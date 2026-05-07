Ιρανικά ΜΜΕ: Αμερικανικά χτυπήματα στο νησί Κεσμ και στο Μπαντάρ Αμπάς

Για αμερικανική επίθεση εναντίον ιρανικού δεξαμενόπλοι στα Στενά του Ορμούζ κάνει λόγο ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ιράν IRIB 

Εύη Απολλωνάτου

  • Ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν αμερικανική επίθεση σε ιρανικό δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ με εκρήξεις στο νησί Κεσμ και στο Μπαντάρ Αμπάς.
  • Ο ιρανικός στρατός εκτόξευσε πυραύλους κατά «εχθρικών μονάδων», οι οποίες υπέστησαν ζημιές και αποχώρησαν από την περιοχή.
  • Τα ιρανικά συστήματα αεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν στην Τεχεράνη, το Μπαντάρ Αμπάς και το νησί Κεσμ, καταρρίπτοντας δύο drones.
  • Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε επιθέσεις στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς και Κεσμ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τους στόχους.
  • Οι αμερικανικές επιθέσεις δεν θεωρούνται ως επανέναρξη πολέμου σύμφωνα με τον αξιωματούχο.
Ανεβαίνει το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή καθώς τα ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν εκρήξεις στο νησί Κεσμ και στο Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν και κάνουν λόγο για αμερικανικά χτυπήματα.

Συγκεκριμένα ο ιρανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας IRIB, επικαλούμενος στρατιωτικό αξιωματούχο, μετέδωσε ότι ο ιρανικός στρατός εκτόξευσε πυραύλους εναντίον «εχθρικών μονάδων». Ο αξιωματούχος έκανε λόγο για αμερικανική επίθεση εναντίον ιρανικού δεξαμενόπλοιου στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι «εχθρικές μονάδες» υπέστησαν ζημιές και αποχώρησαν από την περιοχή.

Ταυτόχρονα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεροπορικής άμυνας στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη. Επιπλέον, το πρακτορείο ανέφερε ότι ακούστηκαν νέες εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς.

Αναφέρθηκε επίσης ότι ακούστηκε έκρηξη στο Μινάμπ, μια πόλη ανατολικά του Μπαντάρ Αμπάς. Και οι δύο πόλεις βρίσκονται βόρεια των Στενών του Ορμούζ.

Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν «Mizan» σημείωσε ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν στο νησί Κεσμ προκλήθηκαν από τα συστήματα αεροπορικής άμυνας που αντιμετώπισαν διάφορα μικρά drones. Επιπλέον το Mehr ανέφερε ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας κατέρριψαν δύο «εχθρικά» drones πάνω από την πόλη Μπαντάρ Αμπάς και το Κεσμ.

Αμερικανός αξιωματούχος στο Fox: Χτυπήσαμε σε Μπαντάρ Αμπάς και Κεσμ

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις στην παραθαλάσσια πόλη Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν και στο νησί Κεσμ στα Στενά του Ορμούζ, όπως δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος στο Fox News. Αν και δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τους στόχους των επιθέσεων.

Ταυτόχρονα ο αξιωματούχος δήλωσε ότι οι επιθέσεις δεν σηματοδοτούν την επανέναρξη του πολέμου.

