Προς «προσωρινή συμφωνία» ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

Η κυβέρνηση του Πακιστάν βρίσκεται στο επίκεντρο των διπλωματικών διεργασιών για την αποκλιμάκωση της πολεμικής σύρραξης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προωθώντας ένα σχέδιο προσωρινής συμφωνίας. Σύμφωνα με πηγές από το Ισλαμαμπάντ, που επικαλείται το Reuters η Τεχεράνη μελετά ήδη ένα κείμενο που προβλέπει την άμεση παύση των μαχών, χωρίς όμως να επιλύονται οριστικά τα μεγάλα ακανθώδη ζητήματα που οδήγησαν στην κρίση.

Ο εκπρόσωπος του πακιστανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Tahir Andrabi, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στην πρωτεύουσα, δήλωσε πως υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για την υπογραφή ενός μνημονίου που θα λειτουργήσει ως ενδιάμεσο βήμα. Την ίδια ώρα, η είδηση για πιθανό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε ανακούφιση στις διεθνείς αγορές, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πτώση λόγω της ελπίδας για ομαλοποίηση της ροής του εφοδιασμού.

Η στρατηγική των τριών σταδίων

Η πρόταση που επεξεργάστηκε η πακιστανική διπλωματία εστιάζει σε μια πρακτική προσέγγιση για την αποφυγή περαιτέρω αιματοχυσίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει τρεις διακριτές φάσεις: την επίσημη λήξη των εχθροπραξιών, την άμεση αντιμετώπιση της κρίσης στη ναυσιπλοΐα και την έναρξη ενός διαλόγου διάρκειας 30 ημερών για μια πιο μόνιμη λύση. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ishaq Dar, είχε εκτενή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, Abbas Araqchi, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες του εγγράφου. Κι όμως, παρά την κινητικότητα, οι διαφορές παραμένουν χαοτικές όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τον έλεγχο των στρατηγικών περασμάτων, με την Ουάσινγκτον να ζητά εγγυήσεις που η Τεχεράνη ακόμη διστάζει να παρέχει πλήρως. Σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος της πακιστανικής κυβέρνησης, η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να σταματήσει η φωτιά του πολέμου και όλα τα υπόλοιπα μπορούν να διευθετηθούν μόλις οι δύο πλευρές καθίσουν στο τραπέζι των απευθείας συνομιλιών.

Πολιτικές πιέσεις και η στάση του Λευκού Οίκου

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενισχύει τις προσδοκίες για μια γρήγορη κατάληξη, εκφράζοντας την πεποίθηση πως οι δύο πλευρές θέλουν πραγματικά να καταλήξουν σε συμφωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συνδέσει το πολιτικό του κεφάλαιο με τον τερματισμό αυτής της σύγκρουσης, η οποία ξεκίνησε με σφοδρές επιθέσεις στα τέλη Φεβρουαρίου. Παρόλα αυτά, η πακιστανική πλευρά παρατηρεί ότι το Ιράν διατηρεί μια πιο επιφυλακτική στάση, καθώς το προτεινόμενο μνημόνιο δεν ξεκαθαρίζει το μέλλον του εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει η χώρα. Όπως ανακοινώθηκε από τις πηγές στο Ισλαμαμπάντ, η συμφωνία που προωθείται στοχεύει κυρίως στη σταθεροποίηση της κατάστασης στην περιοχή και στην αποτροπή μιας γενικευμένης ανάφλεξης που θα μπορούσε να συμπαρασύρει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Ενώ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή συνεχίζονται, με το πρόσφατο ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό να υπενθυμίζει το πόσο εύθραυστη είναι η κατάσταση. Η πακιστανική διαμεσολάβηση προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στις απαιτήσεις των ΗΠΑ για πλήρη έλεγχο των πυρηνικών και στην ανάγκη του Ιράν για άρση των οικονομικών πιέσεων. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας αναμένεται να κριθεί τις επόμενες ημέρες, με το Ισλαμαμπάντ να παραμένει σε συνεχή επαφή και με τις δύο πλευρές για να διασφαλίσει ότι η ειρήνη δεν θα είναι απλώς ένα σύντομο διάλειμμα. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του Πακιστάν, καθώς η επιτυχία αυτού του μνημονίου θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή του Κόλπου.

Διαβάστε επίσης