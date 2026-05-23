Αποτρόπαιες εικόνες: Άγριος ξυλοδαρμός καθηγητών από μαθητές στην Πάρμα - Βίντεο

Μαθητές γρονθοκοπούν και ξυλοκοπούν δύο καθηγητές μπροστά από το σχολείο τους και δημοσιεύουν το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Αποτρόπαιες εικόνες: Άγριος ξυλοδαρμός καθηγητών από μαθητές στην Πάρμα - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μαθητές επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν δύο καθηγητές στο τεχνικό κολέγιο Itis Leonardo da Vinci στην Πάρμα, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η Ένωση Εκπαιδευτικών της Πάρμας ζήτησε την παρέμβαση της εισαγγελίας για να διεξαχθούν έρευνες και να διωχθούν οι υπεύθυνοι της επίθεσης.
  • Ο δήμαρχος της Πάρμας καταδίκασε τη βία και εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς το σχολείο και το διδακτικό προσωπικό.
  • Δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η ταυτότητα των δραστών ούτε το κίνητρο της επίθεσης.
  • Η βία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών επισημαίνεται ως σοβαρό πρόβλημα που απαιτεί αποφασιστική αντιμετώπιση από την κοινότητα.
Snapshot powered by AI

Δύο καθηγητές δέχτηκαν επίθεση από μαθητές στο χώρο του τεχνικού κολεγίου Itis Leonardo da Vinci στην Πάρμα.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο δείχνει μια ομάδα μαθητών να περικυκλώνει έναν καθηγητή. Λίγο αργότερα, ένας δεύτερος καθηγητής παρεμβαίνει, απειλώντας να καλέσει την αστυνομία. Ωστόσο, η προσπάθεια διαμεσολάβησης δεν είναι αρκετή για να σταματήσει τη βία, καθώς οι μαθητές αρχίζουν να κλωτσούν και να χτυπούν τον πρώτο καθηγητή. Το βίντεο δείχνει επίσης έναν άλλο καθηγητή στο έδαφος, χτυπημένο στην πλάτη από έναν μαθητή.

Το σωματείο: «Η εισαγγελία θα πρέπει να παρέμβει»

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση της ταυτότητας των εμπλεκομένων, ούτε είναι γνωστό το κίνητρο της επίθεσης. Η Ένωση Εκπαιδευτικών της Πάρμας (Gilda degli Insegnanti) παρενέβη στο περιστατικό, ζητώντας από την εισαγγελία να διεξάγει τις απαραίτητες έρευνες «για να διωχθούν οι υπεύθυνοι για τη βία, οι οποίοι, εάν το επιθυμούν, θα μπορούσαν να έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν, ακόμη και ενώ βρίσκονται στη φυλακή».

Η καταδίκη του δημάρχου

Ο δήμαρχος της Πάρμας, Μικέλε Γκερά, μίλησε επίσης για την επίθεση, καταδικάζοντας τη βία και εκφράζοντας την υποστήριξή του στο σχολείο. «Μίλησα με τον διευθυντή του τεχνικού ινστιτούτου για να εκφράσω την αλληλεγγύη μου, και της πόλης, προς το σχολείο και το διδακτικό του προσωπικό», είπε. «Αυτές οι βίαιες πράξεις πρέπει να καταδικαστούν σθεναρά και πρέπει να είμαστε ενωμένοι και αποφασιστικοί στην αντιμετώπιση της επιθετικότητας που εκδηλώνεται μεταξύ αυτών των ηλικιακών ομάδων και που χάνει από τα μάτια μας τον πιο βασικό σεβασμό όχι μόνο για την εξουσία, αλλά και για την απλή κοινοτική ζωή», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:30ΥΓΕΙΑ

Πανελλήνιες: Φυσικοθεραπευτές δίνουν 5 + 2 tips για καλύτερη απόδοση και διαχείριση του άγχους

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο πατέρας του Στίβεν Χόκινγκ ανησυχούσε ότι ο γιος του «δεν διαβάζει πολύ», όπως αποκαλύπτει νέα βιογραφία για τον αστροφυσικό

15:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΠΟΜΙΔΑ για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό: Ενστάσεις και προβληματισμοί

15:04ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός Αγίου Πνεύματος και αρχών Ιουνίου - Τι προβλέπουν τα μοντέλα GFS και ECMWF

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Μικρολίμανο: Αυτό είναι το οπλοστάσιο του σκληρού ποινικού - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, είχε σφαίρα στη θαλάμη όταν απείλησε τους αστυνομικούς

14:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Σε καλό δρόμο η επέκταση συμβολαίου του Γιόβιτς – Οι κινήσεις του Ριμπάλτα

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Τουαλέτα αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων έχει γίνει απειλή για την εθνική ασφάλεια

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικά ΜΜΕ: Το Πεντάγωνο ετοιμάζεται να πλήξει το Ιράν αυτό το Σαββατοκύριακο

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Μικρολίμανο: Σε σοβαρή κατάσταση ο 42χρονος γνωστός ποινικός που σήκωσε όπλο στους αστυνομικούς - Το βίαιο παρελθόν του

14:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Iron Maiden στην Αθήνα: Ενημέρωση προς το κοινό που θα πάει στο ΟΑΚΑ σε περίπτωση βροχής

14:14ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν βρήκε τα χρήματα για την αποκατάσταση

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Πωλείται ελληνικό νησί στο Ιόνιο Πέλαγος για μόλις... 286.000 δολάρια

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Αποτρόπαιες εικόνες: Άγριος ξυλοδαρμός καθηγητών από μαθητές στην Πάρμα - Βίντεο

14:00LIFESTYLE

Βούλα Πατουλίδου: Δεν έκανα πλαστική για να μου φτιάξει η διάθεση, ένιωθα μειονεκτικά, είχα κόμπλεξ

13:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Final Four 2026, Σκαριόλο για Γκαρούμπα: «Δεν είμαστε αισιόδοξοι για τον τραυματισμό του»

13:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Final Four 2026, Μπαρτζώκας: «Αξίζουμε να είμαστε εδώ»

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό 24-25 Μαΐου: Κλείνουν νωρίτερα σταθμοί στη γραμμή 2 

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονης - Χανιά: Έρχονται εξελίξεις, αναζητάται ο πατέρας-Αυτά τα τραύματα έφερε το παιδί

13:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βίκυ Μοσχολιού: Μια φωνή που έγινε λαϊκή μνήμη γεννιέται σαν σήμερα

13:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλοι στη Φενέρμπαχτσε: «Θα κινηθούμε νομικά» – Συγγνώμη στους φιλάθλους για την ταλαιπωρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:12ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Ο 33χρονος γιατρός πέρασε καλώδιο στον λαιμό του κι αυτοκτόνησε - Γιατί δεν τον έβρισκαν τόσο καιρό

13:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλοι στη Φενέρμπαχτσε: «Θα κινηθούμε νομικά» – Συγγνώμη στους φιλάθλους για την ταλαιπωρία

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Μικρολίμανο: Σε σοβαρή κατάσταση ο 42χρονος γνωστός ποινικός που σήκωσε όπλο στους αστυνομικούς - Το βίαιο παρελθόν του

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Μικρολίμανο: Αυτό είναι το οπλοστάσιο του σκληρού ποινικού - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, είχε σφαίρα στη θαλάμη όταν απείλησε τους αστυνομικούς

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Αλέξανδρου Γιωτόπουλου: Αναρωτιόμουν αν τον πετύχω στον δρόμο...

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Τελειώνουν οι «Κορλεόνε» της Κρήτης: Γιατί το νησί βρίσκεται στο επίκεντρο της ΕΛ.ΑΣ.

15:04ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός Αγίου Πνεύματος και αρχών Ιουνίου - Τι προβλέπουν τα μοντέλα GFS και ECMWF

13:00ΥΓΕΙΑ

Τι λένε ειδικοί για το αν πρέπει να φτύνετε ή να καταπίνετε τη βλέννα όταν είστε άρρωστοι

11:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί η Ελλάδα είναι εκτός «heat dome» - Η ανάλυση του ECMWF και ο αφρικανικός αντικυκλώνας

19:52ΕΘΝΙΚΑ

Απάντηση αρχηγού ΓΕΑ για την τουρκική φωτογραφία που στοχοποιεί τη Λήμνο: Απαράδεκτο, εγώ δεν θα κάνω το ίδιο

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονης - Χανιά: Έρχονται εξελίξεις, αναζητάται ο πατέρας-Αυτά τα τραύματα έφερε το παιδί

14:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Iron Maiden στην Αθήνα: Ενημέρωση προς το κοινό που θα πάει στο ΟΑΚΑ σε περίπτωση βροχής

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ένας γάμος σαν… παραμύθι στις Πρασσές – Παντρεύτηκαν την μέρα της ονομαστικής γιορτής τους

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Ρέτσας: Εξαφανισμένος για δύο μήνες - Συγκλονίζει η σύζυγός του - «Τον περιμένουμε κι εγώ και τα παιδιά μας»

13:09LIFESTYLE

«Η Οδύσσεια είναι ιστορία της μυθολογίας»: Η Lupita Nyong’o απαντά στην κριτική για τον ρόλο της «Ωραίας Ελένης»

13:13ΕΘΝΙΚΑ

Αποκάλυψη Newsbomb φωτογραφίας ντοκουμέντο περί τουρκικής στοχοποίησης της Λήμνου: Ποιος ήταν ο πραγματικός στόχος της Άγκυρας; Ειδικός αναλυτής εξηγεί

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ δημοσίευσε AI βίντεο στο οποίο πετάει τον Στίβεν Κολμπέρ σε κάδο απορριμμάτων και χορεύει το YMCA

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία UFO: Viral το βίντεο με παράξενο ιπτάμενο αντικείμενο που μοιάζει με «αιωρούμενο εξωγήινο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ