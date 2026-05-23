Ιρακινός σχεδίαζε τη δολοφονία της Ιβάνκα Τραμπ - Η σχέση με τους Φρουρούς της Επανάστασης

Στόχος απόπειρας δολοφονίας από το Ιράν ήταν η Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του Αμερικανού προέδρου και σύζυγος του βασικού διαπραγματευτή των ΗΠΑ Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο ύποπτος, ο οποίος πιστεύεται επίσης ότι βρίσκεται πίσω από αρκετές πρόσφατες επιθέσεις σε εβραϊκούς στόχους στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, συνελήφθη πρόσφατα στην Τουρκία και εκδόθηκε ήδη στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την New York Post, ο 32χρονος Μοχάμεντ Μπακέρ Σαάντ Νταουντ Αλ-Σαάντι, Ιρακινός υπήκοος που εκπαιδεύτηκε από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) «υποσχέθηκε» να σκοτώσει την κόρη του Τραμπ, σε αντίποινα για τη δολοφονία από τις ΗΠΑ του πρώην αρχηγού της Δύναμης Κουντς του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, Κασέμ Σουλεϊμανί, το 2020, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Ο Αλ-Σαάντι είχε μάλιστα σχέδια από την κάτοψη του σπιτιού της Ιβάνκα στη Φλόριντα. Μια πρώην ιρακινή στρατιωτική πηγή την οποία επικαλείται το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Αλ Σαάντι είπε σε αρκετούς ανθρώπους μετά τη δολοφονία του Σουλεϊμανί ότι «πρέπει να σκοτώσουμε την Ιβάνκα για να κάψουμε το σπίτι του Τραμπ όπως έκαψε εκείνος το δικό μας σπίτι».

Η σύλληψη στην Τουρκία και η έκδοση στις ΗΠΑ

Ο 32χρονος συνελήφθη στις 15 Μαΐου στην Τουρκία. Στη συνέχεια εκδόθηκε στις ΗΠΑ και αντιμετωπίζει κατηγορίες σχετικά με 18 επιθέσεις και απόπειρες επιθέσεων σε όλη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Αλ-Σαάντι πιστεύεται ότι βρίσκεται πίσω από επιθέσεις σε αμερικανικούς και εβραϊκούς στόχους, συμπεριλαμβανομένης της εμπρηστικής επίθεσης στην Bank of New York Mellon στο Άμστερνταμ τον Μάρτιο, του μαχαιρώματος δύο Εβραίων στο Λονδίνο τον Απρίλιο και των πυροβολισμών στο κτίριο του αμερικανικού προξενείου στο Τορόντο, επίσης τον Μάρτιο, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Επίσης, «σχεδίασε, συντόνισε» και φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον Εβραίων, συμπεριλαμβανομένης της βομβιστικής επίθεσης σε συναγωγή στη Λιέγη του Βελγίου, του εμπρησμού ενός ναού στο Ρότερνταμ τον Μάρτιο, σύμφωνα με τις αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές, καθώς και διαφόρων άλλων αποτυχημένων επιθέσεων στις ΗΠΑ ως αντίποινα για στην τρέχουσα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Είναι μέλος τόσο του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) όσο και της Κατάιμπ Χεζμπολάχ του Ιράκ, μιας ισχυρής σιιτικής πολιτοφυλακής.