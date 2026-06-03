Άγγελος Αντωνόπουλος: Ο διάλογος με τον Κάρολο Κουν όταν έδωσε εξετάσεις στο «Θέατρο Τέχνης»

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου του Άγγελου Αντωνόπουλου, σε ηλικία 94 ετών.

Ο θρυλικός ηθοποιός είχε μιλήσει σε συνέντευξή του για τη στιγμή που μπήκε μέσα του το «μικρόβιο» του ηθοποιού και την γνωριμία του με τον Κάρολο Κουν, όταν αποφάσισε να δώσει εξετάσεις στην δραματική σχολή του «Θεάτρου Τέχνης».

«Μεγάλωσα στην Αρχαία Ολυμπία και είναι σαν να μην έφυγα ποτέ. Τα όνειρά μου, τα 60 αυτά χρόνια είναι στο Αλφειό και κάνω μπάνιο. Ή πάω στο Γυμνάσιο, ή στο σταθμό του τρένου, που ήταν τα αγαπημένα μου μέρη. Εκεί βλέπω τα όνειρά μου τόσα χρόνια» είχε δηλώσει ο Άγγελος Αντωνόπουλος σε συνέντευξή του τον Φεβρουάριο του 2020 στο «Ενώπιος Ενωπίω».

«Ανεβάσαμε σαν παιδιά ένα θεατρικό έργο πάνω σε μια ταράτσα, έγινε χαμός, μαζεύτηκαν όλοι και ήταν αρκετό για να μπει το μικρόβιο. Ήταν σπουδαία», είχε αναφέρει.

«Έκανα διάφορες δουλειές, όμως δεν μπορούσα να ηρεμήσω. Το είχα συνέχεια στο μυαλό μου. Πήγα στο υπόγειο στο Θέατρο Τέχνης, ο Κουν τότε ήταν πολύ απασχολημένος. Κόσμος… Χατζηδάκις, Τσαρούχης… ηθοποιοί. Πώς να τον απασχολήσω εγώ; Κάθισα σε τέτοια θέση ώστε να τον αναγκάσω να με προσέξει. Έτσι και έγινε, με ρώτησε τι θέλω και του είπα θέλω να γίνω ηθοποιός, μου είπε να πάω την άλλη ημέρα, αλλά ήταν χειρότερα. Του απήγγειλα την Ιθάκη του Καβάφη. Και μου λέει ο Κουν, “τι να σας πω συνήθως τα ποιήματα δεν τα λέμε έτσι, αλλά την Ιθάκη με πείσατε ότι μόνο έτσι μπορούμε να την λέμε”. Αυτό ήταν για εμένα φοβερό, απογειωτικό», είχε αναφέρει ο Άγγελος Αντωνόπουλος.

Η τελευταία συνέντευξη του Άγγελου Αντωνόπουλου

Το 2022 ο Άγγελος Αντωνόπουλος είχε παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή «Στούντιο 4». Ο ηθοποιός είχε εξομολογηθεί πως μελαγχολούσε που δεν είχε αποκτήσει παιδιά, ενώ δεν είχε κρύψει τη συγκίνησή του για την Τζένη Καρέζη.

«Σήμερα μπορεί να μελαγχολώ που δεν έχω ένα παιδί δικό μου» εξομολογήθηκε ο Άγγελος Αντωνόπουλος αρχικά. «Αν έχεις μια ωριμότητα σαν άνθρωπος ξέρεις να υποδέχεσαι αυτό που σε βρίσκει. Εγώ ήμουν πρωταγωνιστής στο θέατρο και οι θεατές ήρθαν με γαρδένιες και εγώ ένιωσα άσχημα για τους συναδέλφους μου πάνω στη σκηνή. Ήταν συνάδελφοι με μεγάλη καριέρα. Τους εξήγησα ότι έπαιζα σε ένα σήριαλ εκείνη την εποχή και είχε μεγάλη επιτυχία», πρόσθεσε.

Η δυνατή φιλία με την Τζένη Καρέζη

Γνώρισε από κοντά την Αλίκη Βουγιουκλάκη, την Τζένη Καρέζη και με τη δεύτερη τους έδεσε μία στενή φιλία. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος είχε κάνει λόγο για το τεράστιο εκτόπισμα της αείμνηστης Τζένης Καρέζη και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του. «Πολλές φορές φορές μαλώναμε για πολιτικά θέματα. Η Τζένη ήταν γοητευτική όταν θύμωνε. Περνούσαμε πολύ καλά στη εξοχή. Είχε τεράστιο εκτόπισμα. Η απουσία της με συγκλόνισε, με τάραξε, ήταν τεράστια», είχε δηλώσει με συγκίνηση ο ηθοποιός.

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