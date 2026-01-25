Λόρα: Δεν αναγνωρίζουν την κόρη τους στο νέο βίντεο από του Ζωγράφου οι γονείς της 16χρονης

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας καθώς ένα νέο βίντεο από την περιοχή του Ζωγράφου, την οποία έχουν «μαρκάρει» οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., δείχνει μεν ένα νεαρό κορίτσι σε κατάστημα ωστόσο δεν πρόκειται για την αγνοούμενη.

Το βίντεο μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ και εξέτασαν οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. ωστόσο οι γονείς της Λόρας που είδαν το βιντεοληπτικό υλικό ανέφεραν σύμφωνα με πληροφορίες πως δεν είναι η κόρη τους το κορίτσι που φαίνεται.

Το βίντεο τραβήχτηκε την περασμένη Τετάρτη και σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ήταν η μέρα της κακοκαιρίας στο Λεκανοπέδιο, οπότε και δεν κυκλοφορούσε αρκετός κόσμος στους δρόμους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κορίτσι μιλούσε σπαστά ελληνικά και έμοιαζε με τη Λόρα και για το λόγο αυτό ο ίδιος κάλεσε την αστυνομία και παρέδωσε το υλικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως το σενάριο η Λόρα να έχει φύγει εκτός Ελλάδας ολοένα και κερδίζει περισσότερο έδαφος...