Μυστικές αποστολές πετρελαίου από τα ΗΑΕ μέσω των στενών του Ορμούζ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χρησιμοποιούν δεξαμενόπλοια με κλειστούς πομπούς για να εξάγουν αργό πετρέλαιο εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, σύμφωνα με πηγές της ναυτιλιακής βιομηχανίας και δεδομένα από δορυφόρους.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ένα δεξαμενόπλοιο βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Στενά του Ορμούζ, ανοιχτά των ακτών του νησιού Κεσμ, στο Ιράν, το Σάββατο 18 Απριλίου 2026.

Σε μια προσπάθεια να απεγκλωβίσουν ποσότητες ενέργειας που παραμένουν στάσιμες στον Κόλπο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οι διεθνείς αγοραστές πλοηγούν το τελευταίο διάστημα δεξαμενόπλοια με απενεργοποιημένα τα συστήματα εντοπισμού θέσης.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή ιρανικών επιθέσεων στα στενά του Ορμούζ, καθώς η περιφερειακή σύγκρουση έχει περιορίσει δραματικά την κίνηση των πλοίων. Παρόλο που οι όγκοι αυτοί αποτελούν ένα μικρό κλάσμα των συνηθισμένων εξαγωγών της χώρας πριν από τον πόλεμο, αναδεικνύουν το ρίσκο που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν οι παραγωγοί.

Την ίδια ώρα, άλλοι παραγωγοί του Κόλπου όπως το Ιράκ, το Κουβέιτ και το Κατάρ έχουν είτε σταματήσει τις πωλήσεις είτε μειώσει τις τιμές δραστικά για να προσελκύσουν ενδιαφέρον, ενώ η Σαουδική Αραβία στρέφεται αποκλειστικά στη διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας.

Στρατηγικές ελιγμών και μεταφορτώσεις

Τον περασμένο Απρίλιο, η κρατική εταιρεία πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι, η ADNOC, κατάφερε να εξάγει τουλάχιστον 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού Upper Zakum και 2 εκατομμύρια βαρέλια Das μέσω τεσσάρων δεξαμενόπλοιων. Σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων από την Kpler και τη SynMax, τα φορτία αυτά εκφορτώθηκαν μέσω μεταφορτώσεων από πλοίο σε πλοίο (STS) με προορισμό διυλιστήρια της Νοτιοανατολικής Ασίας ή αποθηκεύτηκαν στο Ομάν. Μάλιστα, ορισμένα πλοία κατευθύνθηκαν απευθείας προς τη Νότια Κορέα. Η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει τα στενά για κάθε εξαγωγή πλην των δικών της από τις 28 Φεβρουαρίου, εγκλωβίζοντας το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και αερίου. Αυτός ο αποκλεισμός έχει οδηγήσει τις διεθνείς τιμές πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, αναγκάζοντας την ADNOC να μειώσει τις εξαγωγές της κατά περισσότερο από 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως.

Η ελληνική εμπλοκή

Η τακτική της απενεργοποίησης των πομπών AIS μειώνει την πιθανότητα εντοπισμού από τις ιρανικές δυνάμεις, όμως δεν εξαλείφει τον κίνδυνο. Όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα από τις αρχές των ΗΑΕ, το Ιράν χρησιμοποίησε drones για να επιτεθεί σε ένα άδειο τάνκερ της ADNOC, το Barakah, κατά τη διέλευσή του από τα στενά. Κι όμως, η ανάγκη για ροή εσόδων ωθεί σε τέτοιες επικίνδυνες αποστολές. Ενδεικτικά, το πλοίο Hafeet φόρτωσε 2 εκατομμύρια βαρέλια εντός του Κόλπου στις 7 Απριλίου και εξήλθε από τα στενά στις 15 Απριλίου.
Στη συνέχεια, το φορτίο μεταφέρθηκε στο δεξαμενόπλοιο Olympic Luck με ελληνική σημαία και κατέληξε στο διυλιστήριο Pengerang στη Μαλαισία, το οποίο αποτελεί κοινοπραξία της Petronas και της Saudi Aramco. Η πρακτική αυτή, που παραδοσιακά χρησιμοποιείται από το Ιράν για την παράκαμψη κυρώσεων, αποτελεί πλέον το βασικό εργαλείο των ΗΑΕ για τη διατήρηση των εξαγωγών τους.

