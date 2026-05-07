Ο πρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι συναντήθηκε με τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι συναντήθηκε με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από την ανάδειξη του στο αξίωμα στις αρχές Μαρτίου εν μέσω του πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση σε αυτήν τη συνάντηση, ήταν το όραμα και η ταπεινή και ειλικρινής προσέγγιση του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης», δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν σε βίντεο που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος δεν δήλωσε πότε ακριβώς έλαβε χώρα αυτή η συνάντηση.

Βαριά τραυματίας ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ τραυματίστηκε σοβαρά την πρώτη ημέρα του πολέμου στο Ιράν από επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, στις 28 Φεβρουαρίου, και αναρρώνει από σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια, όπως έχουν μεταδώσει ιρανικά ΜΜΕ. Από την συγκεκριμένη επίθεση σκοτώθηκαν πολλοί ανώτεροι αξιωματούχοι του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα του Μοτζταμπά και προκάτοχο του αξιώματος του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Χαμενεΐ.

Ο διορισμός του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ανακοινώθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν στις 9 Μαρτίου, η οποία έγινε από την Συνέλευση των Ειδικών, που απαρτίζεται από 88 μέλη και είναι επιφορτισμένη με την επιλογή του ανώτατου ηγέτη της χώρας.

Έκτοτε ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ κάνει δηλώσεις μόνον μέσω ανακοινώσεων.