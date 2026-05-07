Σύγκριση πολέμων: Ο Τραμπ έβγαλε τα κομπιουτεράκια για Ιράν, Αφγανιστάν, Ιράκ, Βιετνάμ

Ο Τραμπ δημοσίευσε ένα διάγραμμα που συγκρίνει τη χρονική διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν με προηγούμενους πολέμους των ΗΠΑ

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε διάγραμμα που συγκρίνει τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν με προηγούμενους πολέμους των ΗΠΑ, παρουσιάζοντας τη σύγκρουση με το Ιράν ως σύντομης διάρκειας (έξι εβδομάδες).
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι «πολύ πιθανή» η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, αλλά προειδοποίησε για νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.
  • Οι αγορές ανταποκρίθηκαν θετικά στην προοπτική συμφωνίας, με άνοδο στα χρηματιστήρια και πτώση της τιμής του πετρελαίου.
  • Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ αναστάλθηκε προσωρινά, ενώ το αεροπλανοφόρο Charles De Gaulle τοποθετήθηκε στην περιοχή για τη διασφάλιση της ασφάλειας του στενού.
  • Στον Λίβανο, παρά την ανακωχή, συνεχίζονται οι συγκρούσεις με βομβαρδισμούς του Ισραήλ και επιθέσεις
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε ένα διάγραμμα στο Truth Social, στο οποίο αναφέρεται σε μια «εκστρατεία στο Ιράν» και συγκρίνει τη διάρκειά της, όπως έχει αναφερθεί, με προηγούμενους πολέμους των ΗΠΑ, όπως αυτοί στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και το Βιετνάμ.

Το διάγραμμα παρουσίαζε τη σύγκρουση με το Ιράν να διαρκεί έξι εβδομάδες και ανέφερε μεγαλύτερες χρονικές περιόδους για παλαιότερους πολέμους, με τη λεζάντα: «Ουάου. Μελετήστε αυτό το διάγραμμα!»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες Τετάρτη ότι είναι «πολύ πιθανή» η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, κάτι που αρκούσε για να πυροδοτήσει μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο των χρηματιστηριακών δεικτών, μολονότι--ταυτόχρονα--επέσεισε την απειλή νέων αμερικανικών βομβαρδισμών.

«Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία», διαβεβαίωσε ο αμερικανός πρόεδρος δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Είχε ήδη εκφράσει αισιοδοξία νωρίτερα.

«Αν το Ιράν δεχτεί να δώσει ότι συμφωνήθηκε (...) η ήδη θρυλική επιχείρηση ‘Επική Οργή’ θα τελειώσει», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος μέσω Truth Social.

Αλλά, αν οι Ιρανοί «δεν δεχτούν, θα αρχίσουν (νέοι) βομβαρδισμοί, και θα είναι, λυπηρά, πολύ υψηλότερου επιπέδου και έντασης από ό,τι προηγουμένως», διεμήνυσε αναφερόμενος στον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές και οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου και συνεχιζόταν ως την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός την 8η Απριλίου.

Στην άλλη πλευρά, ο κυριότερος διαπραγματευτής του Ιράν, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, εκτίμησε πως η Ουάσιγκτον επιδιώκει την «παράδοση» της Τεχεράνης εφαρμόζοντας «νέα στρατηγική» με σκοπό «να καταστραφεί η συνοχή της χώρας».

Πάντως το Ιράν δεν βρόντηξε την πόρτα, με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ να σημειώνει ότι η Τεχεράνη «εξετάζει ακόμη το σχέδιο και την πρόταση» των Αμερικανών.

Πάρτι στη Γουόλ Στριτ

Οι αγορές προτίμησαν να κρατήσουν το αισιόδοξο σενάριο. Η Γουόλ Στριτ έκλεισε με καθαρή άνοδο, εμπνεόμενη από την ατμόσφαιρα ευφορίας στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στις πρώτες συναλλαγές στα ασιατικά χρηματιστήρια, οι δείκτες παρουσίαζαν αλματώδη άνοδο. Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς αργού, υποχώρησε κατά σχεδόν 8%, στα 101,27 δολάρια, μακριά από τα 126 όπου είχε φθάσει προ ημερών.

Τα Στενά του Ορμούζ

Προχθές Τρίτη ο κ. Τραμπ ανακοίνωσε ότι λαμβανομένων υπόψη «της τεράστιας στρατιωτικής επιτυχίας που σημειώσαμε» και «της μεγάλης προόδου που έγινε προς πλήρη και τελική συμφωνία με αντιπροσώπους του Ιράν», αποφάσισε πως η στρατιωτική επιχείρηση που είχε αρχίσει μόλις μια ημέρα νωρίτερα, ώστε να βγουν από τον Κόλπο διασχίζοντας τα Στενά του Ορμούζ συνοδευόμενα από αμερικανικά πολεμικά εκατοντάδες αποκλεισμένα εμπορικά πλοία, «θα ανασταλεί για βραχύ χρονικό διάστημα», πάντα μέσω της πλατφόρμας του.

Η Τεχεράνη έχει πρακτικά κλειδώσει το στενό αυτό, στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων από τη Μέση Ανατολή στον υπόλοιπο κόσμο, αφότου άρχισε ο πόλεμος, με χιλιάδες νεκρούς, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο.

Η Ουάσιγκτον συνεχίζει από την πλευρά της τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών που άρχισε τη 13η Απριλίου, με το Πεντάγωνο να ανακοινώνει χθες ότι «εξουδετερώθηκε» ιρανικό πετρελαιοφόρο που προσπαθούσε να τον σπάσει με πλήγμα στο πηδάλιό του.

Το αεροπλανοφόρο Charles De Gaulle πλησίασε και πήρε θέση στην περιοχή του Κόλπου

Σε μια πιθανή ένδειξη εξελίξεων επί του πεδίου το αεροπλανοφόρο Charles De Gaulle πλησίασε και πήρε θέση στην περιοχή του Κόλπου, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, καθώς συμμαχία που συνθέτουν η Γαλλία και η Βρετανία εννοεί να εγγυηθεί την «ασφάλεια» του στενού εάν υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Στον ΟΗΕ, οι ΗΠΑ και σύμμαχοί τους, βασίλεια του Κόλπου, έχουν καταρτίσει σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που απαιτεί η Τεχεράνη να βάλει τέλος στις επιθέσεις της, να αποκαλύψει πού έχουν ποντιστεί θαλάσσιες νάρκες και να απόσχει από την επιβολή τελών διέλευσης στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αναμένεται να διεξαχθεί ψηφοφορία τις επόμενες ημέρες. Παραμένει άγνωστο σε αυτό το στάδιο ποιες είναι οι διαθέσεις της Ρωσίας και της Κίνας.

Η έναρξη της αμερικανικής επιχείρησης τη Δευτέρα στο στενό σημαδεύτηκε από ανταλλαγές πυρών στη θάλασσα ανάμεσα στους Ιρανούς και στους Αμερικανούς και επιθέσεις αποδοθείσες στο Ιράν εναντίον των ΗΑΕ, έπειτα από εβδομάδες συγκριτικής ηρεμίας.

«Όλα τα σενάρια»

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ, η χώρα του οποίου φιλοξένησε τον πρώτο και μοναδικό ως τώρα--άκαρπο--γύρο απευθείας συνομιλιών των ΗΠΑ και του Ιράν την 11η Απριλίου, τόνισε χθες πως τρέφει την «ελπίδα» ότι η τρέχουσα «ώθηση» θα οδηγήσει σε «διαρκή ειρήνη».

Στο Ιράν, κάποιοι δεν κρύβουν πως έχουν απαυδήσει.

«Η ψυχολογική πίεση είναι έντονη. Όλος ο κόσμος είναι αποκαρδιωμένος, δεν έχει καμιά ελπίδα εξαιτίας αυτού του ψυχολογικού παιγνιδιού», εκμυστηρεύτηκε η Αζαντέ, 43χρονη μεταφράστρια, που μίλησε τηλεφωνικά από την Τεχεράνη σε μια δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου στο Παρίσι.

Στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε πως είναι έτοιμος «για όλα τα σενάρια» στο Ιράν. Ο στρατός του είναι επίσης «έτοιμος» να ξαναρχίσει «ισχυρή» επιχείρηση, σύμφωνα με τον επικεφαλής του υποστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ.

Τι γίνεται στο Λίβανο

Στο άλλο κύριο μέτωπο του πολέμου, στον Λίβανο, ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε βομβαρδισμό εναντίον ανώτερου αξιωματικού επίλεκτης μονάδας του στρατιωτικού βραχίονα του κινήματος Χεζμπολά στη Βηρυτό.

Πηγές του AFP στο σιιτικό κίνημα, που πρόσκειται στο Ιράν, επιβεβαίωσαν ότι σκοτώθηκε κορυφαίο στέλεχος της δύναμης Ραντουάν στον βομβαρδισμό, τον πρώτο στη λιβανική πρωτεύουσα αφότου ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός τη 17η Απριλίου.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου καταμέτρησε τουλάχιστον 11 νεκρούς σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο και το ανατολικό τμήμα της χώρας παρά την υποτιθέμενη ανακωχή, που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την αναχαίτιση «ύποπτου εναέριου στόχου» που κατευθυνόταν προς βόρειο τομέα της χώρας από τον Λίβανο με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν σειρήνες συναγερμού τη νύχτα.

