Πάτρα: Αίνιγμα με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα - «Έχει αλλάξει κινητό», λέει φίλη της

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά με λευκές ρίγες και είχε και γκρι σχολική τσάντα

Newsbomb

Πάτρα: Αίνιγμα με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα - «Έχει αλλάξει κινητό», λέει φίλη της
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ήταν 7:30 το πρωί της Πέμπτης 8/1 όταν χάθηκαν τα ίχνη της 16χρονης Λόρας από το σπίτι της στο Ρίο. Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα, την ίδια ημέρα φέρεται να μετέβη στην Αθήνα με ταξί.

Η Λόρα τα τελευταία τρία χρόνια κατοικεί στην Πάτρα. Οι γονείς της αντιλήφθηκαν την απουσία της το μεσημέρι, όταν δεν επέστρεψε στο σπίτι, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση.

«Το κορίτσι ήταν εδώ το πρωί. Υπήρχε ένας άνδρας με γυαλιά μυωπίας. Την πήραν ή ήρθαν να την πάρουν. Μιλούσαν στο κινητό μέσω εφαρμογής μετάφρασης», ανέφερε στο Mega ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε.

Η αγωνία της οικογένειας, όπως λένε άτομα από το περιβάλλον της, είναι τεράστια.
«Δεν μας έχουν ενημερώσει για τίποτα. Δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα, μόνο ότι το παιδί έφυγε. Δεν υπάρχει κανένα σημάδι ζωής», δήλωσε φίλος της οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τη Λόρα, το πρωί της εξαφάνισης, να συναντά έναν άνδρα ηλικίας περίπου 60-65 ετών, με λευκά μαλλιά, ο οποίος συνοδευόταν από ένα ακόμη ανήλικο κορίτσι.

«Πήγε στο σχολείο, πήρε το λεωφορείο, κατέβηκε στη στάση και στη συνέχεια συναντήθηκε με κάποιο άτομο απέναντι από το σχολείο, σε σημείο όπου συνήθως μαζεύονται τα παιδιά για πρωινό. Μαζί του είχε ένα κορίτσι συνομήλικο, άγνωστο στα υπόλοιπα παιδιά», ανέφερε οικογενειακός φίλος.

Την ημέρα της εξαφάνισης η Λόρα φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν, μαύρα αθλητικά με λευκές ρίγες και είχε μαζί της γκρι σχολική τσάντα.

«Δεν είχε αγόρι. Οι φίλες της μας είπαν ξεκάθαρα ότι δεν υπήρχε κάποια σχέση. Πιθανόν να της μίλησε για ελευθερία, ανεξαρτησία, για να κάνουν πράγματα μόνες τους ή να ξεκινήσουν κάτι μέσω διαδικτύου. Δεν ξέρω τι της είπε. Εκείνη πήγε να τον συναντήσει μαζί με το άλλο κορίτσι. Ίσως νόμιζε ότι ήταν ο πατέρας της», πρόσθεσε ο φίλος της οικογένειας.

Την υπόθεση χειρίζεται η εισαγγελία Πάτρας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά.

Ο πατέρας της Λόρας μιλώντας στο Mega είπε: «Πήγε στο σχολείο και δεν γύρισε ποτέ. Φίλοι της λένε ότι ταξίδεψε στην Αθήνα με ταξί. Απευθυνθήκαμε άμεσα στην αστυνομία, όμως για μέρες δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ενέργεια. Μόνο όταν το θέμα βγήκε στα μέσα ενημέρωσης, έγινε ανάλυση από τις κάμερες του σχολείου. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπήρξε τέτοια καθυστέρηση. Ένας ταξιτζής κανονικά δεν επιτρέπεται να μεταφέρει μόνο του ένα ανήλικο παιδί στην Αθήνα».

Σύμφωνα με τις καταθέσεις δύο συμμαθητών της:

  • Είχε πρόσφατα αγοράσει νέο κινητό τηλέφωνο με κάρτα SIM
  • Συγκέντρωνε χρήματα με σκοπό να ταξιδέψει στη Γερμανία για να βρει τον αδερφό της, ο οποίος δεν είναι εξ αίματος συγγενής της
  • Στοιχεία της υπόθεσης
  • Είχε μαζί της το διαβατήριό της
  • Πούλησε κοσμήματα σε ενεχυδανειστήριο
  • Σε βίντεο φαίνεται να ανταλλάσσει αντικείμενα
  • Το όχημα του άγνωστου άνδρα δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί
  • Ο οδηγός του ταξί που τη μετέφερε στην Αθήνα έχει ταυτοποιηθεί

Φίλη της 16χρονης ανέφερε στο Mega: «Δεν έχουμε καμία επικοινωνία. Προσπαθώ να τη βρω μέσω TikTok γιατί ο λογαριασμός της παραμένει ενεργός. Έχει αλλάξει κινητό. Μας έλεγε συχνά ότι τη δυσκόλευε πολύ η μετάβαση από τη Γερμανία στην Ελλάδα, ειδικά με τη γλώσσα και το σχολείο. Είχε προβλήματα στις επιδόσεις της και της είχαν περιορίσει τον χρόνο στο διαδίκτυο».

Και πρόσθεσε: «Ξέραμε ότι πουλούσε ρούχα, τσάντες και καλλυντικά. Όταν τη ρώτησα γιατί, μου είπε ότι δεν τη χαρακτήριζαν πια».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:53ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Προσπάθειες προσέγγισης - Επικοινωνία του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών με τον απεσταλμένο του Τραμπ

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Η Πόπη ήθελε την ελευθερία της» - Τι κατέθεσε για την υπόθεση του Παναγιωτάκη

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσικά drones έπληξαν δύο ξένα πλοία κοντά σε ουκρανικό λιμάνι, σύμφωνα με πηγή

18:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Δεν υφίσταται πλέον θέμα Μπαρίνοφ – Υπογράφει στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Ρώσος

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αίνιγμα με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα - «Έχει αλλάξει κινητό», λέει φίλη της

18:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις: Fast track η διαδικασία

18:37LIFESTYLE

Χρυσές Σφαίρες 2026: Ο Owen Cooper του «Adolescence ο νεότερος νικητής Β' Ανδρικού Ρόλου στην τηλεόραση - Η αναφορά στη γνωριμία με το ίνδαλμά του, Leonardo DiCaprio

18:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εντυπωσιακό σέλας καταγράφηκε από αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - Βίντεο

18:28ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Μυστήριο με τον θάνατο Ρώσου στη ρωσική πρεσβεία - Τι έδειξε η νεκροψία

18:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Μια ανάσα από τον Κραλ ο Παναθηναϊκός

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Μεσογείων και Περιφερειακός Υμηττού

18:23WHAT THE FACT

Μην εμπιστεύεσαι αυτό που βλέπεις - Πώς να αναγνωρίζετε τα fake βίντεο

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Πολικές θερμοκρασίες μέχρι την Τετάρτη - Πότε έρχεται νέα ψυχρή εισβολή

18:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Άρης: Χωρίς Μισεουί και Μεντίλ οι «κίτρινοι»

18:13LIFESTYLE

GIO Καραντώνης: O viral παίκτης του Survivor – Οι ατάκες και η ζωή πριν το ριάλιτι

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε ανήλικο κορίτσι - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Η απολογία του ανιψιού για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ - «Ήταν όλα σύμπτωση»

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Θρίλερ με θάνατο βρέφους λίγο πριν τη γέννα - Στο εδώλιο ο γιατρός

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στα λευκά η Βιάννος - Κλειστά σχολεία λόγω παγετού και δυσκολιών στο οδικό δίκτυο

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Κίνηση συμφιλίωσης προς τους Σάσεξ - Προσφέρει το «υπερ-ασφαλές» Highgrove House για τη διαμονή τους τον Ιούλιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Θρίλερ με θάνατο βρέφους λίγο πριν τη γέννα - Στο εδώλιο ο γιατρός

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Πολικές θερμοκρασίες μέχρι την Τετάρτη - Πότε έρχεται νέα ψυχρή εισβολή

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Κρήτη: «Με βίασε ο πατέρας μου πολλές φορές. Να τον πάτε μέσα», λέει η 23χρονη κόρη του 54χρονου που κρίθηκε προφυλακιστέος

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: «Είχε πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του», λέει ο προσωπικός του γιατρός

09:48LIFESTYLE

Σάλος με κατάστημα εστίασης: Χρησιμοποιεί τον Γιώργο Παπαδάκη με ΑΙ για να διαφημίσει καφέ

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ο σπαραγμός και η έκκληση της μητέρας του Άγγελου στους φίλους του - «Μιλήστε, ο γιος μου βγήκε μία βόλτα και δεν γύρισε ποτέ»

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Θα είναι στίγμα για το ΠΑΣΟΚ να μην υπάρξει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ - Ανοιχτή η πόρτα για διάλογο με Τσίπρα

17:44ΚΟΣΜΟΣ

«Έτοιμοι ακόμα και για πόλεμο, τύραννος ο Τραμπ» λένε οι Ιρανοί - Οι Ισραηλινοί μιλούν για χιλιάδες νεκρούς, ωθούν τον Τραμπ να επιτεθεί αλλά «δεν λερώνουν τα χέρια τους με αίμα»

17:54LIFESTYLE

Γιάννης Σμαραγδής για ταινία «Καποδίστριας»: «Χρωστάμε 800.000 ευρώ, ελπίζω θα τακτοποιηθεί»

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Καρχαρίες περικύκλωσαν γυναίκα που έκανε κατάδυση - Η στιγμή της επίθεσης (Βίντεο)

15:20ΚΟΣΜΟΣ

«Ο άνθρωπος που έπεσε από το διάστημα»: Τα ανατριχιαστικά τελευταία λόγια του κοσμοναύτη πριν χαθεί στο κενό

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Η απολογία του ανιψιού για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ - «Ήταν όλα σύμπτωση»

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλή «ανάσα» για οφειλέτες του ΕΦΚΑ – Πάνω από 2.5 εκατ. κερδισμένοι με τη νέα ρύθμιση

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στο Ίλιον - Ακούγονται εκρήξεις

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Νόρφολκ: Εντοπίστηκε σπάνια πολεμική σάλπιγγα από την Εποχή του Σιδήρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ