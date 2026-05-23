Τουρκικά ΜΜΕ: Η Ελλάδα η νέα «αγαπημένη» των Τούρκων επενδυτών - Ρεκόρ ενδιαφέροντος για τα ακίνητα

Το ενδιαφέρον των Τούρκων επενδυτών για τις αγορές ακινήτων στο εξωτερικό συνεχίζει να αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς, με την Ελλάδα να αναδεικνύεται ως ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς το τελευταίο διάστημα, όπως μεταδίδει η τουρκική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Kanal 6 Haber.

Το πρόγραμμα Golden Visa, οι δυνατότητες εισοδήματος σε ευρώ και η η δυνατότητα εξασφάλισης άδειας διαμονής στην Ευρώπη παίζουν καθοριστικό ρόλο στις επιλογές των επενδυτών, σημειώνεται στο τουρκικό δημοσίευμα.

Επικαλούμενο την έκθεση «Ανάλυση και Τάσεις της Αγοράς Ακινήτων στην Ελλάδα», το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι τουρκικές επενδύσεις στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 20,5% το 2024, ξεπερνώντας τα 2,5 δισ. δολάρια. Η ανοδική πορεία συνεχίζεται και το 2025, καθώς μέσα στους πρώτους έντεκα μήνες ο συνολικός όγκος επενδύσεων έφτασε τα 2,4 δισ. δολάρια. Τον Αύγουστο καταγράφηκε το υψηλότερο μηνιαίο επίπεδο, με επενδύσεις 288 εκατ. δολαρίων.

Επενδυτική «απόβαση» στην Ελλάδα

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες επιλογές των Τούρκων επενδυτών, με τον συνολικό όγκο επενδύσεων να ανέρχεται στα 514 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο του προγράμματος Golden Visa, οι άδειες διαμονής που έχουν χορηγηθεί σε Τούρκους πολίτες αυξήθηκαν στις 3.291, καθιστώντας την Τουρκία τη δεύτερη χώρα σε αιτήσεις, μετά την Κίνα.

Ειδικοί σημειώνουν ότι οι επενδυτές στρέφονται πλέον περισσότερο σε μακροπρόθεσμη ασφάλεια και σε περιουσιακά στοιχεία σε ξένο νόμισμα, αντί για βραχυπρόθεσμο κέρδος. Η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελεύθερη μετακίνηση στη ζώνη Σένγκεν και τα εισοδήματα από ενοίκια σε ευρώ καθιστούν την Ελλάδα ιδιαίτερα ελκυστική.

«Αλλαγή νοοτροπίας στις επενδύσεις»

Προβαίνοντας σε μια αξιολόγηση του θέματος, ο Γιαγίζ Γιγίτ (Yağız Yiğit) ανέφερε ότι το προφίλ του Τούρκου επενδυτή έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Όπως σημείωσε, οι επενδυτικές αποφάσεις δεν βασίζονται πλέον μόνο στο γρήγορο κέρδος, αλλά σε επιλογές που προσφέρουν συναλλαγματική σταθερότητα, νομική ασφάλεια και μακροχρόνια αξία. Το πρόγραμμα Golden Visa, όπως τόνισε, προσφέρει όχι μόνο δικαίωμα διαμονής αλλά και μεγαλύτερη κινητικότητα εντός Ευρώπης.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι αυξάνεται το ενδιαφέρον και για άλλες αγορές, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ οι Τούρκοι επενδυτές φαίνεται να διαφοροποιούν πλέον τις τοποθετήσεις τους σε περισσότερους διεθνείς προορισμούς.