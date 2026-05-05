Πού βρίσκεται σήμερα η Λόρα - «Δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα», λέει ο πατέρας της στο Newsbomb

Snapshot Η 16χρονη Λόρα εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα και εντοπίστηκε στις 26 Φεβρουαρίου σε δομή φιλοξενίας στη Γερμανία, όπου παραμένει με ψυχολογική υποστήριξη.

Η Λόρα προετοίμασε με προσοχή τη φυγή της, αγοράζοντας νέο κινητό και διαγράφοντας τα ψηφιακά της ίχνη πριν ταξιδέψει στη Γερμανία, πιθανόν όχι μόνη της.

Ο πατέρας της επιβεβαιώνει ότι η Λόρα βρίσκεται σε καλή κατάσταση, πηγαίνει σχολείο στη Γερμανία και δεν επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα λόγω σοβαρών προβλημάτων στο σχολικό περιβάλλον.

Υπάρχει τακτική επικοινωνία μεταξύ Λόρας και πατέρα, ο οποίος διαψεύδει προβλήματα στη σχέση τους και αναφέρει ότι η ανήλικη υποβάλλεται σε ψυχολογική θεραπεία.

Φίλη της Λόρας περιέγραψε το παιδί ως ευαίσθητο και καταπιεσμένο, με αυστηρό πατέρα, ενώ η ανήλικη φαινόταν να αντιμετωπίζει εσωτερικές δυσκολίες πριν τη φυγή της.

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, η οποία είχε εξαφανιστεί στις 8 Ιανουαρίου και εντοπίστηκε έπειτα από εβδομάδες στη Γερμανία. Παρά τον εντοπισμό της στις 26 Φεβρουαρίου στο Βερολίνο, η ανήλικη παραμένει μέχρι σήμερα (σ.σ. 5 Μαΐου) σε δομή φιλοξενίας και ψυχολογικής υποστήριξης (σ.σ. σύμφωνα με τον πατέρα της), χωρίς να έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, σχεδόν τέσσερις μήνες μετά τη φυγή της.

Η υπόθεση, που αρχικά αντιμετωπίστηκε ως θρίλερ εξαφάνισης και κινητοποίησε τις αρχές ακόμη και με ενεργοποίηση Amber Alert στη Γερμανία, φαίνεται πλέον να αποκτά διαφορετική διάσταση, καθώς όλα δείχνουν πως η 16χρονη είχε σχεδιάσει με λεπτομέρεια την αποχώρησή της από την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το πρωί της 8ης Ιανουαρίου η Λόρα έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα και μέσα σε λίγες ώρες βρέθηκε στην Αθήνα, όπου προχώρησε σε κινήσεις που δείχνουν προμελέτη: Προμηθεύτηκε νέο κινητό τηλέφωνο και αριθμό, διέγραψε τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φρόντισε να «σβήσει» τα ψηφιακά της ίχνη, πουλώντας ακόμη και τις παλιές της συσκευές. Την ίδια ημέρα επιβιβάστηκε σε πτήση με προορισμό τη Γερμανία, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν ταξίδεψε μόνη της.

Η 16χρονη Λόρα που αγνοείται

Παρέμεινε για εβδομάδες εκτός «ραντάρ», μέχρι που εντοπίστηκε τυχαία στο Βερολίνο. Έκτοτε φιλοξενείται σε δομή ανηλίκων, όπου, σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, λαμβάνει και ψυχολογική υποστήριξη.

Καθοριστικής σημασίας είναι όσα ανέφερε ο πατέρας της στο Newsbomb, ο οποίος υποστήριξε ότι έχει πλέον επικοινωνία με την κόρη του και ότι η ίδια βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Όπως φέρεται να είπε, η 16χρονη διαμένει στη Γερμανία, πηγαίνει κανονικά σχολείο και δεν επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα, καθώς αντιμετώπιζε όπως του έχει μεταφέρει σοβαρά προβλήματα στο σχολικό της περιβάλλον.

«Η Λόρα είναι στη Γερμανία, πηγαίνει σχολείο και δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.

Κατά τον ίδιο, αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που την οδήγησε να φύγει από το σπίτι της χωρίς να ενημερώσει κανέναν, επιλέγοντας να μεταβεί στη Γερμανία, χώρα που γνώριζε από την προηγούμενη διαμονή της εκεί.

Παράλληλα, ο ίδιος εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τη σχέση τους ενώ διέψευσε τα σενάρια περί προβληματικής σχέσης μεταξύ τους, σημειώνοντας ότι «όλα είναι καλά, δεν ισχύουν αυτά που έχουν ειπωθεί στην Ελλάδα για τη σχέση μας», ενώ πρόσθεσε ότι «είμαστε μια φυσιολογική οικογένεια και έχουμε συνεχή επικοινωνία».

Ο πατέρας της Λόρα

Επιπλέον, σημείωσε ότι η ανήλικη βρίσκεται σε διαδικασία ψυχολογικής υποστήριξης, εξηγώντας ότι η εμπειρία που βίωσε αποτέλεσε ένα έντονο ψυχολογικό φορτίο για εκείνη.

Όπως ανέφερε ακόμη, «κάνει τώρα θεραπεία με ψυχολόγο, γιατί αυτό ήταν μεγάλο τραύμα για εκείνη», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί προς το παρόν επαφή με αγνώστους ή δημόσια έκθεση.

Βίντεο που φέρνει στο φως το Newsbomb και φέρεται να προέρχεται από προηγούμενο χρονικό διάστημα φαίνεται η 16χρονη σε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Αθήνα, στην περιοχή της Ομόνοιας, να προχωρά στην αγορά αεροπορικού εισιτηρίου με προορισμό τη Γερμανία και συγκεκριμένα τη Φρανκφούρτη, με πτήση της Lufthansa. Οι εικόνες αυτές ενισχύουν την εκτίμηση ότι η ανήλικη είχε σχεδιάσει τη φυγή της με προσοχή, επιχειρώντας να καλύψει τα ίχνη της.

Στο μεταξύ, φίλη της 16χρονης, σε παλαιότερη δήλωσή της στον ALPHA και την εκπομπή «Super Κατερίνα», είχε περιγράψει μια πιο δύσκολη εικόνα της καθημερινότητάς της, κάνοντας λόγο για ένα παιδί «ευαίσθητο που δεν ανοιγόταν εύκολα». Όπως είχε αναφέρει, «ο πατέρας της ήταν αυστηρός», ενώ είχε προσθέσει ότι «τον τελευταίο καιρό έδειχνε να τη βασανίζει κάτι» και πως «ίσως καταπιεζόταν».

Τι προβλέπει η γερμανική νομοθεσία για την επικοινωνία μεταξύ παιδιού και γονέα

Σύμφωνα με τον γερμανικό Αστικό Κώδικα (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB), και το άρθρο 1684, το δικαίωμα επικοινωνίας (Umgangsrecht) αποτελεί τόσο δικαίωμα όσο και υποχρέωση του γονέα, αλλά και δικαίωμα του παιδιού. Αν ένα ανήλικο παιδί δηλώσει ότι δεν θέλει επαφή με έναν γονέα, η άρνησή του δεν οδηγεί αυτομάτως σε διακοπή της επικοινωνίας.

Τα οικογενειακά δικαστήρια εξετάζουν κάθε περίπτωση με βάση το συμφέρον του παιδιού (Kindeswohl). Η γνώμη του παιδιού λαμβάνεται υπόψη, ιδιαίτερα όσο μεγαλώνει και θεωρείται πιο ώριμο, αλλά δεν είναι από μόνη της καθοριστική πριν από την ενηλικίωση.

Εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι, όπως κακοποίηση, παραμέληση ή ψυχολογική επιβάρυνση, το δικαστήριο μπορεί να περιορίσει ή ακόμη και να απαγορεύσει την επαφή.

Συνήθως προηγείται παρέμβαση της αρμόδιας υπηρεσίας νεότητας (Jugendamt), η οποία αξιολογεί την κατάσταση και προσπαθεί να βρεθεί λύση προς όφελος του παιδιού.

Αν, για παράδειγμα, ένας έφηβος αρνείται επίμονα να δει τον έναν γονέα επικαλούμενος φόβο ή σοβαρή ψυχική πίεση, το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει γνωμάτευση ειδικού και να αποφασίσει είτε εποπτευόμενη επικοινωνία είτε προσωρινή αναστολή της επαφής. Σε κάθε περίπτωση, το βασικό κριτήριο παραμένει η προστασία και η ευημερία του παιδιού.

