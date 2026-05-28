Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Το Ιράν επιτέθηκε σε τάνκερ – Συναγερμός στο Κουβέιτ

Snapshot Οι ΗΠΑ κατέρριψαν τέσσερα ιρανικά drones και χτύπησαν κέντρο ελέγχου στη Μπαντάρ Αμπάς, χαρακτηρίζοντας τις επιχειρήσεις αμυντικές για την προστασία δυνάμεων και πλοίων.

Το Ιράν κατηγόρησε τους Φρουρούς της Επανάστασης ότι πυροβόλησαν σε αμερικανικό πετρελαιοφόρο που περνούσε τα Στενά του Ορμούζ με κλειστό ραντάρ, προκαλώντας αλλαγή πορείας.

Το Κουβέιτ αντιμετωπίζει επιθέσεις με πυραύλους και drones, με την αντιαεροπορική άμυνα να αναχαιτίζει τις επιθέσεις και τις αρχές να καλούν σε τήρηση οδηγιών ασφαλείας.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι κανείς δεν θα ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ καθώς είναι διεθνή ύδατα, απορρίπτοντας την κοινή διαχείρισή τους από Ιράν και Ομάν.

Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν εύθραυστες λόγω διαφορών σε θέματα εμπλουτισμού ουρανίου, ελέγχου του Ορμούζ και κυρώσεων.

Νέα ένταση επικρατεί από τα ξημερώματα της Πέμπτης (28/5) στα Στενά του Ορμούζ, με τις ΗΠΑ να ανακοινώνουν ότι κατέρριψαν ιρανικά drones κοντά στη Μπαντάρ Αμπάς και την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι οι Φρουροί της Επανάστασης άνοιξαν πυρ εναντίον αμερικανικού τάνκερ.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν τέσσερα ιρανικά επιθετικά drones και έπληξαν κέντρο ελέγχου στη Μπαντάρ Αμπάς, το οποίο, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει ακόμη ένα drone.

Ο ίδιος αξιωματούχος χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις «αμιγώς αμυντικές», υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν η προστασία αμερικανικών δυνάμεων και εμπορικών πλοίων στην περιοχή.

Από την πλευρά του Ιράν, το Tasnim μετέδωσε ότι το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης πυροβόλησε προς αμερικανικό πετρελαιοφόρο που επιχειρούσε να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ με κλειστό ραντάρ, αναγκάζοντάς το να αλλάξει πορεία.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο, οι ΗΠΑ απάντησαν με πυρά προς ανοιχτή περιοχή γύρω από τη Μπαντάρ Αμπάς, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή ζημιές.

Ιρανικά μέσα μετέδωσαν αργότερα ότι ακόμη τέσσερα πλοία επιχείρησαν να διασχίσουν το Στενό τα ξημερώματα της Πέμπτης, αλλά απομακρύνθηκαν έπειτα από προειδοποιητικά πυρά.

Κουβέιτ: Η αντιαεροπορική άμυνα αντιμετωπίζει επίθεση με πυραύλους και drones

Από την πλευρά του, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική του άμυνα αντιμετωπίζει επιθέσεις με πυραύλους και drones, ενώ σειρήνες συναγερμού ακούγονται σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, το Γενικό Επιτελείο του στρατού ανέφερε ότι οι ήχοι εκρήξεων που ακούγονται οφείλονται στις αναχαιτίσεις των «εχθρικών επιθέσεων» από τα συστήματα αεράμυνας.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας που εκδίδουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

«Κανείς δεν θα ελέγχει το Ορμούζ»

Η νέα ένταση σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε αναφορές περί συμφωνίας για κοινή διαχείριση του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν και το Ομάν.

«Κανείς δεν θα ελέγχει το Στενό. Είναι διεθνή ύδατα», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις στην Persian Gulf Strait Authority, τον ιρανικό φορέα που δημιουργήθηκε για τη διαχείριση της διέλευσης πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Εύθραυστες συνομιλίες

Παρά τις επαφές ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, οι αποστάσεις παραμένουν μεγάλες.

Το Ιράν επιμένει στο δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου, στον έλεγχο του Ορμούζ και στην άρση των κυρώσεων, ενώ οι ΗΠΑ ζητούν περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα και πλήρη αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

