Μικρολίμανο: Αυτό είναι το οπλοστάσιο του σκληρού ποινικού - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Snapshot Ο 42χρονος Αλβανός κακοποιός πυροβολήθηκε από αστυνομικούς στο Μικρολίμανο όταν προέταξε όπλο σε έλεγχο και νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Στην κατοχή του βρέθηκαν 3 όπλα, 6 χειροβομβίδες και ναρκωτικά, ενώ το πιστόλι που χρησιμοποίησε είχε 32 φυσίγγια.

Ο δράστης έχει απασχολήσει τις Αρχές από το 1995 για σοβαρά αδικήματα, όπως ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, ληστείες και βιασμό.

Εναντίον του εκκρεμούν ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για πολλαπλά εγκλήματα, καθώς και ποινές φυλάκισης συνολικής διάρκειας άνω των 73 ετών στην Ελλάδα.

Εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα το 2026 μετά από κράτηση στο εξωτερικό, ενώ η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται από την αρμόδια Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων.

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 42χρονος Αλβανός κακοποιός τον οποίο πυροβόλησαν αστυνομικοί στο Μικρολίμανο όταν σε τυχαίο έλεγχο, έβγαλε πιστόλι και προσπάθησε να τους τραυματίσει.

Στην κατοχή του βρέθηκαν 3 όπλα και 6 χειροβομβίδες. Διακομίσθηκε στο Αττικόν, υποβλήθηκε σε επέμβαση στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε σοβαρή, αλλά σταθερή κατάσταση.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου είπε για το συμβάν: «Πρωινές ώρες σήμερα 23 Μαΐου 2026, στο Μικρολίμανο του Πειραιά, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούσαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντόπισαν άνδρα να βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο καταστήματος της περιοχής, τον οποίο έκριναν ύποπτο και αποφάσισαν να προχωρήσουν στον έλεγχό του.

Στη θέα των αστυνομικών, το εν λόγω άτομο επιχείρησε να απομακρυνθεί.

Οι αστυνομικοί δηλώνοντας την ιδιότητά τους, τον κάλεσαν να σταματήσει, ωστόσο προέταξε όπλο που έφερε, εναντίον αστυνομικού, με προφανή σκοπό να το χρησιμοποιήσει. Έτερος αστυνομικός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, έκανε χρήση του ατομικού του οπλισμού, με αποτέλεσμα ο ελεγχόμενος να τραυματιστεί και να ακινητοποιηθεί.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα σταθμός ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, ενώ επιπλέον ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στην κατοχή του άνδρα βρέθηκαν -2- πιστόλια πλήρως οπλισμένα και έτοιμα προς χρήση, καθώς και ένα περίστροφο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το πιστόλι που προέταξε εναντίον του αστυνομικού, έφερε σφαίρα στη θαλάμη, καθώς και γεμιστήρα με -32- φυσίγγια.

Παράλληλα στο σημείο όπου είχε εντοπιστεί αρχικά, βρέθηκε σακίδιο που περιείχε ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, καθώς και -6- χειροβομβίδες λόγος για τον οποίο, στο σημείο κλήθηκε και προσήλθε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ..

Από το 1995 απασχολεί τις Αρχές

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, πρόεκυψε ότι πρόκειται για 42χρονο αλλοδαπό, ο οποίος ήδη από το 1995 έχει απασχολήσει τις Αρχές για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων, ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, αρπαγή – ομηρία αστυνομικού, βιασμό, κλοπές και ληστείες.

Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία από κοινού και κατά συρροή, αρπαγή, απόδραση κρατουμένων, αντίσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Είχε πάει φυλακή στην Αλβανία

Ο εν λόγω, το 2019 είχε συλληφθεί στο εξωτερικό και εξέτισε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025, ενώ στη συνέχεια, εντός του 2026, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ερευνητικά δεδομένα, εισήλθε παράνομα στη χώρα μας.

Σημειώνεται ότι, οι ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας, συνολικά ξεπερνούν τα 73 έτη.

Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Δ.Α.Ο.Ε.».

