Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερες αμερικανικές βάσεις απ’ όσες είχαν αποκαλυφθεί -Δορυφορικές εικόνες

Snapshot Το Ιράν προκάλεσε ζημιές ή καταστροφές σε τουλάχιστον 228 κτήρια ή εξοπλισμό σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου.

Οι επιθέσεις έκαναν ορισμένες αμερικανικές βάσεις υπερβολικά επικίνδυνες για πλήρη λειτουργία, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση μεγάλου μέρους του προσωπικού.

Επτά Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και πάνω από 400 τραυματίστηκαν σε επιθέσεις από την έναρξη της σύγκρουσης.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε υποτιμήσει την ακρίβεια και την έκταση των ιρανικών επιθέσεων, καθώς και την ανάγκη προσαρμογής σε σύγχρονες απειλές όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι επιθέσεις έχουν αναγκάσει τις ΗΠΑ να αναθεωρήσουν τη στρατιωτική τους παρουσία και τα μέτρα προστασίας στις βάσεις της περιοχής.

Οι ιρανικές αεροπορικές επιδρομές έχουν προκαλέσει ζημιές ή έχουν καταστρέψει τουλάχιστον 228 κτήρια ή τμήματα εξοπλισμού σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ σε όλη τη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου, πλήττοντας υπόστεγα, στρατώνες, αποθήκες καυσίμων, αεροσκάφη και βασικό εξοπλισμό ραντάρ, επικοινωνιών και αεράμυνας, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων της Washington Post. Το μέγεθος της καταστροφής είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έχει δημόσια αναγνωριστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ή έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα.

Η απειλή αεροπορικών επιθέσεων κατέστησε ορισμένες από τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή υπερβολικά επικίνδυνες, για να λειτουργούν με πλήρες προσωπικό, και οι διοικητές απομάκρυναν το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού από περιοχές εντός βεληνεκούς των ιρανικών επιθέσεων ήδη από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, επτά Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην περιοχή - έξι στο Κουβέιτ και ένας στη Σαουδική Αραβία - και περισσότεροι από 400 στρατιώτες είχαν τραυματιστεί μέχρι το τέλος Απριλίου, δήλωσε ο αμερικανικός στρατός. Ενώ οι περισσότεροι από τους τραυματίες επέστρεψαν στην υπηρεσία μέσα σε λίγες μέρες, τουλάχιστον 12 υπέστησαν τραυματισμούς που στρατιωτικοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως σοβαρούς

Η απόκτηση δορυφορικών εικόνων της Μέσης Ανατολής είναι ασυνήθιστα δύσκολη αυτή τη στιγμή. Δύο από τους μεγαλύτερους εμπορικούς παρόχους, η Vantor και η Planet, έχουν συμμορφωθεί με τα αιτήματα της κυβέρνησης των ΗΠΑ -του μεγαλύτερου πελάτη τους -να περιορίσουν, να καθυστερήσουν ή να παρακρατήσουν επ' αόριστον τη δημοσίευση εικόνων της περιοχής όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, καθιστώντας δύσκολη ή αδύνατη την αξιολόγηση των αντεπιθέσεων του Ιράν. Αυτοί οι περιορισμοί ξεκίνησαν δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου. Ωστόσο, τα ιρανικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων δημοσιεύουν τακτικά από την αρχή δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες ισχυρίζονταν ότι κατέγραφαν ζημιές σε αμερικανικές εγκαταστάσεις.

Για αυτήν την εξέταση —μια από τις πρώτες ολοκληρωμένες δημόσιες αναφορές για τις ζημιές σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή— η WP εξέτασε περισσότερες από 100 δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης που δημοσίευσε το Ιράν. Η εφημερίδα επαλήθευσε ότι 109 από αυτές τις εικόνες είναι αυθεντικές, συγκρίνοντάς τες με εικόνες χαμηλότερης ανάλυσης από το δορυφορικό σύστημα της ΕΕ, Copernicus, καθώς και εικόνες υψηλής ανάλυσης από το Planet, όπου ήταν διαθέσιμες.

Οι ειδικοί που εξέτασαν την ανάλυση της εφημερίδας δήλωσαν ότι οι ζημιές στις τοποθεσίες υποδηλώνουν ότι ο αμερικανικός στρατός είχε υποτιμήσει τις ικανότητες στόχευσης του Ιράν, δεν είχε προσαρμοστεί επαρκώς στον σύγχρονο πόλεμο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άφησε ορισμένες βάσεις απροστάτευτες.

«Οι ιρανικές επιθέσεις ήταν ακριβείς. Δεν υπάρχουν τυχαίοι κρατήρες που να υποδεικνύουν αστοχίες», δήλωσε ο Μαρκ Καντσιάν, ανώτερος σύμβουλος στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών και συνταγματάρχης του Σώματος Πεζοναυτών απόστρατος, ο οποίος εξέτασε τις ιρανικές εικόνες κατόπιν αιτήματος της Post, η οποία είχε αποκαλύψει προηγουμένως πώς η Ρωσία παρείχε στο Ιράν πληροφορίες για να στοχεύσει αμερικανικές δυνάμεις. Στρατιωτικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ τόνισε ότι οι εκτιμήσεις της καταστροφής είναι πολύπλοκες και μπορεί να είναι παραπλανητικές σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά αρνήθηκε να παράσχει λεπτομέρειες.

Η ζημιά στις βάσεις

Τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, αρκετά ειδησεογραφικά πρακτορεία δημοσίευσαν ανασκοπήσεις των ζημιών, συμπεριλαμβανομένων των New York Times , οι οποίοι διαπίστωσαν επιθέσεις σε 14 στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις αεράμυνας των ΗΠΑ. Στο τέλος Απριλίου, το NBC News ανέφερε ότι ένα ιρανικό αεροσκάφος βομβάρδισε μια αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, την πρώτη φορά εδώ και χρόνια που ένα εχθρικό μαχητικό αεροσκάφος χτύπησε μια αμερικανική βάση, και επικαλέστηκε έρευνα που ανέφερε ότι έδειξε ότι 100 στόχοι είχαν χτυπηθεί από το Ιράν σε 11 βάσεις. Το CNN ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι 16 αμερικανικές εγκαταστάσεις είχαν υποστεί ζημιές.

Ωστόσο, η ανασκόπηση της εφημερίδας The Post — βασισμένη σε εικόνες που χρονολογούνται από την έναρξη του πολέμου έως τις 14 Απριλίου — αποκαλύπτει ότι δεκάδες επιπλέον στόχοι χτυπήθηκαν στις τοποθεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως από τον αμερικανικό στρατό, αλλά μοιράζονται με τις στρατιωτικές δυνάμεις και τους συμμάχους των χωρών υποδοχής. Οι εικόνες δείχνουν ότι οι αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν αυτό που φαίνεται να είναι πολυάριθμοι στρατώνες, υπόστεγα ή αποθήκες σε περισσότερες από τις μισές αμερικανικές βάσεις που εξέτασε η εφημερίδα The Post.

«Οι Ιρανοί έχουν σκόπιμα στοχεύσει κτήρια πολλαπλές τοποθεσίες με σκοπό να προκαλέσουν μαζικές απώλειες», δήλωσε ο William Goodhind, ερευνητής του ερευνητικού έργου ανοιχτής πρόσβασης Contested Ground, ο οποίος εξέτασε τις εικόνες. « Δεν είναι μόνο ο εξοπλισμός, η αποθήκευση καυσίμων και οι υποδομές αεροπορικών βάσεων που δέχονται πυρά, αλλά και ευάλωτοι στόχοι, όπως γυμναστήρια, αίθουσες φαγητού και καταλύματα».

Η Post διαπίστωσε επίσης ότι οι επιθέσεις έπληξαν μια βάση δορυφορικών επικοινωνιών στην αεροπορική βάση al-Udeid στο Κατάρ, εξοπλισμό αντιπυραυλικής άμυνας Patriot στις αεροπορικές βάσεις Riffa και Isa στο Μπαχρέιν και στην αεροπορική βάση Ali al-Salem στο Κουβέιτ, μια δορυφορική κεραία στην Naval Support Activity Bahrain - η οποία χρησιμεύει ως αρχηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ - έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας στο Camp Buehring στο Κουβέιτ και πέντε χώρους αποθήκευσης καυσίμων σε τρεις βάσεις.

Οι ιρανικές εικόνες κατέγραψαν επίσης προηγουμένως αναφερθείσες ζημιές ή καταστροφές σε ραδιόφωνα στο στρατόπεδο Arifjan και στην αεροπορική βάση Ali al-Salem στο Κουβέιτ, καθώς και στο αρχηγείο του 5ου Στόλου· ραντάρ και εξοπλισμό πυραυλικής άμυνας τερματικού σταθμού υψηλού υψομέτρου (THAAD) στην αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία και σε δύο τοποθεσίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· μια δεύτερη τοποθεσία δορυφορικών επικοινωνιών στην αεροπορική βάση al-Udeid, ένα αεροσκάφος διοίκησης και ελέγχου E-3 Sentry και ένα δεξαμενόπλοιο ανεφοδιασμού στην αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία.

Περισσότερες από τις μισές ζημιές που εξέτασε η εφημερίδα The Post σημειώθηκαν στο αρχηγείο του 5ου Στόλου και στις τρεις βάσεις στο Κουβέιτ - την Αεροπορική Βάση Ali al-Salem, το Στρατόπεδο Arifjan και το Στρατόπεδο Buehring. Το Στρατόπεδο Arifjan είναι το περιφερειακό αρχηγείο του Στρατού των ΗΠΑ.

Ένα διαφορετικό πεδίο μάχης

Οι ειδικοί δήλωσαν ότι η ευπάθεια των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στις επιθέσεις του Ιράν ήταν πιθανώς συνέπεια πολλών παραγόντων. Το κυριότερο είναι ότι οι ιρανικές δυνάμεις ήταν πιο ανθεκτικές από ό,τι μπορεί να ανέμενε η κυβέρνηση Τραμπ. Η Κέλι Γκριέκο, ανώτερη συνεργάτης στο Κέντρο Stimson δήλωσε ότι τα σχέδια για την καταστροφή των πυραυλικών και μη επανδρωμένων δυνάμεων του Ιράν αρκετά γρήγορα ώστε να αποτραπεί η πρόκληση σοβαρών ζημιών υποτίμησαν «το βάθος των προκαθορισμένων πληροφοριών στόχευσης του Ιράν σε σταθερές υποδομές των ΗΠΑ».

Η Γκριέκο είπε ότι η στρατηγική δεν έλαβε επίσης υπόψη τον βαθμό στον οποίο οι αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές άμυνες είχαν εξαντληθεί κατά τη διάρκεια της 12ήμερης σύγκρουσης τον Ιούνιο μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ. Σύμφωνα με εκτίμηση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, ο στρατός χρησιμοποίησε τουλάχιστον 190 αναχαιτιστικά THAAD και 1.060 αναχαιτιστικά Patriot μεταξύ 28 Φεβρουαρίου και 8 Απριλίου, που αντιπροσωπεύουν το 53% και 43% των προπολεμικών αποθεμάτων τους, αντίστοιχα.

Επιπλέον, οι ειδικοί δήλωσαν ότι ο αμερικανικός στρατός δεν είχε προσαρμοστεί επαρκώς στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών μονής κατεύθυνσης, κάτι που, όπως είπαν, οι σχεδιαστές θα έπρεπε να είχαν μάθει από την παρατήρηση του πολέμου στην Ουκρανία. «Ενώ [τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη] έχουν μικρά ωφέλιμα φορτία — μερικά από αυτά δεν προκάλεσαν τόση μεγάλη ζημιά — είναι πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν και πολύ πιο ακριβή, γεγονός που τα καθιστά πολύ μεγαλύτερη απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις», δήλωσε ο Ντέκερ Έβελεθ, αναπληρωτής ερευνητής αναλυτής στο Κέντρο Ναυτικών Αναλύσεων.

Επισήμαναν επίσης δομικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης οχυρωμένων καταφυγίων που θα μπορούσαν να προστατεύσουν στρατεύματα και εξοπλισμό σε βασικές θέσεις και πιθανούς στόχους. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την ανάλυση των ζημιών από τους εμπειρογνώμονες.

Οι επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή ωστόσο φαίνεται να έχουν αλλάξει τους στρατιωτικούς σχεδιασμούς, δήλωσε ο Μαξιμίλιαν Μπρέμερ, μη μόνιμος συνεργάτης στο Κέντρο Στίμσον και συνταξιούχος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας: Να αποσύρουν τα στρατεύματα σε ασφαλέστερες τοποθεσίες και να περιορίσουν την ικανότητά τους να πολεμούν ή να διατηρούν τις βάσεις ως είχαν και να αποδεχτούν την πιθανότητα μελλοντικών απωλειών.

