Τουρκικά ΜΜΕ: Η Ελλάδα η νέα «αγαπημένη» των Τούρκων επενδυτών - Ρεκόρ ενδιαφέροντος για τα ακίνητα

Ενώ το ενδιαφέρον των Τούρκων επενδυτών για τις αγορές ακινήτων στο εξωτερικό συνεχίζει να αυξάνεται, η Ελλάδα έχει γίνει ο πιο σημαντικός επενδυτικός προορισμός τελευταία, αναφέρεται σε σημερινό τουρκικό δημοσίευμα 

Newsbomb

Τουρκικά ΜΜΕ: Η Ελλάδα η νέα «αγαπημένη» των Τούρκων επενδυτών - Ρεκόρ ενδιαφέροντος για τα ακίνητα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ενδιαφέρον των Τούρκων επενδυτών για τις αγορές ακινήτων στο εξωτερικό συνεχίζει να αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς, με την Ελλάδα να αναδεικνύεται ως ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς το τελευταίο διάστημα, όπως μεταδίδει η τουρκική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Kanal 6 Haber.

Το πρόγραμμα Golden Visa, οι δυνατότητες εισοδήματος σε ευρώ και η η δυνατότητα εξασφάλισης άδειας διαμονής στην Ευρώπη παίζουν καθοριστικό ρόλο στις επιλογές των επενδυτών, σημειώνεται στο τουρκικό δημοσίευμα.

Επικαλούμενο την έκθεση «Ανάλυση και Τάσεις της Αγοράς Ακινήτων στην Ελλάδα», το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι τουρκικές επενδύσεις στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 20,5% το 2024, ξεπερνώντας τα 2,5 δισ. δολάρια. Η ανοδική πορεία συνεχίζεται και το 2025, καθώς μέσα στους πρώτους έντεκα μήνες ο συνολικός όγκος επενδύσεων έφτασε τα 2,4 δισ. δολάρια. Τον Αύγουστο καταγράφηκε το υψηλότερο μηνιαίο επίπεδο, με επενδύσεις 288 εκατ. δολαρίων.

Επενδυτική «απόβαση» στην Ελλάδα

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες επιλογές των Τούρκων επενδυτών, με τον συνολικό όγκο επενδύσεων να ανέρχεται στα 514 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο του προγράμματος Golden Visa, οι άδειες διαμονής που έχουν χορηγηθεί σε Τούρκους πολίτες αυξήθηκαν στις 3.291, καθιστώντας την Τουρκία τη δεύτερη χώρα σε αιτήσεις, μετά την Κίνα.

Ειδικοί σημειώνουν ότι οι επενδυτές στρέφονται πλέον περισσότερο σε μακροπρόθεσμη ασφάλεια και σε περιουσιακά στοιχεία σε ξένο νόμισμα, αντί για βραχυπρόθεσμο κέρδος. Η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελεύθερη μετακίνηση στη ζώνη Σένγκεν και τα εισοδήματα από ενοίκια σε ευρώ καθιστούν την Ελλάδα ιδιαίτερα ελκυστική.

«Αλλαγή νοοτροπίας στις επενδύσεις»

Προβαίνοντας σε μια αξιολόγηση του θέματος, ο Γιαγίζ Γιγίτ (Yağız Yiğit) ανέφερε ότι το προφίλ του Τούρκου επενδυτή έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Όπως σημείωσε, οι επενδυτικές αποφάσεις δεν βασίζονται πλέον μόνο στο γρήγορο κέρδος, αλλά σε επιλογές που προσφέρουν συναλλαγματική σταθερότητα, νομική ασφάλεια και μακροχρόνια αξία. Το πρόγραμμα Golden Visa, όπως τόνισε, προσφέρει όχι μόνο δικαίωμα διαμονής αλλά και μεγαλύτερη κινητικότητα εντός Ευρώπης.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι αυξάνεται το ενδιαφέρον και για άλλες αγορές, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ οι Τούρκοι επενδυτές φαίνεται να διαφοροποιούν πλέον τις τοποθετήσεις τους σε περισσότερους διεθνείς προορισμούς.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:45ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Γάλλος τουρίστας κατέληξε σε κρουαζιερόπλοιο

21:44ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague Final Four 2026: Οι διαιτητές του τελικού

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Ο καπετάνιος του MV Hondius μπορεί επιτέλους να εγκαταλείψει το πλοίο

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άνοιξε μεγάλη τρύπα στο οδόστρωμα της Κασσάνδρου - Αποκλείστηκε το σημείο

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Περιπετειώδης διάσωση Ολλανδής που έπεσε σε δύσβατο σημείο - Δείτε εικόνες

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλυπτήρια της προτομής του Σμηναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη στα Χανιά

21:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης σε περιοχή της Ημαθίας

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στους δρόμους – Μπαράζ παραβάσεων του ΚΟΚ, τι καταγράφουν οι έξυπνες κάμερες

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: «Κλειδώνει» το μνημόνιο για τη λήξη της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Η Μπρίτνει Σπίαρς οδηγούσε μεθυσμένη και συνελήφθη - Στη δημοσιότητα το βίντεο

20:41ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Έφοδο σε 17 οικίες έκανε η ΕΛ.ΑΣ – Ελέγχθηκαν 68 άτομα και κατασχέθηκαν 4,7 κιλά κάνναβης

20:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: Η Ελλάδα η νέα «αγαπημένη» των Τούρκων επενδυτών - Ρεκόρ ενδιαφέροντος για τα ακίνητα

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Συννεφιασμένη Κυριακή με βροχές και καταιγίδες – Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Η Μόσχα ετοιμάζει χτύπημα με τον «Ορέσνικ» - Aνακοίνωση της πρεσβείας των ΗΠΑ

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ανοικτό την Κυριακή το φαράγγι Σαμαριάς και από τις δύο εισόδους

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Πρόντι: «Αν η Γερμανία πιστεύει ότι είναι η ηγέτιδα της Ευρώπης, η ΕΕ τελείωσε»

20:04ΕΘΝΙΚΑ

Έφτασε η «Μέρα της Κρίσης»: Η καταιγιστική τετραλογία «Αιγαίο Ώρα Μηδέν» και ο ολοκληρωτικός ελληνοτουρκικός πόλεμος - Ο συγγραφέας μιλάει στο Newsbomb

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία αναστέλλει τους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα για να αποφύγει τις καλοκαιρινές ουρές

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Final Four Euroleague 2026: Πώς θα γίνει η μετακίνηση των φιλάθλων προς το T-Center

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Εισβολή ληστών στο σπίτι του Αλέν Προστ στην Ελβετία - Αναφορές για τραυματισμό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:05ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σοβαρό τροχαίο για τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Μάριο Οικονόμου - Δίνει μάχη για τη ζωή του

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Ο 33χρονος γιατρός πέρασε καλώδιο στον λαιμό του κι αυτοκτόνησε - Γιατί δεν τον έβρισκαν τόσο καιρό

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: «Κλειδώνει» το μνημόνιο για τη λήξη της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

16:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε Euroleague: «Τι σκ……α θα κάνετε, πάλι ο Γιαννακόπουλος φταίει;»

19:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λοβέρδος: Επιστρέφουν οι δύο Έλληνες που άνοιξαν σημαία μέσα στην Αγία Σοφία

11:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί η Ελλάδα είναι εκτός «heat dome» - Η ανάλυση του ECMWF και ο αφρικανικός αντικυκλώνας

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιρακινός σχεδίαζε τη δολοφονία της Ιβάνκα Τραμπ - Η σχέση με τους Φρουρούς της Επανάστασης

17:00ΕΛΛΑΔΑ

«Εσένα τι σε νοιάζει;»: Η Tik Toker που βοήθησε τρία μόνα παιδιά στο κέντρο της Αθήνας μιλά στο Newsbomb για την κριτική που δέχθηκε στα social media

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Μπορείτε να φάτε τις πατάτες με φύτρες; Πώς να καταλάβετε πότε να τις πετάξετε

20:04ΕΘΝΙΚΑ

Έφτασε η «Μέρα της Κρίσης»: Η καταιγιστική τετραλογία «Αιγαίο Ώρα Μηδέν» και ο ολοκληρωτικός ελληνοτουρκικός πόλεμος - Ο συγγραφέας μιλάει στο Newsbomb

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στους δρόμους – Μπαράζ παραβάσεων του ΚΟΚ, τι καταγράφουν οι έξυπνες κάμερες

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Συννεφιασμένη Κυριακή με βροχές και καταιγίδες – Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία

16:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League Σιαμέν: Εκπληκτικός Τεντόγλου με κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος!

16:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έτοιμος για μακελειό; Ο «Titi», οι 6 χειροβομβίδες και οι πυροβολισμοί στο Μικρολίμανο

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Εισβολή ληστών στο σπίτι του Αλέν Προστ στην Ελβετία - Αναφορές για τραυματισμό του

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ένας γάμος σαν… παραμύθι στις Πρασσές – Παντρεύτηκαν την μέρα της ονομαστικής γιορτής τους

16:26ΜΠΑΣΚΕΤ

White Veil: «Με τεράστια αγανάκτηση ενημερώνουμε για τις παραλείψεις της Euroleague»

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ποτάμια οι δρόμοι και πάλι στον Τσούτσουρα – Ζημιές από την δυνατή μπόρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ