Η Γαλλία αναστέλλει τους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα για να αποφύγει τις καλοκαιρινές ουρές

Οι γαλλικές αρχές ανέστειλαν τους πρόσθετους ελέγχους από την πόλη Ντόβερ, στα σύνορα με το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς οι ταξιδιώτες προς το λιμάνι αντιμετώπιζαν μεγάλες ουρές υπό υψηλές θερμοκρασίες.

Σε ανακοίνωση της διοίκησης του λιμένα αναφέρεται ότι η απόφαση ελήφθη αφού η «κρίσιμη κατάσταση» γνωστοποιήθηκε στις συνοριακές αρχές.

Σύμφωνα με το BBC, οι βιομετρικοί έλεγχοι στα σύνορα της ΕΕ, γνωστοί ως νέο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES), προβλέπουν ότι οι Βρετανοί ταξιδιώτες πρέπει να υποβάλλονται σε λήψη φωτογραφιών και δακτυλικών αποτυπωμάτων για να εισέλθουν στη Γαλλία.

Στο Ντόβερ, όπου οι επιβάτες περνούν από γαλλικό έλεγχο πριν επιβιβαστούν στα πλοία για τη διάσχιση της Μάγχης, οι αρχές δεν είχαν ακόμη ενεργοποιήσει πλήρως τα συστήματα που συλλέγουν βιομετρικά δεδομένα στο πλαίσιο του EES.

Ωστόσο, οι συνοριακοί υπάλληλοι εξακολουθούσαν να δημιουργούν προφίλ για τους ταξιδιώτες στο νέο σύστημα, γεγονός που οδηγούσε σε αυξημένο χρόνο αναμονής στους ελέγχους.