Γερμανία: Ένοπλος έχει οχυρωθεί σε μπαρ στο Ρέντσμπουργκ - Κρατά αρκετούς ομήρους

Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ρέντσμπουργκ του Σλέσβιγκ-Χολστάιν στη Γερμανία. Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, ένας άνδρας έχει οχυρωθεί μέσα σε ένα μπαρ με όπλο.

Η γερμανική Bild αναφέρει ότι, τμήματα του κέντρου της πόλης έχουν αποκλειστεί, ενω αρκετά άτομα είναι εντός του μπαρ σε κατάσταση ομηρίας. Βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί με υποπολυβόλα, κράνη και ασπίδες ταραχής έχουν αποκλείσει μια μεγάλη περιοχή γύρω από τις πλατείες Schlossplatz και Schiffbrückenplatz.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπάρχουν τραυματίες, αλλά στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ειδικές δυνάμεις, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη ή τα πιθανά αιτήματά του, καθώς και το εάν εμπλέκονται περισσότερα άτομα.

