Κρήτη: Καρέ-καρέ οι κινήσεις του 40χρονου λίγο μετά την δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Αμήχανος πήγαινε πάνω κάτω την ώρα που περίμενε ταξί για να τον πάει στο σπίτι

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη βρέθηκε νεκρή με πυροβολισμό στο κεφάλι μέσα στο αυτοκίνητό της σε απομονωμένη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.
  • Ο 40χρονος πρώην σύντροφός της καταγράφηκε από κάμερα να περιφέρεται νευρικά σε καφετέρια λίγα λεπτά μετά το φονικό και αργότερα να μετακινείται με ταξί και άλλο όχημα.
  • Οι αρχές πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες σε δύσβατη περιοχή με τη βοήθεια αστυνομικών, πυροσβεστών, εθελοντών, εκπαιδευμένων σκύλων και drone.
  • Η συνάντηση του θύματος με τον ύποπτο φαίνεται ότι έγινε κοντά στην εθνική οδό και το έγκλημα πιθανόν διαπράχθηκε γρήγορα και χωρίς έντονη αντιπαράθεση.
  • Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών του εγκλήματος.
Snapshot powered by AI

Νεότερες αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος πρώην σύντροφός της και βασικός ύποπτος καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σε καφετέρια κατά μήκος της εθνικής οδού Ηρακλείου-Μοιρών. Στο σχετικό υλικό φαίνεται να περιφέρεται νευρικά, περπατώντας συνεχώς μπρος-πίσω, ενώ περίμενε ταξί που είχε καλέσει για να επιστρέψει στο σπίτι του, λίγα μόλις λεπτά μετά το φονικό.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε έπειτα από πολυήμερες έρευνες, καθισμένη στο πίσω κάθισμα του οχήματός της, σκεπασμένη, με θανατηφόρο τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο. Το αυτοκίνητο βρέθηκε σε απομονωμένη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, δίνοντας τραγικό τέλος στην εξαφάνισή της.

Οι έρευνες των Αρχών υπήρξαν εκτεταμένες και δύσκολες, καθώς η περιοχή χαρακτηρίζεται από πυκνή βλάστηση και δύσβατο ανάγλυφο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί, πυροσβέστες, εθελοντές, ακόμα και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και drone για τον εντοπισμό στοιχείων.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξαν τα βιντεοληπτικά δεδομένα. Κάμερες κατέγραψαν τον 40χρονο να κινείται πεζός, να επιβιβάζεται σε ταξί και αργότερα να μετακινείται με άλλο όχημα προς διαφορετικές κατευθύνσεις, γεγονός που βοήθησε τις αρχές να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του.

Σύμφωνα με το patris.gr, αστυνομικοί εκτιμούν ότι η συνάντηση μεταξύ των δύο έγινε σε σημείο κοντά στην εθνική οδό, ενώ θεωρείται πιθανό το έγκλημα να διαπράχθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να προηγηθεί έντονη αντιπαράθεση. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η γυναίκα δέχθηκε πυροβολισμό σχεδόν εξ επαφής, πιθανόν ενώ βρισκόταν στη θέση του οδηγού.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τις Aρχές να εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες του εγκλήματος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή


