Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις και αντιεροπορικά πυρά σε διάφορα σημεία της χώρας
Υπάρχουν αναφορές για ήχους από πολεμικά αεροσκάφη και αντιεροπορικά πυρά στην επαρχία Κερμανσά
Σύμφωνα με το κρατικό ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, φέρεται να ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν, το κύριο λιμάνι της χώρας. Η ακριβής τοποθεσία δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.
Επιπρόσθετα υπάρχουν αναφορές για ήχους από πολεμικά αεροσκάφη και αντιεροπορικά πυρά στην επαρχία Κερμανσά.
