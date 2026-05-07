Μπαχρέιν και ΗΑΕ ζητούν αντίδραση του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις – Άρση αποκλεισμού ζητάει το Ιράν

Έντονη αντιπαράθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις επιθέσεις στα ΗΑΕ και την κρίση στο Στενό του Ορμούζ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Μπαχρέιν και ΗΑΕ ζητούν αντίδραση του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις – Άρση αποκλεισμού ζητάει το Ιράν
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Μπαχρέιν και τα ΗΑΕ ζήτησαν από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αντιδράσει στις ιρανικές επιθέσεις που απειλούν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή του Κόλπου.
  • Τα ΗΑΕ κατήγγειλαν ότι το Ιράν εκτόξευσε πολλαπλούς βαλλιστικούς και cruise πυραύλους καθώς και drones, προκαλώντας ζημιές και τραυματισμούς σε αμάχους.
  • Οι επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ θεωρούνται παράνομες και έχουν σοβαρές συνέπειες για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και την οικονομική σταθερότητα.
  • Το Ιράν ζητά άρση του ναυτικού αποκλεισμού και κατηγορεί τις ΗΠΑ για προώθηση πολιτικά υποκινούμενου σχεδίου απόφασης που αποσκοπεί στη νομιμοποίηση παράνομων ενεργειών.
  • Η Τεχεράνη καλεί τα κράτη
  • μέλη του ΟΗΕ να απορρίψουν το σχέδιο απόφασης που προωθούν οι ΗΠΑ και να μην το στηρίξουν ή συνυπογράψουν.
Snapshot powered by AI

Κεκλεισμένων των θυρών διαβουλεύσεις πραγματοποίησε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έπειτα από αίτημα του Μπαχρέιν, το οποίο ζήτησε τη σύγκληση της συνεδρίασης μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν στις 4 Μαΐου κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το Μπαχρέιν χαρακτήρισε τις επιθέσεις σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, τη ναυσιπλοΐα, τις κρίσιμες υποδομές και τη σταθερότητα στην περιοχή του Κόλπου.

Μετά το τέλος των διαβουλεύσεων, ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΑΕ στον ΟΗΕ δήλωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε εναντίον της χώρας του 12 βαλλιστικούς πυραύλους, τρεις πυραύλους cruise και τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προκαλώντας πυρκαγιά στη βιομηχανική πετρελαϊκή ζώνη της Φουτζέιρα και τραυματίζοντας τρεις αμάχους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τις 28 Φεβρουαρίου τα ΗΑΕ έχουν αναχαιτίσει περισσότερους από 500 βαλλιστικούς πυραύλους, σχεδόν 30 πυραύλους cruise και πάνω από 2.000 drones που – όπως υποστήριξε – εκτοξεύθηκαν από το Ιράν.

«Ό,τι συμβαίνει στο Ορμούζ δεν μένει στο Ορμούζ»

Ο εκπρόσωπος των ΗΑΕ υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών είναι «παράνομες και απαράδεκτες», προειδοποιώντας ότι οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ έχουν άμεσες συνέπειες για τις αγορές ενέργειας, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τη διεθνή οικονομική σταθερότητα.

«Ό,τι συμβαίνει στο Ορμούζ δεν μένει στο Ορμούζ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα ΗΑΕ κάλεσαν το Συμβούλιο Ασφαλείας να χρησιμοποιήσει «όλα τα διαθέσιμα εργαλεία» ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση του Ιράν, τονίζοντας ότι διακυβεύεται όχι μόνο η ασφάλεια ενός κράτους-μέλους αλλά και η αξιοπιστία του ίδιου του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Από την πλευρά του, ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Μπαχρέιν χαρακτήρισε τις επιθέσεις «άμεση και σοβαρή συλλογική απειλή» για την περιοχή και κατηγόρησε την Τεχεράνη για παραβίαση της απόφασης 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η Τεχεράνη ζητά άρση του αποκλεισμού

Η μόνιμη αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ απάντησε ότι η «μόνη βιώσιμη λύση» για την κρίση στα Στενά του Ορμούζ είναι ο μόνιμος τερματισμός του πολέμου, η άρση του ναυτικού αποκλεισμού και η αποκατάσταση της κανονικής ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι προωθούν ένα «πολιτικά υποκινούμενο» σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπό το πρόσχημα της «ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», με στόχο – όπως υποστηρίζει – να νομιμοποιήσουν παράνομες ενέργειες και να εξυπηρετήσουν τη δική τους πολιτική ατζέντα.

Το Ιράν κάλεσε τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να απορρίψουν το σχέδιο και να μην το στηρίξουν ή συνυπογράψουν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 7 Μαΐου

04:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις – Πότε θα γίνει η πληρωμή της 2ης δόσης

04:12ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΑΔΕΔΥ στις 13 Μαΐου – Αυτά είναι τα αιτήματα

03:46ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν και ΗΑΕ ζητούν αντίδραση του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις – Άρση αποκλεισμού ζητάει το Ιράν

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τα λιμάνια μας είναι έτοιμα να στηρίξουν εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

02:54ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026: Από 12 Μαΐου οι αιτήσεις για την κατάταξη υποψήφιων εκπαιδευτικών

02:28ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη στο στόχαστρο της «εθνικής αντιτρομοκρατικής στρατηγικής» της κυβέρνησης Τραμπ

02:02LIFESTYLE

Επιβεβαίωσαν τη σχέση τους: Κιμ Καρντάσιαν και Λιούις Χάμιλτον πιασμένοι χέρι-χέρι στη Νέα Υόρκη

01:38ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί και αρκετοί τραυματίες την Τετάρτη από ισραηλινά πλήγματα

01:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπάγερν - Παρί Σεν Ζερμέν 1-1: Παριζιάνοι από... ατσάλι έτοιμοι για το back to back

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Οι δύο Ολλανδοί που πέθαναν είχαν ταξιδέψει σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη πριν από την κρουαζιέρα

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Ρεκόρ σε S&P 500 και Nasdaq έφερε το κύμα αισιοδοξίας για τη Μέση Ανατολή

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 34χρονος μεθυσμένος προκάλεσε ατύχημα και επιτέθηκε στους λιμενικούς

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: Τι συνέβη όταν επικοινώνησε με εξυπηρέτηση πελατών τράπεζας – Γιατί του έκλεισαν το τηλέφωνο

23:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αντιφατικό σκηνικό στην Ευρώπη - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για τις επόμενες ημέρες

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή που ελέφαντας ποδοπατά μέχρι θανάτου 75χρονο επιχειρηματία

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Η Παπαρίζου επισκέφτηκε στο Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου και έγινε χαμός

23:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια 87-91: Του «έκλεψαν» την ευκαιρία αλλά έχει έναν ακόμα... τελικό

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αθώος ο 43χρονος που είχε πυροβολήσει διαρρήκτη - Υπέρβαση άμυνας λόγω ταραχής

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός: 15χρονη έπεσε στη διώρυγα - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:26ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία στο Ηράκλειο: Η στιγμή που 21χρονος καταρρέει μετά τους πυροβολισμούς

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Ντυμένος γαμπρός στο φέρετρο ο 21χρονος - «Παιδί μου δεν σε γλύτωσα», φώναζε ο πατέρας

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή που ελέφαντας ποδοπατά μέχρι θανάτου 75χρονο επιχειρηματία

23:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια 87-91: Του «έκλεψαν» την ευκαιρία αλλά έχει έναν ακόμα... τελικό

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία με 32χρονη μητέρα: Πέθανε από ανεύρυσμα πέντε μήνες μετά την γέννηση της κόρης της

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με το σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγεβο: «Ήθελαν να σκοτώνουν όμορφες και εγκύους γυναίκες»

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός: 15χρονη έπεσε στη διώρυγα - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

09:04WHAT THE FACT

Επιστήμονας της NASA που «πέθανε τρεις φορές» είδε το ίδιο πράγμα κάθε φορά

02:02LIFESTYLE

Επιβεβαίωσαν τη σχέση τους: Κιμ Καρντάσιαν και Λιούις Χάμιλτον πιασμένοι χέρι-χέρι στη Νέα Υόρκη

19:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για δύο κύματα θερμών αέριων μαζών - Πώς θα επηρεάσουν τη χώρα

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το τροχαίο που «όπλισε» το χέρι του 54χρονου, τα περιοριστικά μέτρα και οι απειλές

01:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπάγερν - Παρί Σεν Ζερμέν 1-1: Παριζιάνοι από... ατσάλι έτοιμοι για το back to back

09:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε Μαρτίνεθ: «Είσαι ψεύτης - Καμία δικαιολογία για διαιτησία»

21:23LIFESTYLE

Λευτέρης Σουλτάτος για Βάσω Λασκαράκη: «Χρόνια πολλά στη γυναίκα που έγινε η δύναμή μου»

20:38ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Αυξήθηκαν σε πέντε τα κρούσματα – Ζευγάρι που παρατηρούσε πουλιά ευθύνεται για την διασπορά στο κρουαζιερόπλοιο;

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζεται το θρίλερ με τον χανταϊό: Στο Άμστερνταμ μεταφέρθηκε αεροπορικώς ασθενής από το κρουαζιερόπλοιο - Αναγκαστική προσγείωση για άλλο με δύο ασθενείς

20:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κρατάω το λόγο μου, ελπίζω όλοι να τον κρατήσουν»

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αθώος ο 43χρονος που είχε πυροβολήσει διαρρήκτη - Υπέρβαση άμυνας λόγω ταραχής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ