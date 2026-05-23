Euroleague Final Four 2026, Σκαριόλο για Γκαρούμπα: «Δεν είμαστε αισιόδοξοι για τον τραυματισμό του»

Ο έμπειρος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης χαρακτήρισε δίκαιη την πρώτη θέση που κατέλαβε ο Ολυμπιακός στη regular season της διοργάνωσης.

Επίσης, ο Σκαριόλο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμμετοχής σε ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι, ενώ αναφέρθηκε και στον τραυματισμό του Γκαρούμπα.

Οι δηλώσεις του Σέρτζιο Σκαριόλο

«Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, αλλά απαιτούμε πράγματα από τον εαυτό μας. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε να παλεύουμε, να ανταγωνιζόμαστε. Ξέρουμε πως ο αντίπαλος είναι ο χειρότερος ή ο καλύτερος, ανάλογα το πώς θα το δεις. Ταυτόχρονα, είμαστε εδώ για έναν λόγο. Είμαστε εδώ γιατί βελτιωνόμαστε συνέχεια σε ολόκληρη την σεζόν. Ο Ολυμπιακός άξιζε την πρώτη θέση. Ξέρουμε πως θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Είμαστε σε καλή θέση και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος του ματς».

Για το αν διαφέρει αυτή η εμπειρία με τους τελικούς με την Εθνική: «Ειλικρινά, δεν βλέπω διαφορές. Οι ημιτελικοί είναι ημιτελικοί, οι τελικοί είναι τελικοί. Έχεις μία μέρα να προετοιμαστείς πνευματικά, τακτικά. Πρέπει να μην δώσεις πολλές πληροφορίες στους παίκτες αλλά να είναι προετοιμασμένοι. Το ζω αυτό κάθε χρόνο για τόσα πολλά χρόνια. Δεν βλέπω διαφορές. Και μέσα στην σεζόν προετοιμαζόμασταν για αγώνες. Σε ένα κλαμπ έχεις χρόνο να βελτιωθείς και είναι πιο εύκολο. Με την Εθνική πρέπει να το κάνεις σε μικρό διάστημα και είναι πιο δύσκολο. Είναι μπάσκετ, είναι η δουλειά μας και μας αρέσει. Το έργο είναι απαιτητικό αλλά είμαστε εδώ για αυτό».

Για τον Γκαρούμπα και την ψυχολογική προετοιμασία: «Δεν έχω νέα για τον Γκαρούμπα. Κάνει εξετάσεις τώρα. Δεν είμαστε αισιόδοξοι. Μοιάζει με άσχημο τραυματισμό, όταν η Ρεάλ έχει όλες τις πληροφορίες θα τις κάνει γνωστές. Από την άλλη, είμαστε καλά ψυχολογικά. Στεναχωριόμαστε για τους τραυματίες. Δουλεύουν σκληρά όλη την σεζόν και όταν είναι να παίξουν στο πιο σημαντικό ματς της σεζόν σε όσους παίζουν στην Ευρώπη, τότε πρέπει να είναι εκτός και να δουν τους συμπαίκτες τους να παίζουν. Δεν είναι ωραίο. Το νιώθουμε γιατί τους έχουμε μαζί μας.

Δεν είμαστε θύματα, το DNA μας, η ιστορία μου και του συλλόγου δεν μας επιτρέπει να είμαστε. Θέλουμε να ανταγωνιστούμε, να βρούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα μας, να παίξουμε τα χαρτιά μας. Σεβόμαστε τον αντίπαλό μας, την ατμόσφαιρα, τα δυνατά τους σημεία. Να συγκεντρωθούμε στην ευκαιρία μας. Δεν παίζεις τελικό Ευρωλίγκας κάθε χρόνο. Ακόμα και αν είσαι τρομερή ομάδα, τρομερός προπονητής, τρομερός παίκτης. Να κάνουμε το καλύτερό μας. Θα σπαταλούσαμε την ευκαιρία αν δεν ήμασταν ανταγωνιστικοί. Αν είσαι ανταγωνιστικός έχεις ευκαιρία. Θέλουμε να είμαστε σε θέση να έχουμε μία ευκαιρία».

Για το ότι η Ρεάλ είναι πιο επικίνδυνη όταν είναι αουτσάιντερ που έγραψε ο Κοζέρ: «Ό,τι λέει ο Κοζέρ είναι καλό για εμένα».

Για το πως προετοιμάζει την ομάδα του: «Πρέπει να συγκεντρωθείς στην εμφάνισή σου και στης ομάδας σου. Να απομακρύνεις τους θορύβους. Θα είμαστε χαρούμενοι αν κερδίσουμε. Δεν θα είμαστε loosers αν δεν κερδίσουμε. Μόνο μία ομάδα κερδίζει και 18 ομάδες μας βλέπουν και λένε θα θέλαμε να είμαστε στις θέσεις των 2 αυτών ομάδων. Πρέπει να δώσει το 100%. Δεν μπορείς να ελέγξεις πολλούς παράγοντες. Να ελέγξεις τα όσα μπορεί. Την Δευτέρα ο ήλιος θα ανατείλει είτε κερδίσεις είτε όχι και θα ετοιμαστείς για τη νέα πρόκληση. Αλλά να ξέρεις πως δεν έχεις αυτή την ευκαιρία κάθε μέρα. Να δώσεις το 100% στο παρκέ. Αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος θα του δώσεις το χέρι σου, αν όχι θα στο δώσει αυτός. Η ιστορία της Ρεάλ δεν αρχίζει και δεν τελειώνει εδώ. Έχουμε πολλές δοκιμασίες μπροστά μας αλλά τώρα συγκεντρωνόμαστε σε ένα ματς».

Για την ατμόσφαιρα: «Στο τέλος της ημέρας θα είναι 12vs12 παίκτες. Η ατμόσφαιρα θα είναι εξαιρετική. Θα είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Μπορεί να δημιουργήσει πίεση για να κερδίσουν σε αυτούς. Δεν ξέρεις πώς θα επηρεάσει το ματς. Θα συγκεντρωθούμε στο μπάσκετ. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».

Χεζόνια για τις απουσίες της Ρεάλ: «Πρέπει να βρεις τρόπο να παίξεις»

Ο Μάριο Χεζόνια τόνισε πως, παρά τα προβλήματα στο ρόστερ, η ομάδα του οφείλει να παρουσιαστεί έτοιμη σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει τον Πρωταθλητή.

Οι δηλώσεις του Μάριο Χεζόνια

«Είμαστε χαρούμενοι που επιστρέψαμε στο Φάιναλ-Φορ. Δύο ιστορικοί γίγαντες της Ευρωλίγκας. Μιλώντας μετά από αυτόν τον gentleman δεν υπάρχουν πολλά να πω».

Για το πώς διαφέρει η προετοιμασία από χρόνο σε χρόνο με την εμπειρία: «Η εμπειρία παίζει μεγάλο ρόλο. Με την κατάσταση του ρόστερ, πρέπει να βρεις τρόπο να παίξεις. Είναι do or die. Και ο ημιτελικός είναι τελικός. Πρέπει να προετοιμαστούμε με τον ίδιο τρόπο που κάναμε όλη τη σεζόν, γιατί όλα τα ματς είναι σημαντικά. Είναι do or die. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν το αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε στους εαυτούς μας και σε αυτό που κάνουμε. Αν θέλουμε να φτάσουμε στο τέλος και να σηκώσουμε την κούπα πρέπει να κάνουμε αυτό που κάναμε με την Βαλένθια. Δύο ιστορικές ομάδες σε τελικό η νοοτροπία πρέπει να είναι αυτή, δεν είμαστε θύμα, πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε και να παλεύουμε. Το τι γίνεται έξω από το επαγγελματικό μπάσκετ δεν με ακουμπά. Είναι εκτός το τι λέγεται απ έξω και το θέμα των οπαδών. Εγώ βρίσκομαι εδώ, το παρελθόν μου δεν έχει σχέση αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον τελικό και τον αθλητισμό».

Για το ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού ίσως τα βάλουν μαζί του επειδή είναι πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού: «Αυτή είναι η νοοτροπία ενός που δεν είναι επαγγελματίας. Η νοοτροπία μου είναι πως δύο ιστορικοί γίγαντες θα συναντηθούν στον τελικό. Γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον, οι κόουτς γνωρίζονται. Το παρελθόν μου δεν έχει να κάνει. Δε το βλέπω έτσι».