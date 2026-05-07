Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις και αντιεροπορικά πυρά σε διάφορα σημεία της χώρας

Σύμφωνα με το κρατικό ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, φέρεται να ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν, το κύριο λιμάνι της χώρας. Η ακριβής τοποθεσία δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Επιπρόσθετα υπάρχουν αναφορές για ήχους από πολεμικά αεροσκάφη και αντιεροπορικά πυρά στην επαρχία Κερμανσά.

Iranian report: Anti-aircraft fire and fighter jets reported over Kermanshah province, near Iran's western border areas. — Open Source Intel (@Osint613) May 7, 2026

