Αγρίνιο: Τρεις συλλήψεις για οπαδικό επεισόδιο - Στο νοσοκομείο το ένα από τα θύματα της επίθεσης

Ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Αγρινίου ο ξυλοδαρμός δύο νεαρών, που έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού από ομάδα πέντε ατόμων, με τα αίτια σύμφωνα με τις Αρχές, να είναι οπαδικά.

Δύο άτομα δέχθηκαν άγρια επίθεση από ομάδα πέντε ατόμων, τρία εκ των οποίων συνελήφθησαν και δυο αναζητούνται. Ένας νεαρός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με τραύματα σχεδόν σε όλο του το σώμα.

«Τι ομάδα είστε;»

Σύμφωνα με τις τοπικές ιστοσελίδες, οι δράστες φέρεται να ρώτησαν τους νεαρούς «τι ομάδα είστε;» και κατόπιν τους ξυλοκόπησαν. Οι συλληφθέντες (ηλικίας 28, 19 και 20 ετών) αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αθλητική βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Τα θύματα, 19 και 22 ετών, αντίστοιχα, δέχθηκαν γροθιές, κι όταν ο ένας από τους δύο έπεσε κάτω, οι δράστες άρχισαν να τον χτυπούν σε όλο του το σώμα. Ακολούθως, κλήθηκε το ΕΚΑΒ, και παρέλαβε τον 22χρονο, που διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα κι ομάδα ΟΠΚΕ εντόπισε σε κοντινό σημείο και συνέλαβε τους τρεις από τους πέντε εμπλεκόμενους στο συμβάν, ενώ και οι άλλοι δύο έχουν ταυτοποιηθεί κι αναζητούνται.