Δυσαρεστημένοι με τον μισθό τους αλλά… αμετακίνητοι: Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν δουλειά

Παρά τη διάχυτη δυσαρέσκεια για τους μισθούς και τις περιορισμένες προοπτικές εξέλιξης, οι εργαζόμενοι επιλέγουν τη σταθερότητα αντί του ρίσκου. Το αποτέλεσμα είναι ένα παράδοξο σκηνικό: Περισσότεροι δηλώνουν απογοητευμένοι, αλλά λιγότεροι κάνουν το επόμενο βήμα.

Η ικανοποίηση των εργαζομένων από τις αποδοχές τους υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο, απ’ όταν η Fed άρχισε να καταγράφει τα επίσημα στοιχεία το 2014.

Τον Μάρτιο, η πιθανότητα που δηλώνουν οι συμμετέχοντες ότι θα αλλάξουν εργοδότη, διαμορφώθηκε στο 9,7%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Το συγκεκριμένο εύρημα συμβαδίζει με κυβερνητικά στοιχεία του προηγούμενου μήνα, σύμφωνα με τα οποία οι παραιτήσεις αντιστοιχούσαν μόλις στο 1,9% της συνολικής απασχόλησης, καθώς οι εργαζόμενοι αποφεύγουν να ρισκάρουν σε μία αβέβαιη αγορά εργασίας.

Ωστόσο, η απροθυμία αποχώρησης ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση των εργοδοτών και περιορίζει τον ανταγωνισμό στους μισθούς, επιβαρύνοντας τους καταναλωτές σε ένα περιβάλλον όπου οι τιμές αυξάνονται ταχύτερα από τις αποδοχές.

Σύμφωνα με την έρευνα, η ικανοποίηση από τις αποδοχές υποχώρησε στο 52,3% τον Μάρτιο, από 55,6% τον Νοέμβριο, το χαμηλότερο ποσοστό από το 2014. Ιδιαίτερα έντονη είναι η δυσαρέσκεια στους χαμηλόμισθους εργαζόμενους, καθώς μόλις το 30,9% όσων κερδίζουν κάτω από 60.000 δολάρια, δηλώνει ικανοποιημένο από τις αποδοχές του.

Παράλληλα, η συνολική ικανοποίηση από τις ευκαιρίες προαγωγής υποχώρησε στο 41,2%, επίσης σε ιστορικό χαμηλό από το 2014. Οι γυναίκες εμφανίζονται πιο αρνητικές, με το αντίστοιχο ποσοστό να διαμορφώνεται στο 35,2%.

Λιγότεροι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι αναζητούν νέα εργασία σε σύγκριση με τον Νοέμβριο, στοιχείο που συνάδει με εκτιμήσεις ότι η αγορά εργασίας ενδέχεται να σταθεροποιείται. Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 4,3% τον Μάρτιο, από 4,6% τον Νοέμβριο.

Ταυτόχρονα, η απροθυμία αλλαγής εργασίας φαίνεται να συνδέεται και με τις μισθολογικές απαιτήσεις: Ο κατώτατος μισθός που θα αποδέχονταν οι εργαζόμενοι για να αλλάξουν δουλειά, έφτασε σε ιστορικό υψηλό, σχεδόν στα 85.000 δολάρια τον Μάρτιο. Αυτό το επίπεδο καθορίζεται κυρίως από τους άνδρες, οι οποίοι ζητούν κατά μέσο όρο 26.000 δολάρια περισσότερα από τις γυναίκες, καθώς και εργαζόμενους με πανεπιστημιακή εκπαίδευση.