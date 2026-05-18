ΗΠΑ: Αναφορές για πυροβολισμούς και τραυματίες σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έξω από το τζαμίσ το Σαν Ντιέγκο

Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ και η αστυνομία πιστεύει ότι υπάρχουν τραυματίες, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο αστυνομικός Άντονι Καράσκο είπε ότι υπήρξαν αναφορές για πολλαπλούς πυροβολισμούς στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, περίπου 14 χλμ. βόρεια του κέντρου της πόλης. Δεν ήταν σαφές αν ο δράστης βρισκόταν έξω ή μέσα στο κτίριο, ούτε αν είχε συλληφθεί. Το Αστυνομικό Τμήμα του Σαν Ντιέγκο ανέφερε ότι η κατάσταση «εξακολουθεί να είναι ενεργή, αλλά υπό έλεγχο».

Ο Καράσκο δήλωσε ότι δεν διαθέτει περισσότερες πληροφορίες προς το παρόν.

Το Ισλαμικό Κέντρο είναι το μεγαλύτερο τζαμί στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του. Το συγκρότημα περιλαμβάνει το Σχολείο Al Rashid, το οποίο, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, προσφέρει μαθήματα αραβικής γλώσσας, ισλαμικών σπουδών και Κορανίου.

Πλάνα από τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν την περιοχή να έχει αποκλειστεί από δεκάδες αστυνομικά οχήματα, ενώ οι αστυνομικοί βοηθούν πολίτες να εκκενώσουν το σημείο με ασφάλεια.