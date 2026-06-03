Ο Τραμπ θα παραστεί στο επαναληπτικό δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου μετά το χάος

Μετά την εισβολή του ενόπλου που διέκοψε το δείπνο του Απριλίου, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί κανονικά σε άλλο χώρο και με λιγότερους προσκεκλημένους

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο Τραμπ θα παραστεί στο επαναληπτικό δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου μετά το χάος
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Πρόεδρος Τραμπ αποδέχθηκε να παραστεί στο επαναπρογραμματισμένο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στις 24 Ιουλίου, μετά την αναβολή λόγω του επεισοδίου με τον ένοπλο τον Απρίλιο.
  • Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Waldorf Astoria, με μικρότερη χωρητικότητα περίπου 1.300 ατόμων, σε σύγκριση με τα 2.500 στο προηγούμενο δείπνο.
  • Ο ένοπλος Κόουλ Τόμας Άλεν επιχείρησε να δολοφονήσει τον Τραμπ και αξιωματούχους, τραυματίζοντας έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, αλλά φυλακίστηκε και αναμένεται δίκη.
  • Ο πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου τόνισε την ανάγκη υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου και ανακοίνωσε αυξημένα μέτρα ασφαλείας για τη νέα εκδήλωση.
  • Οι προσκεκλημένοι δεν θα χρειαστεί να ξαναπληρώσουν το εισιτήριο των 480 δολαρίων για τη νέα ημερομηνία της εκδήλωσης.
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Ο Πρόεδρος Τραμπ αποδέχθηκε πρόσκληση να εμφανιστεί στο επαναπρογραμματισμένο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου την Παρασκευή 24 Ιουλίου, χαρακτηρίζοντας την απόφαση των διοργανωτών ως «σημάδι δύναμης και σθένους», μετά την εισβολή ενόπλου στην εκδήλωση του Απριλίου.

Το δείπνο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα χορού του Waldorf Astoria - που χτίστηκε ως Trump Hotel πριν αλλάξει χέρια το 2022 - και όσοι έχουν πρόσκληση δεν θα χρειαστεί να ξαναπληρώσουν την τιμή του εισιτηρίου των 480 δολαρίων.

Η Προεδρική Αίθουσα Χορού μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 1.300 καθήμενους καλεσμένους, σύμφωνα με διαφημιστικό υλικό — που σημαίνει ότι θα είναι μια μικρότερη εκδήλωση από τη συγκέντρωση των περίπου 2,500 ατόμων στο Washington Hilton που κατέληξε σε χάος.

«Αυτή η ανακοίνωση είναι πολύ θετική, καθώς δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους τρελούς να αλλάξουν τον τρόπο ζωής μας, ή ακόμα και το πρόγραμμά μας», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Μου ζητήθηκε να είμαι εκεί και να μιλήσω από την Weijia Jiang, Πρόεδρο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, και δέχτηκα. Δεν ξέρω αν θα κάνω ή όχι τις ίδιες μάλλον άσχημες δηλώσεις, τουλάχιστον όσον αφορά ορισμένους ανθρώπους, αλλά σύντομα θα μάθουμε.

«Σε κάθε περίπτωση», πρόσθεσε ο πρόεδρος, «θα είναι ένα «ΚΑΥΤΟ» εισιτήριο! Είναι ενδιαφέρον ότι η τοποθεσία θα είναι το The Waldorf Astoria, στη λεωφόρο Πενσυλβάνια, ένα κτήριο και αίθουσα χορού που έχτισα».

Η εκδήλωση με επίσημο ένδυμα, για την απονομή υποτροφιών και βραβείων, επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιηθεί στις 25 Απριλίου, αλλά αναβλήθηκε αφού ο επίδοξος δολοφόνος Κόουλ Τόμας Άλεν όρμησε σε ένα σημείο ελέγχου ασφαλείας με ένα τουφέκι, πυροβολώντας έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, ο οποίος σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούσε.

Σε ένα μανιφέστο, ο Άλεν παραδέχτηκε ότι ήθελε να σκοτώσει τον Τραμπ και όσο το δυνατόν περισσότερους αξιωματούχους του υπουργικού συμβουλίου. Περιμένει τη δίκη.

«Το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου χρησίμευσε ως εορτασμός του ελεύθερου Τύπου και του ζωτικού ρόλου της δημοσιογραφίας στη δημοκρατία μας για πάνω από έναν αιώνα», δήλωσε η πρόεδρος της WHCA Weijia Jiang, ανταποκριτής του CBS News, σε ένα email προς τα μέλη της ένωσης Τύπου.

«Όταν οι πυροβολισμοί διέκοψαν τη φετινή εκδήλωση, διευκρίνισε περαιτέρω την αποστολή της WHCA να υπερασπιστεί τις ελευθερίες που προστατεύονται στην Πρώτη Τροποποίηση. Δεν θα επιτρέψουμε σε μια πράξη βίας να έχει τον τελευταίο λόγο, ειδικά κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς που αναλογιζόμαστε την 250η επέτειο της Αμερικής και όλα όσα πρεσβεύουμε».

Στο μήνυμά της προς τα μέλη, η Jiang είπε ότι η εκδήλωση θα είναι «μια πιο οικεία συγκέντρωση» από το δείπνο του Απριλίου και θα περιλαμβάνει «σημαντικά ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και νέες διαδικασίες πρόσβασης».

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