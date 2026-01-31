Εξαφάνιση Λόρα: Από το Ρίο στην Ομόνοια και από εκεί στη Φρανκφούρτη - Πώς ταξίδεψε η 16χρονη

Βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει την 16χρονη σε ταξιδιωτικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας λίγο πριν αναχωρήσει αεροπορικώς για τη Γερμανία

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Εξαφάνιση Λόρα: Από το Ρίο στην Ομόνοια και από εκεί στη Φρανκφούρτη - Πώς ταξίδεψε η 16χρονη
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα, καθώς εικόνες του Newsbomb δείχνει την ανήλικη να επισκέπτεται μόνη της ταξιδιωτικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, λίγο πριν ταξιδέψει αεροπορικώς στη Γερμανία.

Oι εικόνες καταγράφουν τη Λόρα να κινείται γρήγορα, να πληρώνει στο ταμείο και να αποχωρεί χωρίς συνοδεία, φορώντας τα ίδια μαύρα ρούχα με τα οποία είχε φτάσει νωρίτερα από ταξί στην περιοχή του Ζωγράφου, απέναντι από το νοσοκομείο Παίδων.

Οι εικόνες, που δημοσιεύει το Newsbomb, καταγράφουν την ανήλικη στην περιοχή της Ομόνοιας, λίγα λεπτά πριν μπει στο αεροπλάνο με προορισμό τη Φρανκφούρτη.

Στα πρώτα καρέ, η Λόρα φαίνεται να κατευθύνεται μόνη της προς το κατάστημα του ταξιδιωτικού πρακτορείου.

3a611a19-3f13-4678-a977-224834c57e5b0.jpg

Φορά μαύρα ρούχα, καπέλο και ζακέτα, τα οποία δεν αφαιρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της στο χώρο.

2f964bac-d691-44ff-82ea-d3eac92308eb0.jpg

Στη συνέχεια, οι κάμερες την καταγράφουν να εισέρχεται στο κατάστημα και να στέκεται μπροστά στον πάγκο.

8ef037f9-32a9-4098-881f-9d00d702784d0.jpg

Κοιτά χαμηλά και συνομιλεί με τον υπεύθυνο του πρακτορείου για την έκδοση του εισιτηρίου, ενώ σε κάποια στιγμή ακουμπά το κινητό της τηλέφωνο στον πάγκο.

542dcabc-82bc-4296-aac3-e7bf5d1df5d90.jpg

Σύμφωνα με τις εικόνες, η 16χρονη κινείται με γρήγορο βήμα, ολοκληρώνει τη συναλλαγή, πληρώνει και αποχωρεί χωρίς να συνοδεύεται από άλλο άτομο.

ce0dbe62-1432-4926-beb4-630d65fe92400.jpg

Η ανήλικη φορούσε τα ίδια μαύρα ρούχα με τα οποία είχε αποβιβαστεί νωρίτερα από ταξί στην περιοχή του Ζωγράφου, απέναντι από το νοσοκομείο Παίδων. Από εκεί φαίνεται πως κατευθύνθηκε προς το κέντρο της Αθήνας, όπου παρέμεινε για λίγη ώρα πριν αναχωρήσει αεροπορικώς για τη Φρανκφούρτη.

Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του ταξιδιωτικού πρακτορείου

Ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη του ταξιδιωτικού πρακτορείου, Νίκος Μόσχος, μιλώντας στο Newsbomb, εξήγησε ότι «η 16χρονη έφτασε στο πρακτορείο στις 11:40 το πρωί της 8ης Ιανουαρίου και ζήτησε πτήση για τη Φρανκφούρτη». Όπως ανέφερε, «η πρώτη διαθέσιμη πτήση ήταν στις 17:00».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η 16χρονη επέδειξε το διαβατήριό της αποκλειστικά και μόνο για να καταγραφεί σωστά το όνομά της στο εισιτήριο και αποχώρησε από το πρακτορείο με κατεύθυνση το αεροδρόμιο. Η εξαφάνισή της δηλώθηκε την ίδια ημέρα, ωστόσο σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή».

Ο κ. Μόσχος υπογράμμισε ότι «ο ανήλικος, και συγκεκριμένα άτομο ηλικίας 16 ετών, είναι ικανός για δικαιοπραξία όσον αφορά την έκδοση εισιτηρίου». Όπως σημείωσε, «ο έλεγχος πραγματοποιείται από τις αρμόδιες διαβατηριακές Αρχές του αεροδρομίου, απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση από τους δύο γονείς απαιτείται στην περίπτωση ανηλίκων»

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι «δεν προκύπτει καμία ευθύνη για τον ταξιδιωτικό πράκτορα, ο οποίος δεν όφειλε να προβεί σε περαιτέρω έλεγχο».

f5c6f1e6-44eb-4d3d-a9e1-422b63fb5a77.jpg

Η «κραυγή» της μητέρας και η απάντηση στις φήμες

Η μητέρα της 16χρονης, Βαλεντίνα, μιλώντας με δάκρυα στα μάτια, ξεκαθάρισε πως η οικογένεια είναι διατεθειμένη να κάνει τα πάντα για την ευτυχία του παιδιού της. «Σε αγαπάμε, μας λείπεις αφόρητα. Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι ζωντανή», δήλωσε, ενώ απέδωσε τη φυγή της κόρης της στη δυσκολία προσαρμογής στο ελληνικό σχολικό σύστημα λόγω της γλώσσας.

Παράλληλα, ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος, διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες περί ενδοοικογενειακής βίας ή κακοποίησης. Χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς αυτούς ως «ανθρωποφαγία» και τόνισε ότι οι γονείς παρείχαν κάθε δυνατή στήριξη στη Λόρα, συμπεριλαμβανομένης της φοίτησης σε ιδιωτικό σχολείο και ιδιαίτερων μαθημάτων ελληνικών.

Το πρόσωπο - «κλειδί» και το μπλοκαρισμένο κινητό

Ο κ. Μπενετάτος εξέφρασε την πεποίθηση ότι στην υπόθεση εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο που βοηθά την ανήλικη να κρύβεται στην Αθήνα ή να ταξιδέψει. «Ένα παιδί που δεν είχε ξαναπάει ποτέ στην Αθήνα, δεν θα μπορούσε να επιβιώσει μόνο του τόσες μέρες χωρίς βοήθεια», σημείωσε. Το γεγονός ότι οι δύο κάρτες SIM που είχε μαζί της η 16χρονη δεν έχουν ενεργοποιηθεί ποτέ, καθιστά τον εντοπισμό της μέσω κεραιών αδύνατο.

Η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά τους κλειστούς λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η οικογένεια ελπίζει πως η δημοσιότητα θα αναγκάσει τη Λόρα ή όποιον βρίσκεται μαζί της να επικοινωνήσει, βάζοντας τέλος στο θρίλερ των 16 ημερών.

