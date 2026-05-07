Ιράν: Τα λιμάνια μας είναι έτοιμα να στηρίξουν εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Ο Οργανισμός Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα ιρανικά λιμάνια είναι «πλήρως έτοιμα» να παρέχουν ναυτιλιακές υπηρεσίες, τεχνική υποστήριξη και ιατρική βοήθεια σε εμπορικά πλοία που κινούνται στα Στενά του Ορμούζ και στα γύρω ύδατα.

Το μήνυμα μεταδόθηκε μέσω του κρατικού πρακτορείου IRNA και έρχεται σχεδόν 24 ώρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ παγώνουν προσωρινά την επιχείρηση «Project Freedom» για το άνοιγμα της θαλάσσιας οδού, επικαλούμενος πρόοδο στις συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Η παρέμβαση της ιρανικής πλευράς ερμηνεύεται ως προσπάθεια να προβληθεί εικόνα ελέγχου και σταθερότητας στη ναυσιπλοΐα της περιοχής, την ώρα που η κατάσταση στο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα των Στενών του Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη.