Σεισμός στα Σπάτα - Αισθητός στην Αττική
Σεισμός 2,3 Ρίχτερ στα Σπάτα
Σεισμική δόνηση, μεγέθους 2,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, στις 17:13, 2 χλμ βόρεια των Σπάτων, σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Το εστιακό βάθος ήταν 16,3 χλμ.
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν αναφορές πως ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της βορειοανατολικής ανατολικής Αττικής.
