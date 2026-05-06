Κεραμέως: Νομοσχέδιο για ίση αμοιβή άντρα-γυναίκας - Τι απάντησε περί περικοπών σε συντάξεις χηρείας

«Τα δύο επόμενα νομοσχέδια που έχουμε αφορούν την ίση αμοιβή για όμοια εργασία και τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης»

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Νομοσχέδιο για ίση αμοιβή άντρα-γυναίκας στην εργασία προανήγγειλε σήμερα η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, παρέχοντας παράλληλα και απαντήσεις στις αναφορές για περικοπές σε συντάξεις χηρείας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στο νέο νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή στην εργασία: «Υπάρχει μισθολογικό χάσμα – περίπου 13% στην Ελλάδα. Αυτό ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε». Όπως εξήγησε: «Δεν μπορεί ένας άνδρας και μια γυναίκα με τα ίδια προσόντα και στην ίδια θέση να αμείβονται διαφορετικά», προσθέτοντας μεταξύ άλλων ότι «αν υπάρχει υποψία μισθολογικής απόκλισης, ο εργαζόμενος θα έχει δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία».

Είχαμε 2,7 εκατ. περισσότερες δηλωμένες υπερωρίες το 2025

Μιλώντας για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ανέφερε: «Όλα μπορούν να γίνουν αν το θέλεις». Παράλληλα, όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews «είχαμε 2,7 εκατομμύρια περισσότερες δηλωμένες υπερωρίες το τελευταίο έτος», υπογραμμίζοντας ότι το μέτρο επεκτείνεται σε νέους κλάδους.

Απαντώντας σε ερώτηση για το καθεστώς των εργαζόμενων συνταξιούχων, η Νίκη Κεραμέως εξήγησε ότι έχει ήδη υπάρξει σημαντική αλλαγή προς όφελός τους, τονίζοντας: «Πλέον είσαι συνταξιούχος, παίρνεις στο ακέραιο τη σύνταξή σου και μπορείς να εργάζεσαι παράλληλα, αποδίδοντας ένα ποσοστό των αποδοχών σου στον ΕΦΚΑ». Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι στο παρελθόν ίσχυαν αυστηρότεροι περιορισμοί: «Παλιότερα, όταν ήσουν συνταξιούχος και εργαζόσουν, είχες παρακράτηση έως και 60% στη σύνταξή σου. Αυτό μειώθηκε και τελικά καταργήθηκε».

Αναφερόμενη στις προσαυξήσεις που δικαιούνται οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, σημείωσε: «Προβλέπονται προσαυξήσεις, αλλά χρειάστηκε να γίνουν τεχνικές προσαρμογές για να λειτουργήσει το σύστημα». Όπως διευκρίνισε η Υπουργός Εργασίας, αυτές θα αποτυπώνονται σταδιακά: «Ο χρόνος εργασίας σε αυτό το καθεστώς υπολογίζεται και θα τον δει κανείς να ενσωματώνεται στη σύνταξή του σταδιακά».

«Δεν υπάρχει τίποτα για περικοπές στις συντάξεις χηρείας»

Σχολιάζοντας σε δημοσιεύματα σχετικά με τις ενδεχόμενες μειώσεις στις συντάξεις χηρείας, η Νίκη Κεραμέως διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί περικοπών, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι «δεν υπάρχει τίποτα για περικοπές στις συντάξεις χηρείας».

Παράλληλα ανέφερε ότι οι άμεσες νομοθετικές προτεραιότητες του υπουργείου είναι άλλες: «Τα δύο επόμενα νομοσχέδια που έχουμε αφορούν την ίση αμοιβή για όμοια εργασία και τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης».

Για τα επαγγελματικά ταμεία, η Νίκη Κεραμέως ανέδειξε ότι αποτελούν βασική επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου, με στόχο την ενίσχυση των εργαζομένων. «Το δεύτερο νομοσχέδιο αφορά τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, δηλαδή τη δυνατότητα που δίνουμε για πρόσθετες παροχές στους εργαζόμενους». Μιλώντας για ένα συμπληρωματικό σύστημα παροχών είπε χαρακτηριστικά: «Πάμε να δώσουμε κίνητρα για πρόσθετες παροχές στους εργαζόμενους μέσω συνταξιοδοτικών πακέτων που μπορούν να προσφέρουν οι επιχειρήσεις αλλά και ενώσεις εργαζομένων, με πιο ευνοϊκούς όρους».

