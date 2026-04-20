Ιωάννινα: Εντυπωσιακή διάσωση τραυματία με Super Puma στο Φαράγγι Του Βίκου
Καρέ - καρέ η επιχείρηση διάσωσης της πεζοπόρου - Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Επιχείρηση διάσωσης πεζοπόρου που τραυματίστηκε πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 19 Απριλίου στο φαράγγι του Βίκου. Στην επιχείρηση έλαβε μέρος ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
