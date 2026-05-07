Washington Post: Έκθεση της CIA - Το Ιράν μπορεί να αντέξει μήνες τον αποκλεισμό του Ορμούζ

Η CIA εκτιμά ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει 3 έως 4 μήνες υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό πριν υποστεί σοβαρές οικονομικές συνέπειες.

Το Ιράν διατηρεί περίπου το 75% των προπολεμικών κινητών εκτοξευτών και το 70% των πυραύλων του, παρά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ο αποκλεισμός προκαλεί οικονομική ζημιά και συστημική κατάρρευση, αλλά το καθεστώς δείχνει ανθεκτικότητα και ικανότητα εσωτερικής καταστολής.

Το Ιράν χρησιμοποιεί αποθηκευμένα πετρέλαια και λαθραίες διαδρομές για να μειώσει τις επιπτώσεις του αποκλεισμού.

Οι ιρανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε περισσότερους από 228 αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή, ενώ η παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων συνεχίζεται.

Το Ιράν μπορεί να επιβιώσει για 3 με 4 μήνες από τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ, πριν αντιμετωπίσει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις συμπεραίνει έκθεση της CIA.

H εμπιστευτική ανάλυση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, που παραδόθηκε στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, και αποκαλύπτει η Washington Post διαπιστώνει επίσης ότι η Τεχεράνη διατηρεί σημαντικές δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων παρά τις εβδομάδες έντονων βομβαρδισμών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ανέφεραν τρία από τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την ανάλυση.

«Αντέχει» και το οπλοστάσιο του Ιράν

Το Ιράν διατηρεί περίπου το 75% των προπολεμικών αποθεμάτων του σε κινητούς εκτοξευτές και περίπου το 70% των προπολεμικών αποθεμάτων του σε πυραύλους, δήλωσε ένας Aμερικανός αξιωματούχος.

Όπως υποστήριξε υπάρχουν ενδείξεις ότι το καθεστώς κατάφερε να αποκαταστήσει και να επαναλειτουργήσει σχεδόν όλες τις υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, να επισκευάσει ορισμένους πυραύλους που είχαν υποστεί ζημιές και ακόμη και να συναρμολογήσει ορισμένους νέους πυραύλους που ήταν σχεδόν έτοιμοι όταν ξέσπασε ο πόλεμος.

Η ανάλυση ωστόσο έρχεται σε αντίθεση με την αισιόδοξη εικόνα που παρουσιάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ότι οι ιρανικοί πύραυλοi έχουν καταστραφεί σε ποσοστό 18-19%, όπως επισημαίνει το δημοσίευμα.

Τρεις εν ενεργεία και ένας πρώην αξιωματούχος των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν τα βασικά σημεία της ανάλυσης των μυστικών υπηρεσιών, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν το ευαίσθητο θέμα. Όταν κλήθηκε να σχολιάσει, ένας ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών τόνισε τον αντίκτυπο του αποκλεισμού.

«Ο αποκλεισμός του Προέδρου προκαλεί πραγματική, επιδεινούμενη ζημιά — διακόπτοντας το εμπόριο, συνθλίβοντας τα έσοδα και επιταχύνοντας τη συστημική οικονομική κατάρρευση. Ο στρατός του Ιράν έχει υποστεί σοβαρή υποβάθμιση, το ναυτικό του έχει καταστραφεί και οι ηγέτες του κρύβονται», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει επίσημα.

«Αυτό που απομένει είναι η δίψα του καθεστώτος για τον πόνο των αμάχων — να λιμοκτονεί τον ίδιο του τον λαό για να παρατείνει έναν πόλεμο που έχει ήδη χάσει.»

Γιγαντιαία προπαγανδιστική αφίσα στην Τεχεράνη που αναφέρει στα Περσικά «Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά» και απεικονίζει τους Φρουρούς της Επανάστασης να κρατούν δίχτυα στα οποία έχουν πέσει αμερικανικά πολεμικά πλοία. EPA

Ανθεκτικό σε παρατεταμένη οικονομική δυσπραγία

Ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησε στην εφημερίδα δήλωσε ότι θεωρεί ότι η ικανότητα του Ιράν να αντέξει παρατεταμένες οικονομικές δυσκολίες είναι πολύ μεγαλύτερη ακόμη και από την εκτίμηση της CIA.

«Η ηγεσία έχει γίνει πιο ριζοσπαστική, αποφασιστική και όλο και πιο σίγουρη ότι μπορεί να ξεπεράσει τη πολιτική βούληση των ΗΠΑ και να διατηρήσει την εσωτερική καταστολή για να ελέγξει οποιαδήποτε αντίσταση» εντός του Ιράν, δήλωσε ο αξιωματούχος. «Συγκριτικά, βλέπουμε παρόμοια καθεστώτα να διαρκούν χρόνια υπό συνεχιζόμενα εμπάργκο και πολέμους που βασίζονται αποκλειστικά στην αεροπορική ισχύ.»

Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει το Στενό του Ορμούζ, ένα ζωτικό κανάλι για τη μεταφορά πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

Μια εβδομάδα μετά την επίτευξη της εκεχειρίας στις 7 Απριλίου, ο Τραμπ επέβαλε ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν, οδηγώντας σε κατάρρευση των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν.

Την Κυριακή, ο Τραμπ ξεκίνησε μια αποστολή που ονόμασε «Project Freedom» για να την αναστείλει 48 ώρες αργότερα λόγω της «μεγάλης προόδου» στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι εξετάζει μια πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και θα μεταβιβάσει την απάντησή του μέσω πακιστανών μεσολαβητών.

Η οικονομία του Ιράν κλονίζεται από τις επιπτώσεις του πολέμου, καθώς και από τον επίμονο πληθωρισμό και την κακή οικονομική διαχείριση, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι να υποστηρίζει ότι το Ιράν χάνει μισό δισεκατομμύριο δολάρια καθημερινά λόγω του αποκλεισμού.

«Επιβίωση» από τον ναυτικό αποκλεισμό 90 με 120 ημέρες, ή και περισσότερο

Ωστόσο, η εκτίμηση της CIA αναφέρει ότι το Ιράν μπορεί να επιβιώσει από τον αμερικανικό αποκλεισμό για 90 έως 120 ημέρες — και ίσως περισσότερο — πριν αντιμετωπίσει πιο σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, ανέφεραν τα τέσσερα άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Η Τεχεράνη αποθηκεύει μέρος του πετρελαίου της σε δεξαμενόπλοια που διαφορετικά θα ήταν άδεια λόγω του αποκλεισμού, ανέφερε ένα από τα άτομα. Επίσης, μειώνει τις ροές στα πετρελαϊκά της κοιτάσματα για να διασφαλίσει ότι οι δεξαμενές παραμένουν λειτουργικές.

«Δεν είναι καθόλου τόσο σοβαρή όσο ισχυρίζονται ορισμένοι», είπε αυτό το πρόσωπο για την οικονομική κατάσταση του Ιράν.

Η ανάλυση της CIA ενδέχεται μάλιστα να υποτιμά την οικονομική ανθεκτικότητα του Ιράν, εάν η Τεχεράνη είναι σε θέση να διακινεί λαθραία πετρέλαιο μέσω χερσαίων διαδρομών. Ίσως να μην μπορούν να αντικαταστήσουν τον όγκο των πλοίων και των ανοιχτών θαλάσσιων διαδρομών, αλλά ενδέχεται να προσφέρουν ένα οικονομικό μαξιλάρι, ανέφερε ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους. «Υπάρχει η πεποίθηση ότι θα μπορούσαν να αρχίσουν να μεταφέρουν μέρος του πετρελαίου μέσω σιδηροδρόμου μέσω της Κεντρικής Ασίας», είπε ο αξιωματούχος.

Όσον αφορά στα ιρανικά όπλα, η εμπιστευτική εκτίμηση των μυστικών υπηρεσιών αναφέρει ότι το απόθεμα πυραύλων και κινητών εκτοξευτών του Ιράν παραμένει τρομερό. Το Ιράν εκτιμάται ότι διέθετε περίπου 2.500 βαλλιστικούς πυραύλους πριν από την έναρξη του πολέμου, καθώς και χιλιάδες ακόμη μη οπλισμένα drones.

228 αμερικανικοί «στόχοι» επλήγησαν από ιρανικά χτυπήματα στη Μέση Ανατολή

Σε οπτική έρευνα της, η WP διαπιστώνει ότι οι ιρανικές αεροπορικές επιδρομές έχουν καταστρέψει ή προκαλέσει ζημιές σε τουλάχιστον 228 κτίρια ή εξοπλισμό σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, ένα επίπεδο καταστροφής πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έχει αναγνωριστεί δημοσίως από την αμερικανική κυβέρνηση.

Το χρονοδιάγραμμα για το πότε το Ιράν θα μπορεί να αρχίσει ξανά να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους σε σημαντικές ποσότητες έχει συντομευθεί, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Για τον έλεγχο της κυκλοφορίας μέσω του Στενού του Ορμούζ, ωστόσο, οι πύραυλοι έχουν μικρότερη σημασία από τα φθηνότερα drones, λένε αναλυτές εντός και εκτός της κυβέρνησης. Και σε αντίθεση με τους πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς που μπορούν να χτυπήσουν, ας πούμε, το Ισραήλ, αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να κατασκευαστούν σε μικρές αποθήκες και εγκαταστάσεις που κρύβονται εύκολα, δήλωσε ένας άλλος αξιωματούχος των ΗΠΑ.

«Αρκεί ένα μόνο drone να χτυπήσει ένα πλοίο και κανείς δεν θα δώσει ασφάλιση» στα πετρελαιοφόρα, δήλωσε ο Ντάνι Σιτροβίτς, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας με έδρα το Τελ Αβίβ.

Στις αρχές Απριλίου, η αμερικανική κοινότητα πληροφοριών εκτίμησε ότι περισσότεροι από τους μισούς εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν παρέμεναν άθικτοι και ότι η χώρα διέθετε χιλιάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας χρήσης στο οπλοστάσιό της, ανέφεραν η The Post και το CNN, επικαλούμενα άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Ο Citrinowicz, πρώην επικεφαλής του τμήματος Ιράν στην ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, δήλωσε ότι ακόμη και αν ο αποκλεισμός διαρκούσε αρκετούς μήνες, δεν θα ανάγκαζε το καθεστώς να υποκύψει στις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον.

«Το πρόβλημα είναι ότι δεν πιστεύουν ότι πρέπει να συνθηκολογήσουν», είπε.

Τελικά, πρόσθεσε, παρά τις στρατιωτικές επιτυχίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι μια στρατηγική αποτυχία. «Αυτό που ξεκίνησε ως ένας πόλεμος που υποτίθεται ότι είχε ως στόχο την ανατροπή του καθεστώτος και την εξουδετέρωση των πυρηνικών και βαλλιστικών πυραυλικών δυνατοτήτων του», έγραψε ο Citrinowicz την Τετάρτη στο X, «μπορεί αντίθετα να αφήσει το ιρανικό καθεστώς ισχυρότερο από πριν — ενισχυμένο από την άρση των κυρώσεων, διατηρώντας ακόμα σημαντικές πυραυλικές δυνατότητες, συνεχίζοντας την υποστήριξη προς τους αντιπροσώπους του και σχεδόν σίγουρα διατηρώντας τον εμπλουτισμό ουρανίου στο έδαφός του».

