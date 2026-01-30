Λόρα: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο για Φρανκφούρτη
Στο σενάριο ότι η 16χρονη Λόρα, που αγνοείται από τις αρχές Ιανουαρίου, έχει φύγει στο εξωτερικό και πιθανότατα βρίσκεται στη Γερμανία, φαίνεται να κλίνουν πλέον οι εκτιμήσεις των αστυνομικών που χειρίζονται την υπόθεση
Νέες πληροφορίες έγιναν γνωστές για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα. Σύμφωνα με νέα στοιχεία, η ανήλικη φέρεται να βρίσκεται στη Γερμανία.
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η 16χρονη από τις πρώτες ώρες της εξαφάνισής της, όταν έφτασε στην Αθήνα, πήγε σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο στην Ομόνοια και έβγαλε αεροπορικό εισιτήριο για Φρανκφούρτη, σύμφωνα με το MEGA.
Στη συνέχεια πήγε στο αεροδρόμιο και έφυγε για Γερμανία με πτήση της Lufthansa. Το Μega έφερε στη δημοσιότητα βίντεο που φαίνεται η στιγμή που η Λόρα βγάζει εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη από πρακτορείο στην Ομόνοια.