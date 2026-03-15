Σεισμός στα Σπάτα - Αισθητός στην Αττική

Σεισμική δόνηση, μεγέθους 2,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, στις 17:13, 2 χλμ βόρεια των Σπάτων, σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το εστιακό βάθος ήταν 16,3 χλμ.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν αναφορές πως ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της βορειοανατολικής ανατολικής Αττικής.