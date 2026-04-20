Θεσσαλονίκη: Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Σίνδο – 50χρονος υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/4) στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπυο στις 13:00 το μεσημέρι όταν ο 50χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης:

«Σήμερα, 20/04/2026, Διασώστες και Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό εργατικού ατυχήματος, νωρίς το μεσημέρι, σε εταιρεία στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου.

Ο εγκαυματίας αντιμετωπίστηκε επιτόπου σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα προνοσοκομειακής επείγουσας φροντίδας και σταθεροποιήθηκε.

Στη συνέχεια διακομίσθηκε αιμοδυναμικά σταθερός στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Παπανικολάου" για περαιτέρω και οριστική αντιμετώπιση.

Στο σημείο επιχείρησαν ένα 1 συμβατικό ασθενοφόρο και μία 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα, με συνολικά 4 Διασώστες και 1 ιατρό του ΕΚΑΒ».

