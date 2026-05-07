Οι ΗΠΑ επανεκκινούν την επιχείρηση «Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ 36 ώρες μετά τη διακοπή της

Η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται για την άμεση επανέναρξη του «Project Freedom», της κρίσιμης ναυτικής επιχείρησης στον Περσικό κόλπο που στοχεύει στην ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να θέσει ξανά σε πλήρη ισχύ το σχέδιο συνοδείας, το οποίο είχε παγώσει προσωρινά λόγω των διαπραγματεύσεων με το Ιράν που μεσολαβούσε το Πακιστάν. Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που οι στρατιωτικές δυνατότητες των ΗΠΑ στην περιοχή ενισχύονται σημαντικά, καθώς η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ αποφάσισαν να επιτρέψουν και πάλι τη χρήση των βάσεων και του εναέριου χώρου τους.

Η στρατηγική σημασία της άρσης των περιορισμών

Η αλλαγή στάσης από το Ριάντ και το Κουβέιτ λύνει τα χέρια των αμερικανικών δυνάμεων που συμμετέχουν στο «Project Freedom». Οι περιορισμοί είχαν επιβληθεί αρχικά επειδή υπήρχαν σοβαρές αμφιβολίες για το αν οι ΗΠΑ θα προσέφεραν προστασία στους συμμάχους τους σε περίπτωση ιρανικών αντιποίνων. Όπως ανακοινώθηκε, οι σύμμαχοι στον Κόλπο είχαν θορυβηθεί από τη στάση ορισμένων Αμερικανών αξιωματούχων που υποβάθμιζαν τις προηγούμενες επιθέσεις στην περιοχή. Από ό,τι προκύπτει όμως, οι νέες διαβεβαιώσεις φαίνεται πως έπεισαν τις ηγεσίες των δύο χωρών να ανοίξουν ξανά τις υποδομές τους για τις ανάγκες της επιχείρησης.

