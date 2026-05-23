Αποτρόπαιες εικόνες: Άγριος ξυλοδαρμός καθηγητών από μαθητές στην Πάρμα - Βίντεο

Snapshot Μαθητές επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν δύο καθηγητές στο τεχνικό κολέγιο Itis Leonardo da Vinci στην Πάρμα, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ένωση Εκπαιδευτικών της Πάρμας ζήτησε την παρέμβαση της εισαγγελίας για να διεξαχθούν έρευνες και να διωχθούν οι υπεύθυνοι της επίθεσης.

Ο δήμαρχος της Πάρμας καταδίκασε τη βία και εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς το σχολείο και το διδακτικό προσωπικό.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η ταυτότητα των δραστών ούτε το κίνητρο της επίθεσης.

Η βία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών επισημαίνεται ως σοβαρό πρόβλημα που απαιτεί αποφασιστική αντιμετώπιση από την κοινότητα. Snapshot powered by AI

Δύο καθηγητές δέχτηκαν επίθεση από μαθητές στο χώρο του τεχνικού κολεγίου Itis Leonardo da Vinci στην Πάρμα.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο δείχνει μια ομάδα μαθητών να περικυκλώνει έναν καθηγητή. Λίγο αργότερα, ένας δεύτερος καθηγητής παρεμβαίνει, απειλώντας να καλέσει την αστυνομία. Ωστόσο, η προσπάθεια διαμεσολάβησης δεν είναι αρκετή για να σταματήσει τη βία, καθώς οι μαθητές αρχίζουν να κλωτσούν και να χτυπούν τον πρώτο καθηγητή. Το βίντεο δείχνει επίσης έναν άλλο καθηγητή στο έδαφος, χτυπημένο στην πλάτη από έναν μαθητή.

Το σωματείο: «Η εισαγγελία θα πρέπει να παρέμβει»

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση της ταυτότητας των εμπλεκομένων, ούτε είναι γνωστό το κίνητρο της επίθεσης. Η Ένωση Εκπαιδευτικών της Πάρμας (Gilda degli Insegnanti) παρενέβη στο περιστατικό, ζητώντας από την εισαγγελία να διεξάγει τις απαραίτητες έρευνες «για να διωχθούν οι υπεύθυνοι για τη βία, οι οποίοι, εάν το επιθυμούν, θα μπορούσαν να έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν, ακόμη και ενώ βρίσκονται στη φυλακή».

Η καταδίκη του δημάρχου

Ο δήμαρχος της Πάρμας, Μικέλε Γκερά, μίλησε επίσης για την επίθεση, καταδικάζοντας τη βία και εκφράζοντας την υποστήριξή του στο σχολείο. «Μίλησα με τον διευθυντή του τεχνικού ινστιτούτου για να εκφράσω την αλληλεγγύη μου, και της πόλης, προς το σχολείο και το διδακτικό του προσωπικό», είπε. «Αυτές οι βίαιες πράξεις πρέπει να καταδικαστούν σθεναρά και πρέπει να είμαστε ενωμένοι και αποφασιστικοί στην αντιμετώπιση της επιθετικότητας που εκδηλώνεται μεταξύ αυτών των ηλικιακών ομάδων και που χάνει από τα μάτια μας τον πιο βασικό σεβασμό όχι μόνο για την εξουσία, αλλά και για την απλή κοινοτική ζωή», κατέληξε.

Parma, violenta aggressione avvenuta all’interno di un istituto scolastico Itis, dove alcuni studenti (marocchini, come riportano le testate locali) hanno preso di mira due professori. pic.twitter.com/qUm80Up6P0 — Francesca Totolo (@fratotolo2) May 22, 2026

Διαβάστε επίσης