Ζάκυνθος: Περιπετειώδης διάσωση Ολλανδής που έπεσε σε δύσβατο σημείο - Δείτε εικόνες

Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης γυναίκας, 48 ετών Ολλανδικής καταγωγής στην περιοχή Κορακονησι της Δ.Ε Αρτεμισιων Ζακύνθου. Πρόκειται για μέλος ομάδας τουριστών, η οποία τραυματίστηκε έπειτα από πτώση της σε δύσβατο σημείο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της 17ης ΕΜΟΔΕ.

Οι διασώστες της 17ης ΕΜΟΔΕ προσέγγισαν την τραυματία, προχώρησαν σε ακινητοποίηση της και την μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, όπου και την παρέλαβε ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική.

Δείτε εικόνες: