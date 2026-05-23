Πακιστάν: «Κλειδώνει» το μνημόνιο για τη λήξη της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν

Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) βρίσκεται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με Πακιστανό αξιωματούχο ασφαλείας που ενημερώθηκε για την επίσκεψη του αρχηγού του στρατού στην Τεχεράνη και τις συναντήσεις του με Ιρανούς ηγέτες, όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι «ένα MoU βρίσκεται σε φάση τελικής διαμόρφωσης», αναφερόμενος στο προσχέδιο συμφωνίας.

Το Ιράν δήλωσε ότι επικεντρώνεται στην οριστικοποίηση ενός μνημονίου κατανόησης μετά τη συνάντηση κορυφαίων αξιωματούχων του με τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, Άσιμ Μουνίρ.

Ο πακιστανικός στρατός δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις είχαν ως αποτέλεσμα «ενθαρρυντική» πρόοδο προς μια τελική συμφωνία. «Ένα Μνημόνιο Συνεργασίας βρίσκεται υπό επεξεργασία», δήλωσε ένας Πακιστανός αξιωματούχος ασφαλείας που ενημερώθηκε για την επίσκεψη του Μουνίρ.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το προτεινόμενο πλαίσιο θα αναπτυχθεί σε τρία στάδια: τον επίσημο τερματισμό του πολέμου, την επίλυση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ και την έναρξη ενός παραθύρου 30 ημερών για διαπραγματεύσεις για μια ευρύτερη συμφωνία, η οποία μπορεί να παραταθεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα συζητήσει το τελευταίο προσχέδιο συμφωνίας με το Ιράν με συμβούλους και ενδέχεται να λάβει απόφαση την Κυριακή σχετικά με το εάν θα επαναλάβει τις επιθέσεις κατά του Ιράν, ανέφερε το Axios, επικαλούμενο μια συνέντευξη με τον Τραμπ.

«Είτε θα καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία είτε θα τους κάνω χίλιες κόλασεις», τον παρέθεσε ο Axios.

Axios: «Το Ιράν και οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, και εργάζονται πάνω σε ορισμένα σημεία»

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρει το Axios, επικαλούμενο αμερικανική πηγή, η οποία δήλωσε ότι οι υπόλοιπες διαφορές αφορούν τη διατύπωση αρκετών σημείων.

Επικοινωνία Τραμπ με ηγέτες του Κόλπου

Ένας Άραβας αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο Τραμπ θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία το Σάββατο με ηγέτες από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα ΗΑΕ, την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Πακιστάν.

Η μεσολαβητική προσπάθεια του Πακιστάν στοχεύει στη μείωση των διαφορών μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ μετά από εβδομάδες πολέμου που έχουν αφήσει την ζωτικής σημασίας πλωτή οδό του Ορμούζ κλειστή για το μεγαλύτερο μέρος της ναυτιλίας παρά την εκεχειρία, ανατρέποντας τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επανέλαβε τα αιτήματα του Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Τα στενά πρέπει να είναι ανοιχτά χωρίς διόδια. Πρέπει να παραδώσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο τους».

Ο Ρούμπιο, ο οποίος επισκέπτεται την Ινδία, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος και ότι οι εργασίες συνεχίζονται.

«Ακόμα και τώρα που σας μιλάω, γίνεται κάποια δουλειά. Υπάρχει πιθανότητα, είτε αργότερα σήμερα, είτε αύριο, σε μερικές ημέρες, να έχουμε κάτι να πούμε», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί.

Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων και λέει ότι έχει το δικαίωμα να εμπλουτίζει ουράνιο για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Έχει απαιτήσει την επίβλεψη του στενού, τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια του και την άρση των κυρώσεων στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε:

«Η τάση αυτή την εβδομάδα είναι προς τη μείωση των διαφορών, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν μέσω μεσολαβητών. Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε πού θα καταλήξει η κατάσταση τις επόμενες τρεις ή τέσσερις ημέρες».

Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Μουνίρ, αναχώρησε από την Τεχεράνη το Σάββατο μετά από συνομιλίες με τον επικεφαλής διαπραγματευτή του Ιράν, Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ, και τον υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αρακτσί.

Ο Μπαγκάεϊ δήλωσε ότι το ζήτημα του αμερικανικού αποκλεισμού στη ναυτιλία του Ιράν είναι σημαντικό, αλλά ότι προτεραιότητά του είναι ο τερματισμός της απειλής νέων αμερικανικών επιθέσεων και της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στον Λίβανο, όπου οι μαχητές της Χεζμπολάχ, που είναι σύμμαχοι του Ιράν, μάχονται εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων που έχουν μετακινηθεί στο νότο.

Ο Καλιμπάφ δήλωσε ότι το Ιράν θα επιδιώξει τα «νόμιμα δικαιώματά» του, τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και μέσω της διπλωματίας, αλλά πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί «ένα μέρος που δεν έχει καθόλου ειλικρίνεια», έναν ισχυρισμό που το Ιράν έχει διατυπώσει αρκετές φορές στο παρελθόν.

Είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είχαν ανακτήσει τις δυνατότητές τους κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας και ότι, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες «ξαναναρχίσουν ανόητα τον πόλεμο», οι συνέπειες θα είναι «πιο ισχυρές και πικρές» από ό,τι στην αρχή της σύγκρουσης.

Παρά τις εβδομάδες σύγκρουσης, το Ιράν έχει διατηρήσει το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο σχεδόν όπλων, καθώς και δυνατότητες πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και διαστημικών πλοίων.

Μεσολαβητές στην Τεχεράνη: «Αγνοήστε τις αναρτήσεις του Τραμπ. Η πραγματική του θέση είναι διαφορετική»

«Αγνοήστε τις αναρτήσεις του Τραμπ». Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλαν οι διαμεσολαβητές στους Ιρανούς αξιωματούχους, υποδηλώνοντας ότι η πραγματική θέση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι στην πραγματικότητα διαφορετική από αυτήν που εμφανίζει στο Truth Social. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι «κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, αρκετοί διαμεσολαβητές, καθώς και Αμερικανοί αξιωματούχοι που συμμετείχαν στις συνομιλίες, έστειλαν μήνυμα στην ιρανική πλευρά να μην δώσει προσοχή στις αναρτήσεις που δημοσίευσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ». Αυτοί οι αξιωματούχοι φέρονται να «τόνισαν ότι οι δηλώσεις του Τραμπ στα μέσα ενημέρωσης προορίζονται αποκλειστικά για εσωτερική και μιντιακή κατανάλωση και ότι η θέση του στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι εντελώς διαφορετική». Το Fars ανέφερε επίσης ότι «μια πηγή κοντά στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα εξέφρασε δυσπιστία στην πιθανότητα διαπραγματεύσεων».

Μερικοί ηγέτες του Κόλπου θέλουν να επιτεθούν για μια πιο συμφέρουσα συμφωνία

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ δήλωσε στο Axios ότι ορισμένοι ηγέτες της περιοχής του Κόλπου έχουν παροτρύνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύσει επίθεση στο Ιράν για να αποδυναμώσει το καθεστώς και να εξασφαλίσει μια πιο ευνοϊκή συμφωνία. Από την άλλη πλευρά, πρόσθεσε, άλλοι περιφερειακοί ηγέτες και ορισμένοι από τους κορυφαίους συμβούλους του προέδρου τον έχουν παροτρύνει να αποδεχτεί τη συμφωνία που βρίσκεται επί του παρόντος στο τραπέζι. Σύμφωνα με αυτούς τους ηγέτες, το Στενό του Ορμούζ δεν μπορεί να είναι απρόσβλητο από την ιρανική επιρροή και υποστηρίζουν ότι εάν το Ιράν δεχθεί επίθεση, θα έχει την ικανότητα να καταστρέψει μεγάλο μέρος των πετρελαϊκών δραστηριοτήτων του Κόλπου.

Τραμπ: Οι ΗΠΑ «πλησιάζουν πολύ πιο κοντά» σε συμφωνία με Ιράν - Επικοινωνία με ηγέτες του Κόλπου.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CBS News ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν πλησιάζουν «πολύ πιο κοντά» στην επίτευξη τελικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των συνομιλιών, όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο, η τελευταία πρόταση περιλαμβάνει σχέδιο για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, αποδέσμευση μέρους των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που είναι «παγωμένα» σε ξένες τράπεζες, καθώς και συνέχιση των διαπραγματεύσεων σε επόμενο στάδιο.

Ο Τραμπ αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της πιθανής συμφωνίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι «κάθε μέρα γίνεται όλο και καλύτερη» και ότι δεν μπορεί να ανακοινώσει τίποτα πριν ενημερώσει πρώτα την άλλη πλευρά.

Παράλληλα, τόνισε ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα πρέπει να εμποδίζει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου θα πρέπει να «αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «θα υπογράψω μόνο μια συμφωνία όπου παίρνουμε όλα όσα θέλουμε».

Πηγές αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να εξετάζει εναλλακτικές προτάσεις και δεν έχει καταλήξει σε οριστική απόφαση, ενώ βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με συμβούλους και ηγέτες χωρών του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία.

Al Arabiya: Το Ιράν προτείνει αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου άνω του 3,6% για 10 χρόνια

Ο τηλεοπτικός σταθμός Al Arabiya, σαουδαραβικής ιδιοκτησίας και με έδρα τα ΗΑΕ, ανέφερε, επικαλούμενος πηγές, ότι «το Ιράν έχει προσφερθεί να αναστείλει τον εμπλουτισμό ουρανίου σε ποσοστό άνω του 3,6% για 10 χρόνια και να αραιώσει το ουράνιο που έχει εμπλουτιστεί σε ποσοστό άνω του 20% εντός της χώρας· να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ· και να αναστείλει προσωρινά την πληρωμή διοδίων σε αντάλλαγμα για αποζημιώσεις από την Ουάσινγκτον. Έχει επίσης ζητήσει να συζητηθεί το ζήτημα των κυρώσεων και των παγωμένων κεφαλαίων πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας». Το Ιράν έχει προτείνει δύο οδούς για διαπραγματεύσεις, ξεκινώντας με την ανακοίνωση του τέλους του πολέμου.

O Τραμπ «βλέπει» «50-50» πιθανότητες για συμφωνία με το Ιράν – Αποφάσεις πιθανότατα την Κυριακή

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios ότι βρίσκεται «50-50» σχετικά με το αν θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν ή αν θα υπάρξει στρατιωτική κλιμάκωση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο τόσο μιας συμφωνίας όσο και νέων επιθέσεων.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Τραμπ ανέφερε ότι θα συναντηθεί με τους διαπραγματευτές του μέσα στην ημέρα για να εξετάσει την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης και ότι πιθανότατα θα λάβει τελική απόφαση έως την Κυριακή για το αν θα επανεκκινηθούν οι πολεμικές επιχειρήσεις.

Ο ίδιος φέρεται να περιέγραψε την κατάσταση ως «50-50» μεταξύ μιας «καλής συμφωνίας» και μιας επιλογής για «σκληρό πλήγμα» κατά του Ιράν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και τα δύο σενάρια παραμένουν στο τραπέζι.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ αναμένεται να λάβει μέρος και ο αντιπρόεδρος Τζ. Βανς.

FT: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε παράταση της εκεχειρίας