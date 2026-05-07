Πρώτη επίθεση σε κινεζικό τάνκερ κοντά στο Στενό του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ - Ιράν

Ένα πετρελαιοφόρο κινεζικής ιδιοκτησίας δέχτηκε επίθεση κοντά στο Στενό του Ορμούζ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σε μια επίθεση που αποτελεί την πρώτη γνωστή επίθεση εναντίον κινεζικού πετρελαιοφόρου από την ένταση της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα του κινεζικού μέσου ενημέρωσης Caixin.

To δεξαμενόπλοιο ταυτοποιήθηκε ως το «JV Innovation».

«Η ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ έχει σταματήσει, αφού οι επιχειρήσεις συνοδείας των ΗΠΑ πυροδότησαν κύμα ιρανικών επιθέσεων σε εμπορικά πλοία, συμπεριλαμβανομένου ενός κινεζικού πετρελαιοφόρου» γράφει στην ανάρτησή του το κινεζικό μέσο.

Shipping traffic through the Strait of Hormuz has ground to a halt after U.S. escort operations triggered a wave of Iranian attacks on commercial vessels, including a Chinese oil tanker. https://t.co/JFXeoRWcm1 — Caixin Global (@caixin) May 7, 2026

Το περιστατικό αναφέρθηκε τη Δευτέρα, την ίδια ημέρα που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια πρωτοβουλία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την παροχή βοήθειας σε πλοία που έχουν ακινητοποιηθεί στη στρατηγικά κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδό.

Ωστόσο, το σχέδιο τέθηκε σε αναστολή εντός 24 ωρών, αφού το Ιράν αντέδρασε με επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον πλοίων και γειτονικών χωρών, ιδίως των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το Caixin, επικαλούμενο πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος, ανέφερε την Πέμπτη ότι η επίθεση ήταν η πρώτη του είδους της που αφορούσε κινεζικό πετρελαιοφόρο.

A Chinese-owned oil tanker, JV Innovation, came under attack near the Strait of Hormuz amid rising regional tensions.



The incident is the first reported assault on a Chinese tanker since the US-Iran conflict intensified, further deepening fears over global shipping and energy… pic.twitter.com/Hf3VN1EvGC — India Today Global (@ITGGlobal) May 7, 2026

Εικόνες από το πλοίο έδειχναν, σύμφωνα με πληροφορίες, το κατάστρωμα του να καίγεται, με επιγραφές που ανέφεραν «CHINA OWNER & CREW» (Κινέζος ιδιοκτήτης και πλήρωμα). Δεν υπήρχε άμεση σαφήνεια σχετικά με το αν τραυματίστηκαν μέλη του πληρώματος.