Ζάκυνθος: Περιπετειώδης διάσωση Ολλανδής που έπεσε σε δύσβατο σημείο - Δείτε εικόνες
Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης γυναίκας, 48 ετών Ολλανδικής καταγωγής στην περιοχή Κορακονησι της Δ.Ε Αρτεμισιων Ζακύνθου. Πρόκειται για μέλος ομάδας τουριστών, η οποία τραυματίστηκε έπειτα από πτώση της σε δύσβατο σημείο.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της 17ης ΕΜΟΔΕ.
Οι διασώστες της 17ης ΕΜΟΔΕ προσέγγισαν την τραυματία, προχώρησαν σε ακινητοποίηση της και την μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, όπου και την παρέλαβε ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική.
Δείτε εικόνες:
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μύκονος: Γάλλος τουρίστας κατέληξε σε κρουαζιερόπλοιο
21:44 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
EuroLeague Final Four 2026: Οι διαιτητές του τελικού
21:05 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης σε περιοχή της Ημαθίας
13:02 ∙ WHAT THE FACT
Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά
08:03 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ