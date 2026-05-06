Τραμπ: Πολύ πιθανή η συμφωνία με το Ιράν - Πολύ καλές συνομιλίες το τελευταίο 24ωρο

Για «πολύ καλές συνομιλίες» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, που εκτίμησε πως η συμφωνία είναι «πολύ πιθανή».

«Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία», είπε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Τι είχε πει νωρίτερα

Νωρίτερα σε δηλώσεις του στο PBS, ανέφερε πως μια πιθανή συμφωνία θα μπορούσε να περιλαμβάνει ακόμη και τη μεταφορά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα μπορούσαν να υπογράψουν τη συμφωνία πριν από το ταξίδι του στην Κίνα, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 14 και 15 Μαΐου. «Είναι πιθανό, ναι», είπε σε συνέντευξή του στο PBS.

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως προειδοποίησε, «θα επιστρέψουμε στους παλιούς τρόπους μας». Ο Τραμπ δεν απέκλεισε εκ νέου στρατιωτική δράση, λέγοντας ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία «θα πρέπει να ξαναρχίσουμε τους βομβαρδισμούς».

