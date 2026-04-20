Ηλικιωμένη ξέχασε τσάντα με 30.000 ευρώ σε λεωφορείο - Της επιστράφηκε ακέραια

Μια πραγματικά απίστευτη ιστορία εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας 20 Απριλίου, όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα που χρησιμοποιούσε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μετακινηθεί, ξέχασε τσάντα που κουβαλούσε μαζί της και στην οποία βρίσκονταν το ποσό των 30.000 ευρώ μαζί με χρυσές λίρες και κοσμήματα.

Η ηλικιωμένη επιβιβάστηκε στο λεωφορείο 856 και κατέβηκε από αυτό αφήνοντας πίσω τη τσάντα της δίχως να το αντιληφθεί. Λίγο αργότερα επιβάτης ενημέρωσε τον οδηγό για μια τσάντα που βρέθηκε εντός του λεωφορείου, με τον οδηγό να παίρνει μπροστά μαζί του την τσάντα ώστε να την παραδώσει σε όποιον την αναζητούσε.

Η ηλικιωμένη γυναίκα αντιλήφθηκε πως είχε ξεχάσει την τσάντα της όταν έφτασε στο σπίτι της και αμέσως ενημέρωσε την κόρη της η οποία με τη σειρά της επικοινώνησε με τον ΟΣΥ με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι διαδικασίες εντοπισμού.

Η τσάντα τελικά παραδόθηκε μέσω των αρμόδιων αρχών και επέστρεψε στην ιδιοκτήτριά της, ολοκληρώνοντας μια υπόθεση που θα μπορούσε να είχε διαφορετική κατάληξη, αν δεν υπήρχε η άμεση αντίδραση επιβατών και εργαζομένων.