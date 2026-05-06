Επίδομα παιδιού Α21: Κλείνει προσωρινά την Παρασκευή (8/5) η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21-Επίδομα Παιδιού την ερχόμενη Παρασκευή, 8 Μαΐου, στις 18:00, σύμφωνα με τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληγλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, μετά την ανωτέρω ώρα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026.

Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων στις 29/05/2026 και ώρα 08:00.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

