέρει λεπτό την Ελευθερία.

Οι κινήσεις του, ψυχρές και μεθοδικές. Φτάνει στο Ηράκλειο και αμέσως επιβιβάζεται στο αυτοκίνητό του. Επιστρέφει στο σημείο του φονικού. Παίρνει το αυτοκίνητο της Ελευθερίας και κατευθύνεται προς την Αγία Βαρβάρα, στο χωριό του, εκεί που ξέρει την περιοχή καλά. Λίγο πριν την είσοδο του οικισμού, εγκαταλείπει το αυτοκίνητο στα χωράφια, καλεί εκ νέου ταξί και επιστρέφει στο αρχικό σημείο, όπου τον περιμένει το δικό του όχημα.

Για 2 ημέρες ακολουθεί κανονικά την καθημερινότητα του και μάλιστα δείχνει να αγωνία για την τύχη της πρώην συντρόφου του. Μιλά με τον αδερφό της Ελευθερίας και τα παιδιά της. Τους λέει για πιθανά σημεία που μπορούν να ψάξουν, εκεί που πήγαιναν οι δύο τους. Αν και πατέρας και ο ίδιος το άγχος και τα δακρυσμένα ματιά των παιδιών της Ελευθερίας δεν τον λυγίζουν.

24 ώρες μετά το φονικό τον καλεί η αστυνομία για κατάθεση. Είναι χαλαρός και υποστηρίζει ότι έχει να δει τη γυναίκα από τότε που χωρίσανε. Εδώ και 2 μήνες. Πείθει την αστυνομία και φεύγει από το τμήμα σαν κύριος.

Την επόμενη μέρα το απόγευμα παίρνει την απόφαση. Νιώθει ότι ο κλοιός σφίγγει. Πηγαίνει σε ερειπωμένο παρεκκλήσι στον Προφήτη Ηλία και μπροστά στις εικόνες, σαν να ήθελε να ζητήσει συγχώρεση γι’ αυτό που έκανε, βάζει τέλος στη ζωή του με μια καραμπίνα.

Η ασφάλεια καταλαβαίνει τι έχει συμβεί. Προσπαθεί να δέσει την υπόθεση. Αναζητά ντοκουμέντα και μαρτυρίες. Τελικά φτάνει στην αποκάλυψη του εγκλήματος. Βρίσκει

Την Ελευθερία 4 μέρες μετά την εξαφάνιση της νεκρή στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Στο χωριό του δολοφόνου της. Το πτώμα της είναι στα πίσω καθίσματα σκεπασμένο με σεντόνι.

Μετά το έγκλημα όσοι ήξεραν άρχισαν να μιλούν για το προφίλ του πρώην συντρόφου της Ελευθερίας.

«Νευρικός, οξύθυμος, κτητικός, ζηλιάρης, πιεστικός, βίαιος» άρχισαν να λένε. Ένα μοτίβο που επαναλάβετε σε κάθε γυναικοκτονία. Ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται μετά το έγκλημα και όχι πριν από αυτό, όχι τη στιγμή που θα μπορούσε η γυναίκα να σωθεί.

Της είχε σκίσει τα λάστιχα του αυτοκινήτου, της είχε βάλει GPS, της είχε πάρει το κινητό. Δεν τον άντεχε άλλο η Ελευθερία. Ήταν 43 ετών και ήθελε να ζήσει. Να μεγαλώσει τα παιδιά της, να τα δει να προκόβουν, να τα παντρεύει και να χαίρεται με τις χαρές τους αλλά όχι, ο πρώην σύντροφος είχε αλλά σχέδια, ή αυτός στη ζωή της ή εκείνη χωρίς ζωή.