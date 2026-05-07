Κυρώσεις των ΗΠΑ στον υφυπουργό Πετρελαίου του Ιράκ για κατάχρηση θέσης υπέρ του Ιράν

Το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών επέβαλε κυρώσεις την Πέμπτη στον αναπληρωτή υπουργό Πετρελαίου του Ιράκ, Αλί Μαρίτζ Αλ-Μπαχάντλι, καθώς και σε τρεις ηγέτες πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από το Ιράν, με την αιτιολογία ότι εκμεταλλεύονται τον πετρελαϊκό τομέα του Ιράκ για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την Τεχεράνη.

Οι κυρώσεις παγώνουν οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχουν τα εν λόγω πρόσωπα σε αμερικανικό έδαφος και απαγορεύουν σε Αμερικανούς πολίτες και εταιρείες να πραγματοποιούν συναλλαγές μαζί τους.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, ο Μαάριτζ καταχράστηκε τη θέση του για να εκτρέψει ιρακινό πετρέλαιο προς όφελος του ιρανικού καθεστώτος και των πολιτοφυλακών του στο Ιράκ.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι διευκόλυνε τη δραστηριότητα του Σαλίμ Αχμέτ Σαΐντ —ενός εμπόρου πετρελαίου με ιρακινή και βρετανική υπηκοότητα, στον οποίο επιβλήθηκαν κυρώσεις πέρυσι— με σκοπό την ανάμειξη ιρανικού και ιρακινού πετρελαίου πριν από την αποστολή του στις διεθνείς αγορές.

Επιπλέον, κατηγορείται για πλαστογράφηση εγγράφων που επέτρεψαν σε δίκτυα συνδεδεμένα με το Ιράν να εμπορεύονται το μείγμα αυτό ως αν ήταν αποκλειστικά ιρακινό αργό.

Το Υπουργείο Οικονομικών διευκρίνισε ότι ο Μαάριτζ ενέκρινε τη μεταφορά με φορτηγά πετρελαίου αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων ημερησίως από το ιρακινό πετρελαϊκό κοίτασμα της Καγιάρα.

Τα μέτρα αφορούν επίσης τρεις ηγέτες των πολιτοφυλακών που είναι ευθυγραμμισμένοι με την Τεχεράνη.

«Το Υπουργείο Οικονομικών δεν θα παραμείνει αδρανές ενώ οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν εκμεταλλεύονται το ιρακινό πετρέλαιο για να χρηματοδοτήσουν την τρομοκρατία εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και των εταίρων μας», δήλωσε ο γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, Scott Bessent, σε ανακοίνωση.

Το υπουργείο προειδοποίησε επίσης ότι θα λάβει πρόσθετα μέτρα «εναντίον οποιασδήποτε ξένης εταιρείας που υποστηρίζει το παράνομο ιρανικό εμπόριο», επισημαίνοντας ως πιθανούς στόχους αεροπορικές εταιρείες ή εταιρείες που συνδέονται με κινεζικά διυλιστήρια πετρελαίου.