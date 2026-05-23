Χανταϊός: Ο καπετάνιος του MV Hondius μπορεί επιτέλους να εγκαταλείψει το πλοίο

Ο καπετάνιος του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο εντοπίσθηκε εστία χανταϊού, μπορεί επιτέλους να εγκαταλείψει σήμερα το πλοίο, ανακοίνωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο είχε αναχωρήσει την 1η Απριλίου από την Ουσουάια της Αργεντινής, τελείωσε στις 18 Μαΐου το ταξίδι του στο ολλανδικό λιμάνι του Ρότερνταμ, αφού πέρασε από το ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων όπου αποβιβάσθηκαν περισσότεροι από 120 άνθρωποι.

«Έλαβα το τελευταίο μήνυμα του καπετάνιου Γιαν Ντομπρογκόφσκι, ο οποίος εγκαταλείπει επιτέλους σήμερα (Σάββατο) το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Εξακολουθεί να μην παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα χανταϊού», δήλωσε μέσω του X ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

«Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Γιαν για τη συνεργασία του και την ηγεσία του, καθώς κυβέρνησε το πλοίο σ' ένα εξαιρετικό και τρομακτικό ταξίδι. Ευχαριστώ, αγαπητέ Γιαν, που οδηγήσατε τους επιβάτες σας στην ασφάλεια», πρόσθεσε.

Από τις 2 Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία επισημάνθηκε για πρώτη φορά η επιδημία, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε συνολικά 12 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού, τρία από τα οποία κατέληξαν.

Ένα μέλος του πληρώματος, που είχε αποβιβασθεί στην Τενερίφη και είχε επαναπατρισθεί στην Ολλανδία, επιβεβαιώθηκε χθες, Παρασκευή, ως νέο κρούσμα χανταϊού και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους.

Στη διάρκεια χθεσινής συνέντευξης Τύπου, ο Τέντρος δήλωσε ότι συνεχίζεται η παρακολούθηση περισσότερων από 600 επαφών σε 30 χώρες, ενώ απομένει να εντοπισθεί «μικρός αριθμός επαφών υψηλού κινδύνου».

