Σπίτι της επέστρεψε η 16χρονη που είχε εξαφανιστεί από το Αιγάλεω - Το μήνυμά της στην Λόρα

Εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης στο Γουδί η 16χρονη που είχε εξαφανιστεί από τον Κορυδαλλό, με την υπόθεσή της να έχει σημάνει Amber Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού». Η ανήλικη βρέθηκε από αστυνομικούς σε πολυκατοικία της περιοχής, όπου είχε κρυφτεί στο σπίτι 19χρονης φίλης της.

Λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό της, η 16χρονη, μαζί με τους γονείς της, μίλησε στην κάμερα του Star, περιγράφοντας τις στιγμές αγωνίας που έζησε όσο βρισκόταν μακριά από το σπίτι της.

«Φοβήθηκα πάρα πολύ»

«Πάρα πολύ. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Και στο σπίτι που έμενα δεν ένιωθα ασφαλής», λέει η ανήλικη, κρατώντας σφιχτά τα χέρια των γονιών της. Όπως περιγράφει, σε μια προσπάθεια να μετακινηθεί, βρέθηκε σε επικίνδυνη θέση.

«Θα μπορούσα να πέσω. Ήμουν πάνω στη σκεπή και μετά κατέβηκα με τη σκάλα. Είχαν σκιστεί και τα ρούχα μου», ανέφερε.

Η 16χρονη είχε φύγει από το σπίτι της στον Κορυδαλλό λίγα 24ωρα νωρίτερα, εξηγώντας πως αισθανόταν έντονη πίεση. Οι γονείς της δίνουν τη δική τους εκδοχή για όσα προηγήθηκαν.

«Είχαμε περιορίσει λίγο τις ελευθερίες της. Ήρθε να μείνει ένα αγόρι στο σπίτι και, επειδή την ψάχναμε πάρα πολλές μέρες γενικότερα, είχαμε πει να μπει ένα πρόγραμμα. Αυτό στην Ελένη δεν άρεσε», εξηγεί ο πατέρας της. «Οπότε αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο».

«Μίλησε» το κινητό της φίλης της

Η ανήλικη εντοπίστηκε έπειτα από τις τελευταίες κινήσεις που καταγράφηκαν σε προφίλ φίλης της στα κοινωνικά δίκτυα. Όσο περνούσαν οι μέρες, όπως λέει η ίδια, άρχισε να συνειδητοποιεί το λάθος της.

«Έκλαιγα πάρα πολύ. Σκεφτόμουν να πάρω τηλέφωνο, αλλά φοβόμουν μήπως δεν με αφήνουν πάλι να βγαίνω», ανέφερε.

Το μήνυμα στη Λόρα

Ασφαλής πλέον στην αγκαλιά της οικογένειάς της, η 16χρονη στέλνει μήνυμα και στη Λώρα, μια άλλη ανήλικη που παραμένει εξαφανισμένη εδώ και εβδομάδες.

«Να μιλήσουν πολύ με το παιδί τους, να κάνουν τα πάντα για να τη βρουν και να είναι δίπλα της. Να της δείξουν αγάπη και να συζητήσουν με ειδικούς», λέει.

