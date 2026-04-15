Άγριος ξυλοδαρμός γνωστού Έλληνα παρουσιαστή σε κλαμπ της Νάξου τις ημέρες του Πάσχα
Ο παρουσιαστής ενεπλάκη σε καβγά με άλλο μέρος της παρέας του με αποτέλεσμα να τον διώξουν από το μαγαζί
Σάλος έχει προκληθεί στην ελληνική showbiz μετά την είδηση πως γνωστός έλληνας παρουσιαστής έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού σε κλαμπ της Νάξου της ημέρες του Νάξου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 ο παρουσιαστής ενεπλάκη σε καβγά με άλλο μέλος της παρέας του με αποτέλεσμα να ανάψουν τα αίματα και να προκληθεί αναστάτωση στο μαγαζί.
Ο καβγάς διαδραματίστηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα νυχτερινά μαγαζιά στο νησί της Νάξου, ενώ στον καβγά ενεπλάκησαν και άλλα άτομα, με αποτέλεσμα να διώξουν τον παρουσιαστή από το μαγαζί.
