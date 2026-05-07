Μπαχρέιν και ΗΑΕ ζητούν αντίδραση του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις – Άρση αποκλεισμού ζητάει το Ιράν

μέλη του ΟΗΕ να απορρίψουν το σχέδιο απόφασης που προωθούν οι ΗΠΑ και να μην το στηρίξουν ή συνυπογράψουν.

Κεκλεισμένων των θυρών διαβουλεύσεις πραγματοποίησε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έπειτα από αίτημα του Μπαχρέιν, το οποίο ζήτησε τη σύγκληση της συνεδρίασης μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν στις 4 Μαΐου κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το Μπαχρέιν χαρακτήρισε τις επιθέσεις σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, τη ναυσιπλοΐα, τις κρίσιμες υποδομές και τη σταθερότητα στην περιοχή του Κόλπου.

Μετά το τέλος των διαβουλεύσεων, ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΑΕ στον ΟΗΕ δήλωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε εναντίον της χώρας του 12 βαλλιστικούς πυραύλους, τρεις πυραύλους cruise και τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προκαλώντας πυρκαγιά στη βιομηχανική πετρελαϊκή ζώνη της Φουτζέιρα και τραυματίζοντας τρεις αμάχους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τις 28 Φεβρουαρίου τα ΗΑΕ έχουν αναχαιτίσει περισσότερους από 500 βαλλιστικούς πυραύλους, σχεδόν 30 πυραύλους cruise και πάνω από 2.000 drones που – όπως υποστήριξε – εκτοξεύθηκαν από το Ιράν.

«Ό,τι συμβαίνει στο Ορμούζ δεν μένει στο Ορμούζ»

Ο εκπρόσωπος των ΗΑΕ υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών είναι «παράνομες και απαράδεκτες», προειδοποιώντας ότι οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ έχουν άμεσες συνέπειες για τις αγορές ενέργειας, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τη διεθνή οικονομική σταθερότητα.

«Ό,τι συμβαίνει στο Ορμούζ δεν μένει στο Ορμούζ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα ΗΑΕ κάλεσαν το Συμβούλιο Ασφαλείας να χρησιμοποιήσει «όλα τα διαθέσιμα εργαλεία» ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση του Ιράν, τονίζοντας ότι διακυβεύεται όχι μόνο η ασφάλεια ενός κράτους-μέλους αλλά και η αξιοπιστία του ίδιου του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Από την πλευρά του, ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Μπαχρέιν χαρακτήρισε τις επιθέσεις «άμεση και σοβαρή συλλογική απειλή» για την περιοχή και κατηγόρησε την Τεχεράνη για παραβίαση της απόφασης 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η Τεχεράνη ζητά άρση του αποκλεισμού

Η μόνιμη αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ απάντησε ότι η «μόνη βιώσιμη λύση» για την κρίση στα Στενά του Ορμούζ είναι ο μόνιμος τερματισμός του πολέμου, η άρση του ναυτικού αποκλεισμού και η αποκατάσταση της κανονικής ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι προωθούν ένα «πολιτικά υποκινούμενο» σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπό το πρόσχημα της «ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», με στόχο – όπως υποστηρίζει – να νομιμοποιήσουν παράνομες ενέργειες και να εξυπηρετήσουν τη δική τους πολιτική ατζέντα.

Το Ιράν κάλεσε τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να απορρίψουν το σχέδιο και να μην το στηρίξουν ή συνυπογράψουν.