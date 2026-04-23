Κρήτη: «Δεν ήξερα ότι είχαν σχέση, συλλυπητήρια στην οικογένεια της», λέει ο αδελφός του 43χρονου

Η συμπεριφορά του 43χρονου φέρεται να είχε γίνει πιεστική απέναντι στην 43χρονη

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κρήτη: «Δεν ήξερα ότι είχαν σχέση, συλλυπητήρια στην οικογένεια της», λέει ο αδελφός του 43χρονου
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο αδελφός του δράστη εξέφρασε τη λύπη του στην οικογένεια του θύματος
  • Η σχέση του ζευγαριού είχε διακοπεί οριστικά δύο μήνες πριν το έγκλημα, με τον 43χρονο να δείχνει πιεστική συμπεριφορά και να προκαλεί φόβο στην 43χρονη.
  • Η γυναίκα είχε δηλωθεί αγνοούμενη από την προηγούμενη Κυριακή μέχρι τον εντοπισμό της νεκρής σε απομονωμένο σημείο.
Snapshot powered by AI

Βαρύ πένθος επικρατεί στην οικογένεια της 43χρονης μητέρας από το Ηράκλειο, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, έπειτα από τη φονική επίθεση που αποδίδεται στον 43χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Στο Mega μίλησε ο αδελφός του Μαρίνου Ανδρεαδάκη , αναφέροντας πως δεν γνώριζε ότι ο αδελφός του είχε σχέση με την Ελευθερία Γιακουμάκη στο παρελθόν.

«Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια της γυναίκας. Εγώ προσωπικά δεν ρώτησα τίποτα για τη σχέση τους, δεν ήξερα ότι είχαν σχέση. Παρότι είχα χάσει τον αδελφό μου, η αγωνία μου ήταν να βρεθεί η γυναίκα. Δεν πίστευα ότι θα τη βρουν νεκρή. Η διαφορά από το να ελπίζεις στο να συνειδητοποιείς την πραγματικότητα είναι μια κλωστή. Έχασα περισσότερα από τα διπλάσια χρόνια της ζωής μου όταν την βρήκαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τελευταίο διάστημα η σχέση του ζευγαριού είχε διακοπεί οριστικά, περίπου δύο μήνες πριν το έγκλημα. Η συμπεριφορά του 43χρονου φέρεται να είχε γίνει πιεστική, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι παρακολουθούσε την 43χρονη και είχε προκαλέσει ζημιές στο όχημά της, εντείνοντας το κλίμα φόβου γύρω από την ίδια.

Η 43χρονη μητέρα τριών παιδιών είχε δηλωθεί αγνοούμενη από την περασμένη Κυριακή, μέχρι τον εντοπισμό της νεκρής μέσα στο αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Δεν ήξερα ότι είχαν σχέση, συλλυπητήρια στην οικογένεια της Ελευθέριας», λέει ο αδελφός του 43χρονου

Novibet
16:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Δεν ήξερα ότι είχαν σχέση, συλλυπητήρια στην οικογένεια της Ελευθέριας», λέει ο αδελφός του 43χρονου

