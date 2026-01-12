Πάτρα: Αίνιγμα με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα - «Έχει αλλάξει κινητό», λέει φίλη της

Ήταν 7:30 το πρωί της Πέμπτης 8/1 όταν χάθηκαν τα ίχνη της 16χρονης Λόρας από το σπίτι της στο Ρίο. Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα, την ίδια ημέρα φέρεται να μετέβη στην Αθήνα με ταξί.

Η Λόρα τα τελευταία τρία χρόνια κατοικεί στην Πάτρα. Οι γονείς της αντιλήφθηκαν την απουσία της το μεσημέρι, όταν δεν επέστρεψε στο σπίτι, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση.

«Το κορίτσι ήταν εδώ το πρωί. Υπήρχε ένας άνδρας με γυαλιά μυωπίας. Την πήραν ή ήρθαν να την πάρουν. Μιλούσαν στο κινητό μέσω εφαρμογής μετάφρασης», ανέφερε στο Mega ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε.

Η αγωνία της οικογένειας, όπως λένε άτομα από το περιβάλλον της, είναι τεράστια.

«Δεν μας έχουν ενημερώσει για τίποτα. Δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα, μόνο ότι το παιδί έφυγε. Δεν υπάρχει κανένα σημάδι ζωής», δήλωσε φίλος της οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τη Λόρα, το πρωί της εξαφάνισης, να συναντά έναν άνδρα ηλικίας περίπου 60-65 ετών, με λευκά μαλλιά, ο οποίος συνοδευόταν από ένα ακόμη ανήλικο κορίτσι.

«Πήγε στο σχολείο, πήρε το λεωφορείο, κατέβηκε στη στάση και στη συνέχεια συναντήθηκε με κάποιο άτομο απέναντι από το σχολείο, σε σημείο όπου συνήθως μαζεύονται τα παιδιά για πρωινό. Μαζί του είχε ένα κορίτσι συνομήλικο, άγνωστο στα υπόλοιπα παιδιά», ανέφερε οικογενειακός φίλος.

Την ημέρα της εξαφάνισης η Λόρα φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν, μαύρα αθλητικά με λευκές ρίγες και είχε μαζί της γκρι σχολική τσάντα.

«Δεν είχε αγόρι. Οι φίλες της μας είπαν ξεκάθαρα ότι δεν υπήρχε κάποια σχέση. Πιθανόν να της μίλησε για ελευθερία, ανεξαρτησία, για να κάνουν πράγματα μόνες τους ή να ξεκινήσουν κάτι μέσω διαδικτύου. Δεν ξέρω τι της είπε. Εκείνη πήγε να τον συναντήσει μαζί με το άλλο κορίτσι. Ίσως νόμιζε ότι ήταν ο πατέρας της», πρόσθεσε ο φίλος της οικογένειας.

Την υπόθεση χειρίζεται η εισαγγελία Πάτρας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά.

Ο πατέρας της Λόρας μιλώντας στο Mega είπε: «Πήγε στο σχολείο και δεν γύρισε ποτέ. Φίλοι της λένε ότι ταξίδεψε στην Αθήνα με ταξί. Απευθυνθήκαμε άμεσα στην αστυνομία, όμως για μέρες δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ενέργεια. Μόνο όταν το θέμα βγήκε στα μέσα ενημέρωσης, έγινε ανάλυση από τις κάμερες του σχολείου. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπήρξε τέτοια καθυστέρηση. Ένας ταξιτζής κανονικά δεν επιτρέπεται να μεταφέρει μόνο του ένα ανήλικο παιδί στην Αθήνα».

Σύμφωνα με τις καταθέσεις δύο συμμαθητών της:

Είχε πρόσφατα αγοράσει νέο κινητό τηλέφωνο με κάρτα SIM

Συγκέντρωνε χρήματα με σκοπό να ταξιδέψει στη Γερμανία για να βρει τον αδερφό της, ο οποίος δεν είναι εξ αίματος συγγενής της

Στοιχεία της υπόθεσης

Είχε μαζί της το διαβατήριό της

Πούλησε κοσμήματα σε ενεχυδανειστήριο

Σε βίντεο φαίνεται να ανταλλάσσει αντικείμενα

Το όχημα του άγνωστου άνδρα δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί

Ο οδηγός του ταξί που τη μετέφερε στην Αθήνα έχει ταυτοποιηθεί

Φίλη της 16χρονης ανέφερε στο Mega: «Δεν έχουμε καμία επικοινωνία. Προσπαθώ να τη βρω μέσω TikTok γιατί ο λογαριασμός της παραμένει ενεργός. Έχει αλλάξει κινητό. Μας έλεγε συχνά ότι τη δυσκόλευε πολύ η μετάβαση από τη Γερμανία στην Ελλάδα, ειδικά με τη γλώσσα και το σχολείο. Είχε προβλήματα στις επιδόσεις της και της είχαν περιορίσει τον χρόνο στο διαδίκτυο».

Και πρόσθεσε: «Ξέραμε ότι πουλούσε ρούχα, τσάντες και καλλυντικά. Όταν τη ρώτησα γιατί, μου είπε ότι δεν τη χαρακτήριζαν πια».

