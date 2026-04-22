Εργατικό ατύχημα στην Κοζάνη: Τρεις εργαζόμενοι τραυματίες

Ένα εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο ορυχείο του Νοτίου Πεδίου της ΔΕΗ στην Κοζάνη, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών εργαζομένων.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης μηχανολογικής βλάβης στον αποθέτη Α6, όταν κόπηκαν συρματόσχοινα του μηχανήματος. Από το συμβάν τραυματίστηκαν τρεις εργαζόμενοι, σε εργολάβο.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο της επιχείρησης, που μετέφερε τους τραυματίες στο Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζάνης για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Και οι τρεις είχαν τις αισθήσεις τους, ενώ μέχρι στιγμής δεν προκύπτει κίνδυνος για τη ζωή τους.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται, ενώ αναμένονται περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Διαβάστε επίσης