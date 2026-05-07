Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από το Χαλάνδρι

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Newsbomb

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από το Χαλάνδρι
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Χαλανδρίου.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 6/5/2026 και ώρα 10:00, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων
ανηλίκων από την περιοχή του Χαλανδρίου στην Αθήνα, η Νάζλα (ον.) Αλαμίν (επ.),
ηλικίας 16 ετών, από το Σουδάν.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 07/05/2026 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο. Η Νάζλα (ον.) Αλαμίν (επ.), έχει ύψος 1,70 μ., κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά σε κοτσίδες και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κίτρινο μπουφάν, κίτρινο παντελόνι και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Να σημειωθεί ότι η Νάζλα (ον.) Αλαμίν (επ.), στις 20/12/2025 είχε εξαφανιστεί ξανά από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Αθήνας και στις 22/12/2025 το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε προχωρήσει στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος του χώρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 29/4/26 η ανήλικη εντοπίστηκε στην περιοχή
της Τερψιθέας όπου τοποθετήθηκε στο νέο χώρο φιλοξενίας χωρίς να διαπιστωθεί ότι
η ανήλικη αγνοούνταν με αποτέλεσμα όλο αυτό το διάστημα η ανήλικη να αναζητείται.

exafanisi.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρετά τον Δημήτρη Γκιώνη: «Ζήσαμε μαζί πολλά και μας ένωσαν άλλα τόσα»

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Δεν της άρεσε το κούρεμα, μαχαίρωσε τον κομμωτή - Σοκαριστικό βίντεο της επίθεσης

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Ντέιβιντ Ατένμπορο: «Είμαι συγκλονισμένος από τα μηνύματα για τα γενέθλιά μου» - Κλείνει έναν αιώνα ζωής ο διάσημος περιβαλλοντολόγος

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Η Times Square υποκλίθηκε στην Κρήτη: Χόρεψαν Πεντοζάλι στην καρδιά της Αμερικής

23:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η Ρεάλ Μαδρίτης «έκλεισε» θέση για Αθήνα, έκανε το 3-1 επί της Χάποελ

23:08ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Τραμπ σε ΕΕ: Διορία μέχρι τα «250α γενέθλια» των ΗΠΑ, αλλιώς «εκτόξευση δασμών»

23:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fitch: Εύσημα στην Ελλάδα για τα στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Από 12ετή κάθειρξη, αθώος 36χρονος αλλοδαπός, για βιασμό ανήλικης

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Ανέβασε βίντεο με ψηφιακή νομά που αποθεώνει το σύστημα περίθαλψης στην Ελλάδα

22:40ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (10/5)

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από το Χαλάνδρι

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με την δολοφονία 19χρονης: Βρέθηκε δεμένη στο κρεβάτι έχοντας υποστεί άγρια βασανιστήρια - Ύποπτος ο σύντροφός της

22:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Sold Out το Game 4 για μια ακόμη μεγάλη πρόκριση!

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ακτινογραφία των δύο δημοσκοπήσεων: Μπροστά η ΝΔ από 14,3 έως 15 μονάδες – Τι απαντούν για Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 7/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 9,2 εκατ. ευρώ

21:56LIFESTYLE

Ο αποχαιρετισμός του Αλέξη Παπαχελά στη Σία Κοσιώνη: «Εις το επανιδείν» - Τι του απάντησε - Βίντεο

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις και αντιεροπορικά πυρά σε διάφορα σημεία της χώρας

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα και η σύζυγός του - «Δεν όριζα τον εαυτό μου, έβλεπα μόνο τον φονιά του γιου μου»

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη επίθεση σε κινεζικό τάνκερ κοντά στο Στενό του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ - Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:56LIFESTYLE

Ο αποχαιρετισμός του Αλέξη Παπαχελά στη Σία Κοσιώνη: «Εις το επανιδείν» - Τι του απάντησε - Βίντεο

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός Κορίνθου: «Δεν έχει ξανασωθεί κανείς πέφτοντας από τέτοιο ύψος» - Από θαύμα έζησε η 15χρονη - Γιατί βούτηξε στο κενό

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα και η σύζυγός του - «Δεν όριζα τον εαυτό μου, έβλεπα μόνο τον φονιά του γιου μου»

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Ανέβασε βίντεο με ψηφιακή νομά που αποθεώνει το σύστημα περίθαλψης στην Ελλάδα

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κηφισιά: Νεκρή 85χρονη σε αναπηρικό αμαξίδιο που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ στην Κηφισιά

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις και αντιεροπορικά πυρά σε διάφορα σημεία της χώρας

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από το Χαλάνδρι

16:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: Φορώντας τα ρούχα του Σήφη πήγε στο δικαστήριο η Μίνα Βαλυράκη

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με την δολοφονία 19χρονης: Βρέθηκε δεμένη στο κρεβάτι έχοντας υποστεί άγρια βασανιστήρια - Ύποπτος ο σύντροφός της

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα που έκανε την ανάπηρη χτύπησε ρεπόρτερ του Star όταν την κατάλαβε: «Ρε αϊ στο δ***ο»

21:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ Μαδρίτης: Το παρασκήνιο του άγριου καβγά Τσουαμενί με Βαλβέρδε - Το χτύπημα στη γωνία τραπεζιού

23:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η Ρεάλ Μαδρίτης «έκλεισε» θέση για Αθήνα, έκανε το 3-1 επί της Χάποελ

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ακτινογραφία των δύο δημοσκοπήσεων: Μπροστά η ΝΔ από 14,3 έως 15 μονάδες – Τι απαντούν για Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Μπόνι Τάιλερ: Ξαφνική επιδείνωση της υγείας της θρυλικής τραγουδίστριας - Σε τεχνητό κώμα

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Από 12ετή κάθειρξη, αθώος 36χρονος αλλοδαπός, για βιασμό ανήλικης

19:31LIFESTYLE

Οδυσσέας Ιωάννου για Βασίλη Καρρά: «Τον εκτιμούσα πολύ, αλλά δεν θα έκανα νέα τραγούδια μαζί του»

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Η Times Square υποκλίθηκε στην Κρήτη: Χόρεψαν Πεντοζάλι στην καρδιά της Αμερικής

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Συναγερμός στην Ευρώπη για κρούσματα σε ταξιδιώτες - Εντοπίσθηκαν σε Γαλλία και Ολλανδία

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Γκιώνης

20:49ΕΛΛΑΔΑ

«Να τα σπάσουν όλα τα πατίνια, να μη τα δίνουν σε παιδιά»: Ξεσπά η γιαγιά του 12χρονου που τραυματίστηκε σε τροχαίο στον Ασπρόπυργο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ